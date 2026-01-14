WPL 2026: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ગુજરાત જાયન્ટ્સને 7 વિકેટથી હરાવ્યું, હરમનપ્રીત પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
WPL 2026 ની છઠ્ઠી મેચમાં મુંબઈએ ગુજરાતને 7 વિકેટથી હરાવ્યું.
Published : January 14, 2026 at 1:21 PM IST
MI vs GG: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 ની છઠ્ઠી મેચમાં ગુજરાત જાયન્ટ્સને સાત વિકેટથી હરાવીને સીઝનની પોતાની બીજી જીત નોંધાવી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, ગુજરાત જાયન્ટ્સે 192 રન બનાવ્યા, જેનો પીછો મુંબઈએ 19.2 ઓવરમાં કર્યો, જે 13 જાન્યુઆરી, મંગળવારના રોજ નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે થયો હતો.
મુંબઈ માટે હરમનપ્રીત કૌર, અમનજોત કૌર અને નિકોલા કેરીએ શાનદાર બેટિંગ કરી. 193 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરૂઆત ખરાબ રહી, જેમાં જી. કમાલિની (12 બોલમાં 13 રન) ગુમાવી. ત્યારબાદ હેલી મેથ્યુઝ 12 બોલમાં 22 રન બનાવીને આઉટ થયા. પાવરપ્લેના અંતે, MI એ 2 વિકેટે 48 રન બનાવ્યા હતા.
ત્રીજા ક્રમે બઢતી પામેલી અમનજોત કૌરે બહાદુરીથી રમી, 26 બોલમાં સાત ચોગ્ગા સાથે 40 રન બનાવ્યા અને હરમનપ્રીત કૌર સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે ૭૨ રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી કરી.
હરમનપ્રીતે, જેણે પોતાની ઇનિંગ્સમાં ત્રણ જીવનદાન આપ્યું, તેણે જાયન્ટ્સ સામે પાંચમી અડધી સદી ફટકારી. તે WPL ઇતિહાસમાં નેટ સાયવર-બ્રન્ટ પછી 1,000 રનનો આંકડો પાર કરનારી બીજી ખેલાડી બની.
ત્યારબાદ નિકોલા કેરીએ 23 બોલમાં છ ચોગ્ગા ફટકારીને અણનમ 38 રન બનાવ્યા. હરમનપ્રીતે છેલ્લી ઓવરમાં વિજયી શોટ ફટકારીને મેચનો અંત કર્યો. તે 43 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સહિત 71 રન બનાવીને અણનમ રહી. આ કારણોસર, તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.
અગાઉ, હરમનપ્રીત કૌરે ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ પસંદ કરી હતી. શરૂઆતમાં આ નિર્ણય જોખમી લાગ્યો, કારણ કે ગુજરાત જાયન્ટ્સે ઝડપથી રન બનાવ્યા હતા. પહેલા બેટિંગ કરતા, જાયન્ટ્સે વિસ્ફોટક શરૂઆત કરી, પાવરપ્લેમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 62 રન બનાવ્યા.
બેથ મૂની, જેને શબનીમ ઇસ્માઇલની બોલ પર જી. કમાલિનીએ શૂન્ય રને આઉટ કરી હતી, તેણે તક ઝડપી લીધી અને મુક્તપણે રન બનાવ્યા. સોફી ડિવાઇન ટૂંક સમયમાં આઠ રન બનાવીને ઇસ્માઇલનો શિકાર બન્યો, પરંતુ ત્રીજા નંબરે આવેલી કનિકા આહુજાએ તેની આક્રમક બેટિંગથી ગુજરાતનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું.
પાવર-પ્લે પછી અમેલિયા કેરે મુંબઈને રમતમાં પાછું લાવ્યું, મૂનીને 33 રને આઉટ કરીને 42 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી તોડી. એશ્લે ગાર્ડનરે 11 બોલમાં ઝડપી 20 રન ઉમેર્યા પરંતુ લેગ બિફોર વિકેટે કેચ આઉટ થયો. આમ છતાં, ગુજરાત હાફવે માર્કે મજબૂત સ્થિતિમાં હતું, 3 વિકેટે 99 રન સુધી પહોંચી ગયું. કનિકાના 18 બોલમાં 35 રનના ધમાકેદાર પ્રદર્શનને કારણે MIએ મધ્ય ઓવરમાં સ્થાન મેળવ્યું.
અંતિમ તબક્કામાં મેચની ગતિ નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ ગઈ. એક આશ્ચર્યજનક ચાલમાં, ગુજરાતે આયુષી સોનીને 16મી ઓવરમાં રિટાયર કરી, જેણે 14 બોલમાં 11 રન બનાવ્યા હતા. ભારતી ફુલમાલી જ્યારે ઓન થઈ અને મેચનું પરિણામ પલટ્યું ત્યારે આનો ફાયદો થયો. સતત બોલમાં બે નજીકની એલબીડબલ્યુ અપીલનો સામનો કર્યા પછી, ફુલમાલીએ શાનદાર આક્રમણ શરૂ કર્યું, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને અણનમ 36 રન બનાવ્યા.
જ્યોર્જિયા વેરહેમે 43 રન સાથે મજબૂત ટેકો આપ્યો. ગુજરાતે છેલ્લી ઓવરમાં 23 રન અને છેલ્લી પાંચ ઓવરમાં 62 રન બનાવીને 5 વિકેટે 192 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.
