વર્લ્ડ ચેમ્પિયન દીપ્તિ શર્મા પહોંચી મહાકાલના શરણે, ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો, જુઓ વીડિયો

વિશ્વ કપ વિજેતા દીપ્તિ શર્માએ ઉજ્જૈન મહાકાલેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને ભસ્મ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો.

દીપ્તિ શર્મા
દીપ્તિ શર્મા (IANS)
Published : November 9, 2025 at 7:57 PM IST

હૈદરાબાદ: સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. તે ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025ની પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ રહી છે. દીપ્તિએ 9 મેચ અને 7 ઇનિંગ્સમાં 215 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેણે 3 અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. આ સાથે તેણે 22 વિકેટ પણ લીધી હતી.

દીપ્તિ શર્માએ મહાકાલેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી

હવે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન દીપ્તિ શર્મા રવિવારે મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈનમાં શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિર પહોંચી હતી. તેમણે સવારની આરતીમાં ભાગ લીધો હતો. દીપ્તિ હજુ પણ ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રામાં તેના ઘરે પહોંચવાની રાહ જોઈ રહી છે, જ્યાં તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવાની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. દીપ્તિ ભારતીય મહિલા ટીમની વરિષ્ઠ ખેલાડી છે. તેણે 2017 અને 2022 માં ભારત માટે વર્લ્ડ કપ રમ્યો છે. તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ત્રીજો ODI વર્લ્ડ કપ રમ્યો અને ટીમ ઈન્ડિયાને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવ્યું.

ઉજ્જૈનના મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં સવારની પવિત્ર ભસ્મ આરતીમાં પણ ભાગ લીધો હતો. મહાકાલેશ્વર ખાતે ભસ્મ આરતીને આધ્યાત્મિક રીતે શક્તિશાળી વિધિ માનવામાં આવે છે, જે વહેલી સવારે કરવામાં આવે છે. ભક્તો માટે આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 52 રને હરાવીને તેની પ્રથમ ICC ટ્રોફી જીતી હતી અને દીપ્તિને ટૂર્નામેન્ટની પ્લેયર ઑફ ધ ટૂર્નામેન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી હતી કારણ કે તે 22 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર ખેલાડીઓની યાદીમાં ટોચ પર છે. તેણે ફાઈનલ મેચમાં 58 રનની લડાયક ઈનિંગ્સ અને 5-39નો સ્પેલ નાખ્યો હતો.

ફાઈનલ જીત્યા બાદ દીપ્તિએ કહ્યું હતું કે, 'સાચું કહું તો આ એક સ્વપ્ન જેવું લાગે છે કારણ કે અમે એ લાગણીમાંથી બહાર નીકળી શક્યા નથી. તે ખૂબ જ સારું લાગે છે, હું વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં આ રીતે યોગદાન આપી શક્યો. અમે હંમેશા વિચાર્યું છે કે દરેક મેચમાંથી શીખેલા પાઠનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. તે તેમના (લોકો) કારણે જ શક્ય બન્યું. એક ટીમ તરીકે અમે ઘણા ખુશ છીએ.

