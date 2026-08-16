બાંગ્લાદેશની જીતથી WTC પોઈન્ટ ટેબલ મોટો ઉલટફેર, જાણો ટીમ ઈન્ડિયા ક્યાં સ્થાને છે?
બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરઆંગણે હરાવીને એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી. ચાલો જોઈએ કે આ મેચ પછી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલ કેવી રીતે બદલાયું છે.
Published : August 16, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 4:10 PM IST
WTC POINTS TABLE: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરઆંગણે હરાવીને ઐતિહાસિક જીત નોંધાવી છે. બાંગ્લાદેશે 'કાંગારુઓ'ને ઘરઆંગણે 9 વિકેટથી કારમી હાર આપીને બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. બાંગ્લાદેશના આ અપસેટે ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલ પર પણ અસર કરી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના સમાપન પછી, ICC WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં ટીમોના વર્તમાન સ્ટેન્ડિંગ પર એક નજર નાખીએ.
ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યા બાદ બાંગ્લાદેશે PCT માં સુધારો કર્યો
ડાર્વિનમાં રમાયેલી ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં બાંગ્લાદેશે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેના ઘરઆંગણે 9 વિકેટથી હરાવ્યું. આ પહેલી વાર છે જ્યારે બાંગ્લાદેશની ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર 'કાંગારુઓ'ને ટેસ્ટ મેચમાં હરાવવામાં સફળ રહી છે. આ જીતથી ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે એટલું જ નહીં પરંતુ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ તેમની સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે સુધરી છે.
A look at the current #WTC27 standings after Bangladesh's stellar victory against Australia 👀— ICC (@ICC) August 16, 2026
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હાલની સ્થિતિ મુજબ, બાંગ્લાદેશ ટીમ આ મેચ શરૂ થયા પહેલા ચોથા ક્રમે હતી અને તે જ સ્થાને છે; જોકે, તેમના PCT માં સુધારો થયો છે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના 2025-27 આવૃત્તિમાં અત્યાર સુધીમાં, બાંગ્લાદેશે પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણ જીતી છે, એક હાર્યો છે અને એક ડ્રો થયો છે. પરિણામે, ટીમના 40 પોઈન્ટ છે, અને તેમનો PCT હવે 66.67 પર છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે મોટો ઝટકો
બાંગ્લાદેશ સામેની હાર પેટ કમિન્સની આગેવાની હેઠળની ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ માટે નિઃશંકપણે ખૂબ જ શરમજનક પરિણામ છે. આ હાર છતાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે, પરંતુ તેમની જીતની ટકાવારી (PCT) નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગઈ છે. બાંગ્લાદેશ સામેની હાર પહેલા, ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27 માં ઓસ્ટ્રેલિયાની જીતની ટકાવારી 87.50% હતી; ડાર્વિન ટેસ્ટમાં હાર બાદ, તે ઘટીને 77.77% થઈ ગઈ છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં, દક્ષિણ આફ્રિકા 75% ના PCT સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ 72.22% સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
પોઈન્ટ ટેબલમાં ટીમ ઈન્ડિયા ક્યાં છે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને છે. ટીમ ઈન્ડિયા અત્યાર સુધીમાં નવ મેચ રમી છે, જેમાં ચારમાં જીત, ચારમાં હાર અને એક ડ્રો રહી છે. ભારતના 52 પોઈન્ટ છે અને PCT (પોઈન્ટ ટકાવારી) 48.15 છે. આ જોતાં, એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય કે બાંગ્લાદેશની આ જીતથી ટીમ ઈન્ડિયાની ચિંતામાં વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહી છે અને તે જીતીને WTC પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું સ્થાન સુધારવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
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