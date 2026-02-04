ETV Bharat / sports

WPL 2026:સતત ચોથી વખત દિલ્હી પહોંચ્યું ફાઈનલમાં, એલિમિનેટરમાં ગુજરાતને 7 વિકેટ આપ્યો પરાજય

WPL 2026ની ફાઇનલ મેચ 5 ફેબ્રુઆરીએ RCB અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાશે.

WPL 2026:સતત ચોથી વખત દિલ્હી પહોંચ્યું ફાઈનલમાં
WPL 2026:સતત ચોથી વખત દિલ્હી પહોંચ્યું ફાઈનલમાં (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 9:00 AM IST

Updated : February 4, 2026 at 9:12 AM IST

વડોદરા: દિલ્હી કેપિટલ્સે WPL 2026 એલિમિનેટરમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સને સાત વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. સતત ચોથી વખત દિલ્હી કેપિટલ્સ ફાઇનલમાં પહોંચી છે. જોકે તેણે હજુ સુધી ટ્રોફી જીતી નથી.

એલિમિનેટર મેચમાં 169 રનના લક્ષ્યાંકને લિઝેલ લી અને જેમીમા રોડ્રિગ્સે પોતાની બેટિંગથી સરળ બનાવ્યો, જેનાથી 26 બોલ બાકી રહેતા જ દિલ્હીએ જીત હાંસલ કરી લીધી. દિલ્હીની ઓપનર લી અને શેફાલી વર્માએ પાવરપ્લેમાં શાનદાર બેટિંગ કરી, પ્રથમ છ ઓવરમાં 75 રન બનાવ્યા.

લી અને શેફાલી વચ્ચેની પ્રથમ વિકેટની ભાગીદારી 89 રન પછી આઠમી ઓવરમાં તૂટી ગઈ, જ્યારે લીને જ્યોર્જિયા વેરહેમના બોલ પર એલબીડબ્લ્યુ આઉટ થઈ ગઈ. તેણીએ 24 બોલમાં 43 રન બનાવ્યા, જેમાં આઠ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

થોડા સમય બાદ, શેફાલી 21 બોલમાં 31 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. પરંતુ આ બેવડો ફટકો દિલ્હીને રોકી શક્યો નહીં, કારણ કે કેપ્ટન જેમીમા રોડ્રિગ્સે તેની લાક્ષણિક શૈલીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, અને બીજા છેડે લૌરા વોલ્વાર્ડે ઉત્તમ ટેકો આપ્યો, જેનાથી દિલ્હીનો વિજય સુનિશ્ચિત થયો.

રોડ્રિગ્સે માત્ર 23 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સહિત 41 રન બનાવીને દિલ્હીને વિજયની નજીક પહોંચાડી. 15મી ઓવરમાં તે આઉટ થઈ ગઈ જ્યારે ટીમનો સ્કોર 160 હતો. વોલ્વાર્ડટ 24 બોલમાં 32 રન બનાવીને અણનમ રહી, જ્યારે મેરિઝાન કેપ 4 રન બનાવીને અણનમ રહી, જેના કારણે દિલ્હીનો સ્કોર 26 બોલ બાકી રહેતા 169/3 થયો.

શરૂઆતમાં, ગુજરાત જાયન્ટ્સને દિલ્હીના બોલરોના દબાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો પરંતુ તેઓ 168/7 સ્કોર કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન બેથ મૂનીએ 51 બોલમાં 62 રન બનાવીને તેમની ઇનિંગનું નેતૃત્વ કર્યું. પાવરપ્લેના અંતે ગુજરાત 48/3 થયો, પરંતુ મૂનીએ ધીરજ અને નિયંત્રણ સાથે ઇનિંગને સંભાળી.

વચ્ચેની ઓવરોમાં વેયરહામ સાથેની મહત્વપૂર્ણ 61 રનની ભાગીદારીએ ગુજરાતની આશાઓને જીવંત બનાવી, અને છેલ્લી ઘડીના વિક્ટોરિયાના કેમિયો જેણે 10 બોલમાં 18 રનની ઝડપી પારી રમી અને ગુજરાતનો સ્કોર 150ને પાર પહોંચાડ્યો. ચિનેલ હેનરી દિલ્હીની શ્રેષ્ઠ બોલર રહી, તેણે ત્રણ વિકેટ લીધી.

ગુજરાતના મજબૂત બેટિંગ પ્રદર્શન છતાં, દિલ્હીનું આક્રમણ તે રાત્રે ખૂબ જ મજબૂત સાબિત થયું. સાત વિકેટની આ શાનદાર જીતે તેમને ફાઇનલમાં સ્થાન નિશ્ચિત કરી દીધું, કારણ કે ચાર વખતના ફાઇનલિસ્ટ હવે WPL 2024 ફાઇનલના રિમેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)નો સામનો કરશે.

સંક્ષિપ્ત સ્કોર

ગુજરાત જાયન્ટ્સ 20 ઓવરમાં 168/7 (બેથ મૂની 62*, જ્યોર્જિયા વેયરહેમ 35; ચિનેલ હેનરી 3/35, નંદિની શર્મા 2/44)

દિલ્હી કેપિટલ્સ 169/3 (લિઝેલ લી 43, જેમીમાહ રોડ્રિગ્સ 41, લૉરા વોલ્વાર્ડ્ટ 32, શેફાલી વર્મા 31; જ્યોર્જિયા વેરહામ 2/28)

પરિણામ: દિલ્હીએ ગુજરાતને સાત વિકેટથી હરાવ્યું

WPL 2026
DC VS GG ELIMINATOR
WPL 2026 FINAL DC VS RCB
WPL 2026 ELIMINATOR RESULT
WPL 2026

