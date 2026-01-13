ETV Bharat / sports

WPL 2026માં RCB નો સતત બીજો વિજય, UP વોરિયર્સને 9 વિકેટથી હરાવ્યું

WPL 2026ની 5મી મેચમાં RCB એ UP વોરિયર્સ સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો.

RCB BEAT UP WARRIORZ
WPL 2026માં RCB નો સતત બીજો વિજય (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 1:08 PM IST

RCB vs UP WARRIORZ: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) એ નવી મુંબઈમાં ડૉ. ડીવાય પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી ખાતે યુપી વોરિયર્સ (UPW) પર નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026 અભિયાનમાં RCB નો સતત બીજો વિજય હતો. 144 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતા, RCB ની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર બેટિંગ કરી. ગ્રેસ હેરિસે 40 બોલમાં 85 રનની અસાધારણ ઇનિંગ રમી, જેમાં દસ ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, અને પ્રથમ વિકેટ માટે 137 રનની ભાગીદારી કરી.

આ રેકોર્ડ ભાગીદારી WPL માં RCB ની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી બની. મંધાનાએ હેરિસને પ્રશંસનીય રીતે ટેકો આપ્યો, તેણીએ 32 બોલની ઇનિંગમાં નવ ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને 47 રન બનાવીને અણનમ રહી. ટોસ જીત્યા પછી, મંધાનાએ પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો બોલ્ડ નિર્ણય લીધો, અને RCB ના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન સાથે તેણીને ટેકો આપ્યો, શિસ્ત સાથે મંધાના ગેમ પ્લાનનો અમલ કર્યો અને UP વોરિયર્સના ટોપ અને મિડલ ઓર્ડરને તોડી પાડ્યો.

UP નો ટોપ ઓર્ડર નિષ્ફળ

જ્યારે હરલીન દેઓલ (11) ને મેગ લેનિંગ (14) સાથે ઓપનિંગ માટે બઢતી આપવામાં આવી, ત્યારે સ્પષ્ટ હતું કે UP વોરિયર્સનું માળખું અવ્યવસ્થિત હતું, કારણ કે બંને RCB ની ઉત્તમ લાઇન અને લેન્થ સામે રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા. વધુમાં, ફોબી લિચફિલ્ડની આશાસ્પદ ઇનિંગ અચાનક 20 રન પર સમાપ્ત થઈ ગઈ, તેણીની સારી શરૂઆતનો લાભ લેવામાં અસમર્થ રહી.

UPW ની ઇનિંગ ઇનિંગની વચ્ચે જ સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી. કિરણ નવગિરે (5) અને શ્વેતા સેહરાવત (0) ના નબળા શોટને કારણે વોરિયર્સે કુલ 50 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી.

દીપ્તિ અને ડોટિને જવાબદારી સંભાળી

આ પછી, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન દીપ્તિ શર્મા અને ડિએન્ડ્રા ડોટિને કુશળતા અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. દીપ્તિ અને ડોટિને છઠ્ઠી વિકેટ માટે 93 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી, જેનાથી યુપી વોરિયર્સે વીસ ઓવરમાં પાંચ વિકેટે 143 રનના અંતિમ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. દીપ્તિએ 45 રન અને ડોટિને 40 રન બનાવીને ધીરજ અને આક્રમકતાનું સંપૂર્ણ સંતુલન દર્શાવ્યું.

RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર

તેમની બંને મેચ જીતીને અને દરેક માટે બે પોઈન્ટ મેળવીને, આરસીબી ચાર પોઈન્ટ સાથે લીગ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે. ગુજરાત જાયન્ટ્સના પણ ચાર પોઈન્ટ છે, જોકે આરસીબીનો નેટ રન રેટ જાયન્ટ્સ કરતા ઘણો વધારે છે.

RCB ની સૌથી મોટી જીત

આરસીબીની પ્રભાવશાળી જીતે રેકોર્ડ બુકમાં પણ પ્રવેશ કર્યો. આ WPL ઇતિહાસમાં બોલના આધારે ત્રીજી સૌથી મોટી જીત બની, અને 47 બોલ બાકી રહેતા ફ્રેન્ચાઇઝી માટે સૌથી મોટી જીત બની, જે ફક્ત દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા ગુજરાત જાયન્ટ્સ સામે 77 બોલની જીત (2023) અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે 66 બોલની જીત (2023) પાછળ છે.

