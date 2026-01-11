પ્રથમ મેચમાં હારનો સામનો કરનાર MI એ જીતનો સ્વાદ ચાખ્યો, દિલ્હીને 50 રનથી હરાવ્યું
હરમનપ્રીત, સાયવર, બ્રન્ટના શાનદાર પ્રદર્શનથી મુંબઈએ દિલ્હીને 50 રનથી હરાવ્યું.
Published : January 11, 2026 at 1:02 PM IST
નવી મુંબઈ: 10 જાન્યુઆરી, શનિવારના રોજ ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી સીઝનની પહેલી મેચમાં જ હારનો સામનો કરનાર ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે બીજી મેચમાં શાનદાર વાપસી કરીને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 50 રનથી મોટી જીત મેળવી હતી.
કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની શાનદાર બેટિંગ
નેટ સાયવર-બ્રન્ટ અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે અનુક્રમે 70 અને 74 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને MI ને 195/4 સુધી પહોંચાડ્યું. પાવરપ્લેમાં તેમનો ટોપ ઓર્ડર તૂટી પડતાં DCનો પીછો શરૂ થયો અને ટીમ ધીમે ધીમે 19 ઓવરમાં 149 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેનાથી મુંબઈને જીતની મજબૂત શરૂઆત મળી. મુંબઈ માટે, અમેલિયા કેર અને નિકોલા કેરીએ નિર્ણાયક સ્પેલ ફેંક્યા, જેમાં ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
પ્રથમ બેટિંગ કરતા, મુંબઈની નેટ સાયવરે 46 બોલમાં 13 ચોગ્ગા સહિત 70 રન બનાવ્યા, જ્યારે હરમનપ્રીતે 42 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે અણનમ 74 રન બનાવ્યા. આ બદલ તેણીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો, જેનાથી મુંબઈ મોટા સ્કોર સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી.
દિલ્હીની શરૂઆત નબળી રહી
196 રનનો પીછો કરતા, દિલ્હીની શરૂઆત નબળી રહી, તેણે પોતાની અડધી ટીમ 46 રન પર ગુમાવી દીધી. બીજા છેડે વિકેટ પડી હોવા છતાં, ચિનેલ હેનરીએ પોતાની ચેતા પર કાબૂ રાખ્યો અને 30 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. પરંતુ તેના પ્રયાસો પૂરતા ન હતા, કારણ કે ડીસી ખૂબ જ ઓછો પડ્યો, જેના કારણે એમઆઈને સીઝનની પહેલી જીત મળી.
મુંબઈને RCB સામે પ્રથમ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો
મુંબઈને ટુર્નામેન્ટના ઓપનરમાં આરસીબી સામે ત્રણ વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જે 154 રનનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહી. આરસીબીના ડી ક્લાર્કે 63 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને હારમાંથી ઉગારી. જેમાં છેલ્લા ચાર બોલમાં 20 રનનો પણ સમાવેશ થાય છે.
