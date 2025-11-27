આજે WPLની હરાજી, 277 ખેલાડીઓના ભવિષ્યનો નિર્ણય
આજે, અમે આપને મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026ની મહા હરાજી સાથે સંબંધિત દરેક નાની નાની વિગતો વિશે જણાવીશું.
Published : November 27, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 11:43 AM IST
હૈદરાબાદ: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માટે મહા હરાજી આજે યોજાઈ રહી છે. આ હરાજીમાં ભારત અને વિશ્વભરની ઘણી મહિલા ખેલાડીઓનું નસીબ ચમકશે. તેમના માટે ઊંચી બોલીઓ લાગવાની અપેક્ષા છે. પરંતુ તે પહેલાં, અમે એ પણ જાણવા માંગીએ છીએ કે WPL હરાજી ક્યાં અને ક્યારે યોજાશે. કેટલી ખેલાડીઓ ભાગ લેશે અને ટીમોમાં કેટલી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થશે. ચાલો જાણીએ વિસ્તારથી.
આજે WPL 2026 હરાજી
મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 હરાજી આજે, 27 નવેમ્બર (ગુરુવાર) નવી દિલ્હીમાં યોજાશે. હરાજી બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આ વખતે, હરાજીમાં કુલ 277 મહિલા ક્રિકેટરોનો સમૂહ રાખવામાં આવ્યો છે. આ 277 મહિલા ક્રિકેટરોમાં 52 ભારતીય ખેલાડીઓ, 66 કેપ્ડ વિદેશી ખેલાડીઓ, 142 અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ અને 17 અનકેપ્ડ વિદેશી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ હરાજીમાં પાંચ ટીમો વધુમાં વધુ 73 જગ્યા ભરવાનો પ્રયાસ કરશે.
𝐀𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏳— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 27, 2025
The #TATAWPL Mega Auction is finally here! 😍
Your prediction for the most expensive player? 🤔✍️
Watch #TATAWPLAuction 2026 LIVE today on @JioHotstar & @StarSportsIndia 📺 📱 pic.twitter.com/DmjfSjxcGg
હરાજીમાં આ ખેલાડીઓ પર રહેશે સૌ કોઈની નજર
આ હરાજીમાં સૌ કોઈની નજર ભારતની વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા પર રહેશે. આ ઉપરાંત ભારતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ફાસ્ટ બોલર રેણુકા સિંહ, જેને RCB દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવી હતી, તેને પણ ઘણી ટીમો ખરીદવા માંગશે. ન્યુઝીલેન્ડની સોફી ડિવાઇન અને અમેલિયા કેર, ઇંગ્લેન્ડની સોફી એક્લેસ્ટોન, ઓસ્ટ્રેલિયાની એલિસા હીલી અને મેગ લેનિંગ અનેક મુખ્ય ફ્રેન્ચાઇઝીઓની પસંદગી હશે. દક્ષિણ આફ્રિકાની લૌરા વોલ્વાર્ડને પણ સૌથી વધુ બોલી માટે દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
Bat 👉 Bowl 👉 Win Games— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) November 26, 2025
Here’s a look at the top all-rounders entering the #TATAWPL Mega Auction 2026 🔥
Who would you pick in your ideal squad? 🤔
Watch #TATAWPLAuction 2026 LIVE tomorrow on @JioHotstar & @StarSportsIndia 📺 📱 pic.twitter.com/4QybrWMNNC
દરેક ટીમ પાસે કેટલા પૈસા અને તેમની પાસે કેટલા ખેલાડીઓના સ્લોટ ?
- રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર - 6.15 કરોડ રૂપિયા અને 13 બચેલો સ્લોટ
- યુપી વોરિયર્સ - 14.50 કરોડ રૂપિયા અને 17 બચેલો સ્લોટ
- ગુજરાત જાયન્ટ્સ - 9.00 કરોડ રૂપિયા અને બચેલો 16 સ્લોટ
- મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - 5.75 કરોડ રૂપિયા અને બચેલો 13 સ્લોટ
- દિલ્હી કેપિટલ્સ - 5.75 કરોડ રૂપિયા અને બચેલો 13 સ્લોટ