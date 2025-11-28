ETV Bharat / sports

WPL 2026 ની બધી ટીમોની સંપૂર્ણ ખેલાડીઓ પર એક નજર, જાણો દરેક ખેલાડીને કેટલા પૈસા મળ્યા?

WPL 2026 મેગા ઓક્શન સફળ રહ્યું. પાંચેય ટીમોએ તેમની ઇચ્છા મુજબ ખેલાડીઓ ખરીદ્યા અને તેમની ટીમો પૂર્ણ કરી.

WPL ટ્રોફી
WPL ટ્રોફી (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 28, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 માટે ગઈકાલે, ગુરુવારે દિલ્હીમાં મેગા હરાજી સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. 67 ખેલાડીઓ વેચાયા, જેમાં 23 વિદેશી ખેલાડીઓ અને 44 ભારતીય ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાંથી કેટલાક ખેલાડીઓ કરોડોમાં વેચાયા, જ્યારે કેટલાક લાખોમાં વેચાયા. વર્લ્ડ કપ વિજેતા દીપ્તિ શર્મા મહિલા પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘી ખેલાડી તરીકે ઉભરી.

દીપ્તિને યુપી વોરિયર્સે RTM (રાઇટ ઓફ ટાઇમ) સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને ₹3.2 કરોડમાં જાળવી રાખી હતી. આ હરાજીમાં 67 ખેલાડીઓ પર કુલ ₹40.8 કરોડ ખર્ચવામાં આવ્યા હતા, જેમાં યુપી વોરિયર્સે સૌથી વધુ ખર્ચ કર્યો હતો. તો, ચાલો હવે પાંચેય ટીમોની સંપૂર્ણ ટીમો શેર કરીએ, અને દરેક ખેલાડીને કેટલી રકમ મળશે તે પણ જણાવીએ.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ -

  1. નેટ સાયવર-બ્રન્ટ (3.5 કરોડ)
  2. હરમનપ્રીત કૌર (2.5 કરોડ)
  3. હેલી મેથ્યુઝ (1.75 કરોડ)
  4. અમનજોત કૌર (1 કરોડ)
  5. જી કમલિની (50 લાખ)
  6. એમેલિયા કેર (3 કરોડ)
  7. શબનમ ઈસ્માઈલ (60 લાખ)
  8. સંસ્કૃતિ ગુપ્તા (20 લાખ)
  9. સજીવન સજના (75 લાખ)
  10. રાહિલા ફિરદૌસ (10 લાખ)
  11. નિકોલા કેરી (30 લાખ)
  12. પૂનમ ખેમનાર (10 લાખ)
  13. ત્રિવેણી વશિષ્ઠ (20 લાખ)
  14. નલ્લા રેડ્ડી (10 લાખ)
  15. સાયકા ઇશક (30 લાખ)
  16. મિલી ઇલિંગવર્થ (10 લાખ)

દિલ્હી રાજધાની -

  1. જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (2.2 કરોડ)
  2. શેફાલી વર્મા (2.2 કરોડ)
  3. એનાબેલ સધરલેન્ડ (2.2 કરોડ)
  4. મેરિઝાન કેપ (2.2 કરોડ)
  5. નિક્કી પ્રસાદ (50 લાખ)
  6. લૌરા વોલ્વાર્ડ (1.1 કરોડ)
  7. ચિનેલ હેનરી (1.3 કરોડ)
  8. શ્રી ચારણી (1.3 કરોડ)
  9. સ્નેહ રાણા (50 લાખ)
  10. લિઝેલ લી (30 લાખ)
  11. દિયા યાદવ (10 લાખ)
  12. તાનિયા ભાટિયા (30 લાખ)
  13. મમતા માડીવાલા (10 લાખ)
  14. નંદની શર્મા (20 લાખ)
  15. લ્યુસી હેમિલ્ટન (10 લાખ)
  16. મિન્નુ મણિ (40 લાખ)

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર -

  1. સ્મૃતિ મંધાના (3.5 કરોડ)
  2. રિચા ઘોષ (2.75 કરોડ)
  3. એલિસ પેરી (2 કરોડ)
  4. શ્રેયંકા પાટીલ (60 લાખ)
  5. જ્યોર્જિયા વોલ્વ્ઝ (60 લાખ)
  6. નાદીન ડી ક્લાર્ક (65 લાખ)
  7. રાધા યાદવ (65 લાખ)
  8. લોરેન બેલ (90 લાખ)
  9. લિન્સે સ્મિથ (30 લાખ)
  10. પ્રેમા રાવત (RTM 20 લાખ)
  11. અરુંધતી રેડ્ડી (75 લાખ)
  12. પૂજા વસ્ત્રાકર (85 લાખ)
  13. ગ્રેસ હેરિસ (75 લાખ)
  14. ગૌતમી નાઈક (10 લાખ)
  15. પ્રથ્યોષા કુમાર (10 લાખ)
  16. ડી હેમલતા (30 લાખ)

ગુજરાત જાયન્ટ્સ -

  1. એશલે ગાર્ડનર (3.5 કરોડ)
  2. બેથ મૂની (2.5 કરોડ)
  3. સોફી ડિવાઇન (2 કરોડ)
  4. રેણુકા સિંહ (60 લાખ)
  5. ભારતી ફુલમાલી (70 લાખ)
  6. તિતસ સાધુ (30 લાખ)
  7. કાશવી ગૌતમ (65 લાખ)
  8. કનિકા આહુજા (30 લાખ)
  9. તનુજા કંવર (45 લાખ)
  10. જ્યોર્જિયા વેરહેમ (1 કરોડ)
  11. અનુષ્કા શર્મા (45 લાખ)
  12. હેપ્પી કુમારી (10 લાખ)
  13. કિમ ગાર્થ (50 લાખ)
  14. યાસ્તિકા ભાટિયા (50 લાખ)
  15. શિવાની સિંહ (10 લાખ)
  16. ડેની વ્યાટ-હોજ (50 લાખ)
  17. રાજેશ્વરી ગાયકવાડ (40 લાખ)
  18. આયુષી સોની (30 લાખ)

યુપી વોરિયર્સ -

  1. શ્વેતા સેહરાવત (50 લાખ)
  2. દીપ્તિ શર્મા (3.2 કરોડ)
  3. સોફી એક્લેસ્ટોન (85 લાખ)
  4. મેગ લેનિંગ (1.9 કરોડ)
  5. ફોબી લિચફિલ્ડ (1.2 કરોડ)
  6. કિરણ નવગીરે (60 લાખ)
  7. હરલીન દેઓલ (50 લાખ)
  8. ક્રાંતિ ગૌડ (50 લાખ)
  9. આશા શોભના (1.1 કરોડ)
  10. ડીઆન્ડ્રા ડોટિન (80 લાખ)
  11. શિખા પાંડે (2.4 કરોડ)
  12. શિપ્રા ગિરી (10 લાખ)
  13. સિમરન શેખ (10 લાખ)
  14. તારા નોરિસ (10 લાખ)
  15. ક્લો ટ્રાયોન (30 લાખ)
  16. સુમન મીના (10 લાખ)
  17. જી ત્રિશા (10 લાખ)
  18. પ્રતિક રાવલ (50 લાખ)

આ પણ વાંચો:

  1. WPL મેગા ઓક્શનમાં દીપ્તિ શર્મા છવાઈ, સોફી ડિવાઇનને ગુજરાત જાયન્ટ્સે ખરીદી

TAGGED:

WPL 2026
WPL 2026 ALL 5 TEAMS FULL SQUAD
WPL SQUAD
WPL 5 TEAMS FULL SQUAD
WPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.