WPL 2026: આજે ગુજરાત જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મુકાબલો, જાણો મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકો છો?
દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : January 11, 2026 at 2:50 PM IST
DC-W vs GG-W: WPL 2026 માં આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમોએ આ સીઝનમાં 1-1 મેચ રમી છે. ગુજરાતે પોતાનો પહેલો મુકાબલો યુપી સામે રમ્યો હતો, જ્યાં તેમણે 10 રનથી જીત મેળવી હતી. દિલ્હીની પહેલી મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે હતી. આ મેચમાં મુંબઈએ દિલ્હીને 50 રનથી હરાવ્યું હતું. દિલ્હી પોતાની આગામી મેચમાં મુંબઈને હરાવીને સીઝનની પોતાની પહેલી જીત નોંધાવવા માંગશે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
દિલ્હી અને ગુજરાત વચ્ચેની મેચ અંગે, આ મેચ 11 જાન્યુઆરીએ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે, ટોસ સાંજે 7 વાગ્યે થશે. ચાહકોના મનમાં હાલમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તેઓ આ મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશે. તો ચાલો તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ.
Delhi Capitals Women will take on Gujarat Giants Women in today’s WPL clash🏏🔥— CricTracker (@Cricketracker) January 11, 2026
Who is winning tonight? pic.twitter.com/7UanGjONT7
મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકો છો?
દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સ વચ્ચેની WPL 2026 ની ચોથી મેચનું લાઈવ પ્રસારણ તમે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર જોઈ શકો છો. તમે Jio Hotstar એપનો ઉપયોગ કરીને તમારા મોબાઇલ ફોન પર આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ પણ જોઈ શકો છો. તમારા સ્માર્ટફોનમાં Jio Hotstar એપ ઇન્સ્ટોલ કરેલી હોવી જોઈએ. તમે Jio Hotstar એપ પર આ મેચ મફતમાં જોઈ શકો છો.
બંને ટીમોનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત જાયન્ટ્સનો હાથ ઉપર છે. બંને ટીમો વચ્ચે કુલ છ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ગુજરાતે ફક્ત બે જ જીતી છે. દરમિયાન, દિલ્હીએ ચાર જીતી છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે 11 જાન્યુઆરીએ કઈ ટીમ મેચ જીતે છે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ-11
દિલ્હી કેપિટલ્સ: શફાલી વર્મા, લિઝેલ લી (વિકેટકીપર), લૌરા વોલ્વાર્ડ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (કેપ્ટન), મેરિઝાન કેપ, નિકી પ્રસાદ, ચિનેલ હેનરી, સ્નેહ રાણા, મિનુ મણિ, એન શ્રી ચરાણી, નંદની શર્મા
ગુજરાત જાયન્ટ્સ: બેથ મૂની (વિકેટકીપર), સોફી ડેવાઇન, અનુષ્કા શર્મા, એશલે ગાર્ડનર (કેપ્ટન), જ્યોર્જિયા વેરહેમ, ભારતી ફુલમાલી, કનિકા આહુજા, કાશવી ગૌતમ, તનુજા કંવર, રાજેશ્વરી ગાયકવાડ, રેણુકા સિંહ
આ પણ વાંચો: