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WTC ફાઇનલની તારીખ જાહેર, જાણો ફાઇનલ મેચ ક્યાં અને ક્યારે રમાશે

વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ની ફાઇનલ આવતા વર્ષે ઇંગ્લેન્ડના ઓવલ ખાતે રમાશે. તે 9-13 જૂન દરમિયાન યોજાવાની છે.

WTC ફાઇનલની તારીખ જાહેર
WTC ફાઇનલની તારીખ જાહેર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 5:44 PM IST

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WTC FINAL: વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ આવતા વર્ષે રમાશે, અને ટાઇટલ ટક્કરની તૈયારીઓ પહેલાથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. 2025 વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલ ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકા વિજેતા બન્યું હતું. હવે, ICC એ આગામી 2027 WTC ફાઇનલ માટે તારીખો અને સ્થળની જાહેરાત કરી છે; ફરી એકવાર, ફાઇનલ મેચ અંગ્રેજોની ભૂમિ પર યોજાશે.

WTC ફાઇનલ 9 થી 13 જૂન દરમિયાન ઓવલ ખાતે રમાશે

WTC (વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ)નું ચોથું ચક્ર હાલમાં ચાલી રહ્યું છે. ICC એ જાહેરાત કરી છે કે ફાઇનલ આવતા વર્ષે રમાશે, જેમાં પોઈન્ટ ટેબલ પર ટોચની બે ટીમો વચ્ચે ટાઇટલ ટક્કર થશે. આ મેચ 9 જૂનથી શરૂ થવાની છે અને 9 થી 13 જૂન દરમિયાન ઓવલ ખાતે રમાશે. અગાઉની બધી ફાઇનલ પણ ઇંગ્લેન્ડમાં યોજાઈ છે, અને આ ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેશે; જોકે, આ પહેલી વાર હશે જ્યારે ફાઇનલ ઓવલ ખાતે યોજાશે.

ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચ પર

હાલની વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ સ્ટેન્ડિંગ પર એક નજર નાખતા ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ ટોચના સ્થાને છે. અત્યાર સુધી આઠ મેચ રમ્યા પછી, તેઓએ સાત જીત મેળવી છે અને એક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેના પરિણામે PCT (હરીફાઈ કરેલા પોઈન્ટ્સની ટકાવારી) 87.50 છે. દક્ષિણ આફ્રિકા ચાર મેચમાંથી ત્રણ જીત અને એક હાર સાથે બીજા સ્થાને છે, જેનો PCT 75.00 છે. ન્યુઝીલેન્ડ ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે બાંગ્લાદેશ ચોથા સ્થાને છે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં પાંચમા સ્થાને છે.

ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં પાંચમા સ્થાને

આ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રમાં, ભારતીય ટીમે નવ મેચ રમી છે, જેમાં ચાર જીતી છે, ચાર હાર્યા છે અને એક ડ્રો કરી છે; પરિણામે, તેમનો PCT 48.15 છે. ટીમ ઈન્ડિયા ઓગસ્ટમાં બે ટેસ્ટની શ્રેણી માટે શ્રીલંકાનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે જે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ગણાશે. આ શ્રેણીમાં વિજય તેમને પોઈન્ટ ટેબલ પર પોતાનું સ્થાન સુધારવાની તક આપશે, જોકે શ્રેણી પડકારજનક બનવાનું વચન આપે છે. શ્રીલંકા શ્રેણીનો સમયપત્રક પહેલાથી જ જાહેર થઈ ગયો છે.

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WORLD TEST CHAMPIONSHIP FINAL
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