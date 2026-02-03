ETV Bharat / sports

WPL 2026: આજે વડોદરામાં DC અને GG વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો, જીતનારી ટીમ RCB સામે ફાઇનલ રમશે

WPL 2026માં આજે એલિમિનેટર મેચ રમાશે. આ મેચ જે પણ ટીમ જીતશે તે સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. RCB પહેલેથી જ ફાઇનલમાં છે.

જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ- એશ્લે ગાર્ડનર
જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ- એશ્લે ગાર્ડનર (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GG W VS DC W: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે કાઉન્ટડાઉન ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે WPL 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં છે, મંગળવારે એલિમિનેટરમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો છે, અને બંને ટીમો આ મુકાબલા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી આ મેચમાં, પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા ક્રમે રહેલી એશ્લે ગાર્ડનરની આગેવાની હેઠળની ગુજરાત જાયન્ટ્સ પહેલી વાર ફાઇનલમાં પ્રવેશવાનો લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે જેમીમાહ રોડ્રિગ્સની કેપિટલ્સ સતત ચોથી વખત ટાઇટલ જંગમાં પ્રવેશવા માટે નજર રાખશે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત જાયન્ટ્સ WPL રેકોર્ડ

WPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચે આ હાઇ-વોલ્ટેજ T20 લીગમાં બંને ટીમો 8 વખત એકબીજા સામે ટકરાઈ છે, જેમાં આ સીઝન પહેલા દિલ્હી કેપિટલ્સનો હાથ ઉપર હતો. જોકે, ગુજરાત જાયન્ટ્સે આ સીઝનમાં દિલ્હી સામેની બંને મેચ જીતીને શ્રેણી 4-4 થી બરાબર કરી છે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ-ગુજરાત જાયન્ટ્સ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

WPL 2026માં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચે એલિમિનેટર મેચ આજે વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ સાંજે 7 વાગ્યે થશે.

દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ ગુજરાત જાયન્ટ્સ મેચ ક્યાં જોવી

મહિલા પ્રીમિયર લીગની ચોથી સીઝન માટે સત્તાવાર બ્રોડકાસ્ટિંગ પાર્ટનર સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક છે. તેથી, બધી મેચો તે પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. 3 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચેની મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર સ્ટ્રીમ કરી શકાય છે, જ્યારે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ JioCinema અને Disney+ Hotstar એપ/વેબસાઇટ પર જોઈ શકાય છે.

બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન

દિલ્હી કેપિટલ્સ: શેફાલી વર્મા, લિઝેલ લી (વિકેટકીપર), લૌરા વોલ્વાર્ડ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (કેપ્ટન), મેરિઝાન કેપ, ચિનેલ હેનરી, નિકી પ્રસાદ, સ્નેહ રાણા, એલેના કિંગ, શ્રી ચરાણી, મિનુ મણિ

ગુજરાત જાયન્ટ્સ: બેથ મૂની (વિકેટકીપર), સોફી ડેવાઇન, અનુષ્કા શર્મા, એશ્લે ગાર્ડનર (કેપ્ટન), જ્યોર્જિયા વર્હામ, ભારતી ફુલમાલી, કનિકા આહુજા, કાશવી ગૌતમ, તનુજા કંવર, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, રેણુકા સિંહ

આ પણ વાંચો:

  1. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 વોર્મ-અપ મેચોનો કાર્યક્રમ, 4 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મુકાબલો
  2. ICC એ પાકિસ્તાનને ભારત સામેની વર્લ્ડ કપ મેચનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા કહ્યું

TAGGED:

WPL 2026
GG W VS DC W
DELHI CAPITALS VS GUJARAT GIANTS
GG W VS DC W LIVE STREAMING
WPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.