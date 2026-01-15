દિલ્હી કેપિટલ્સને મળી પ્રથમ જીત, અંતિમ ઓવરમાં યુપીને આપી પછડાટ
દિલ્હી કેપિટલ્સે છેલ્લા બોલ પર 154 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરીને પોતાની પહેલી જીત નોંધાવી.
Published : January 15, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : January 15, 2026 at 9:26 AM IST
નવી મુંબઈ: લિઝેલ લીની શાનદાર બેટિંગ, જેનાથી અશેફાલી વર્માને પોતાના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનમાં સાથ મળ્યો અને દિલ્હી કેપિટલ્સની જેમીમા રોડ્રિગ્સની કેપ્ટનશીપ હેઠળની પહેલી જીતનો પાયો નાખ્યો. નવી મુંબઈના ડૉ. ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026ની સાતમી મેચમાં યુપી વોરિયર્સને સાત વિકેટથી હરાવીને, દિલ્હી કેપિટલ્સે પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું ખાતું ખોલવા માટે છેલ્લી ઓવરની બીજી રોમાંચક મેચ જીતી લીધી.
લૌરા વોલ્વાડ્ટની નર્વ્સ કરી દેનારી ફિનિશ આખરે દિલાસો આપનારી સાબિત થઈ, કારણ કે તેણીએ ચેઝના છેલ્લા બોલ પર દિલ્હીને વિજય અપાવ્યો. દિલ્હીની પાછલી જીત આ સાંજ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ પ્રદર્શનનું પરિણામ હતું. શેફાલી વર્મા (2-11), મેરિઝેન કેપ (2-14), અને શ્રી ચરાની (1-29) એ યુપી વોરિયર્સને માત્ર 154 રન પર 8 વિકેટે અટકાવીને અસાધારણ રીતે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યુ.
વૉરિયર્સની કેપ્ટન મેગ લૈનિંગે ટોસ હાર્યા બાદ પોતાની ટીમ માટે સૌથી વધુ 54 રન બનાવ્યા હતાં. જ્યારે હરલીન દેઓલે 36 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, યુપી વોરિયર્સના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરએ મેચની 17મી ઓવર પછી દેઓલને રિટાયર કરીને ભૂલ કરી હતી. આ નિર્ણય આખરે ખરાબ રીતે ઉંધો પડ્યો, કારણ કે ત્યારબાદ યુપીની ટીમ ખુબ ખરાબ રીતે ગબડી ગઈ અને તેમની પાસે પૂરતી ઓવર ન હતી કે, તેઓ મુકાબલો કરે.
દિલ્હી કેપિટલ્સ 155 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે ઉતરી. લી અને વર્માએ યુપીના નવા બોલરોને ધોવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં, 11 ઓવરથી થોડી વધારે ઓવરમાં 94 રન ફટકાર્યા, જેનાથી યુપીની ટીમ ડગમગી ગઈ. વર્માએ 32 બોલમાં 36 રન બનાવ્યા, જેમાં છ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલાં 12માં ઓવરમાં દીપ્તિ શર્માએ શાનદાર કેચ બાદ આશા શોભનાએ તેમની વિકેટ ઝડપી.
લીએ રમત પર વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું, 31 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી, પરંતુ 15મી ઓવરમાં દીપ્તિ શર્માના બોલ પર કિરણ નવગિરેના હાથે કેચ આઉટ થયા બાદ તે 44 બોલમાં 67 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ. લૌરા વોલ્વાર્ડટ એ ત્રીજા નંબરે બોલ સંભાળ્યો અને શાંતિથી રનને આગળ વધારવા ફૉકસ કર્યુ, જેમિમા રોડ્રિગ્સે 14 બોલમાં ઝડપથી 21 રન ઉમેર્યા. આઠ બોલમાં સાત રનની જરૂર હતી ત્યારે, રોડ્રિગ્સે 19મી ઓવરમાં દીપ્તિને ટાર્ગેટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ ડીપમાં હરલીન દેઓલને એક સરળ કેચ અપાવ્યો, જેનાથી મેચ એક રોમાંચક વળાંક પર પહોંચી ગઈ.
સોફી એક્લેસ્ટોનને છેલ્લી ઓવરમાં છ રન બચાવવા પડ્યા, શરૂઆત ડોટ બોલથી થઈ, ત્યારબાદ કેપે બાઉન્ડ્રી પર ફુલ ટોસ મોકલ્યો. બે ડોટ બોલ મેચમાં ઉપર રહી, પરંતુ LBW રિવ્યૂ નિષ્ફળ ગયો જેના કારણે લેગ બાય થયો, જેના કારણે બીજા બોલ પર સ્કોર બરાબર થઈ ગયો.
છેલ્લા બોલ પર એક રનની જરૂર હતી અને ફિલ્ડિંગ કડક હતું, ત્યારે વોલ્વાર્ડ શાંત રહી અને કવર પર ચાર રન બનાવ્યા. તે 24 બોલમાં 25 રન બનાવી અણનમ રહી. કેપિટલ્સે આખરે છેલ્લી ઓવરના બીજા ભયમાંથી બહાર નીકળીને સાત વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
સંક્ષિપ્ત સ્કોર:
યુપી વોરિયર્સ: 20 ઓવરમાં 154/8
(મેગ લેનિંગ 54, હરલીન દેઓલ 47; શેફાલી વર્મા 2/16, મેરિજેન કેપ 2-24)
દિલ્હી કેપિટલ્સ: 20 ઓવરમાં 158/3
(લિજેલ લી 67, શેફાલી વર્મા 36; દીપ્તિ શર્મા 2-26, આશા શોબાના 1-20)