ETV Bharat / sports

વડોદરા : વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનું અદ્ભુત સ્વાગત – રોડ શોમાં ઊમટ્યો જનસમુદાય

રાધા યાદવના આગમન સાથે જ એરપોર્ટથી શરુ થયેલો કાફલો શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પરેડ કરતાં આગળ વધ્યો હતો.

વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો
વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો (IANS- Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 7:36 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: મહિલા વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા નિભાવનાર અને વડોદરાની શાન ગણાતી ક્રિકેટર રાધા યાદવનું શહેરવાસીઓએ અદ્વિતીય સ્વાગત કર્યું. સળંગ ત્રણ કલાક સુધી ચાલેલા રોડ શોમાં ઉમટી પડેલો જનસમુદાય, રસ્તાઓ પર માઇલોથી ઉભેલી જનતા અને યુવતીઓમાં ઉભરાતો ગર્વ – બધું જ રાધાના ઇતિહાસ સર્જન સમાન હતું. રસ્તાઓ પર ક્યાંક ફૂલ, ક્યાંક ઢોલ-નગારા અને ક્યાંક "ભારત માતા કી જય" ના નારા ગુંજી ઉઠ્યા. વધવાવની આ અનોખી ઉજવણી વડોદરા શહેરના રમકડિયો, સ્ટેડિયમ જેવી ધમધમતી થઈ ગઈ હતી.

રાધા યાદવના આગમન સાથે જ એરપોર્ટ વિસ્તારથી શરૂઆત થયેલો કાફલો શહેરના મુખ્ય માર્ગો પરથી પરેડ કરતાં આગળ વધ્યો. યુવતીઓ અને ક્રિકેટ પ્રેમીઓ પોતાની મનપસંદ સ્ટારમાં એક ઝલક જોવા આતુર હતા. દરેક ચોરાએ સજાવટ, પોસ્ટરો અને તિરંગા ફરકતા જોવા મળ્યા. આખું શહેર જાણે રાધાનું વિજયોત્સવ ઉજવી રહ્યું હોય એવો માહોલ સર્જાયો હતો.

વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો (Etv Bharat)

"વડોદરામાં આટલું ભવ્ય સ્વાગત મળશે તેનું સ્વપ્નેય અંદાજ નહોતો" – રાધા યાદવ

રોડ શો પૂર્ણ થયા બાદ મીડિયા સાથે વાત કરતાં રાધા યાદવએ કહ્યું કે વડોદરાનું સ્વાગત તેમના જીવનનું સૌથી યાદગાર પળોમાંનું એક બની રહ્યું છે. તેઓએ ઉમેર્યું.

વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો
વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો (IANS)

એક મહિલા ક્રિકેટર માટે આટલા બધા લોકો રોડ પર ઉતરશે એવું ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું. વડોદરાએ બતાવ્યું કે રમતને અને ખેલાડીઓને કેટલું માન મળી શકે. આટલું અકલ્પનીય સ્વાગત મેળવવા બદલ હું વડોદરાની ઋણી છું.

તેમણે ખાસ કરીને વડોદરાના યુવકો-યુવતીઓએ બતાવેલી ઉત્સાહને પોતાની “મોટી સિદ્ધિ” ગણાવી. રાધા યાદવએ જણાવ્યું કે આ માત્ર સ્વાગત નથી, પરંતુ મહિલા ક્રિકેટ માટે નવા યુગની શરૂઆત છે.

વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો
વડોદરામાં વર્લ્ડ કપ વિજેતા રાધા યાદવનો રોડ શો (IANS)

“સળંગ ત્રણ મેચ હાર્યા, પણ મનોબળ તૂટવા દીધું નહીં”

ભારતને મહિલા વર્લ્ડ કપનું ખિતાબ અપાવવાનું સરળ નહોતું. રાધા યાદવએ ખુલાસો કર્યો કે ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત મુશ્કેલીભરી રહી. અમારી ટીમ સળંગ ત્રણ મેચ હારી. ટીમ પર ઘણું દબાણ હતું, પરંતુ સૌએ વિશ્વાસ જાળવ્યો હતો. ડ્રેસિંગ રૂમમાં એકતા હતી, એકબીજાનો સાથ હતો, અને એના જ જુસ્સાથી અમને દુનિયા જીતવા મળી.

ફાઇનલ મેચ દરમિયાનનો દબાણ યાદ કરતાં તેઓએ કહ્યું કે:

ફાઇનલ ફક્ત રમત નથી, તે રાષ્ટ્રની આશા છે. હું બહુ નર્વસ હતી. પ્રેશરના કારણે અમને નાની-મોટી ભૂલો પણ થઈ, પણ છતાં બધા ખેલાડીઓએ હિંમત નારી.

પીએમ મોદી સાથે મુલાકાત – “જીવનનું સંભારણું"

રાધા યાદવએ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનાં હાથેથી અભિનંદન મેળવવાની પળને ખાસ ગણાવી. પીએમ મોદીએ તેમની વ્યસ્તતા વચ્ચે અમને મળવા સમય ફાળવ્યો, એ પોતે જ મોટી વાત છે. એ પળ મારા જીવનનું અમૂલ્ય સંભારણું બની રહેશે.

"ભારતમાં મહિલા ક્રિકેટનું ભવિષ્ય સૌથી તેજસ્વી"

તેમણે વિશ્વાસ સાથે કહ્યું કે આ વર્લ્ડ કપ બાદ ભારતની દરેક દિકરી ખેલ જગતમાં પોતાના સપના સાકાર કરવા પ્રેરિત થશે. હું દરેક દિકરીને કહું છું – ક્રિકેટ રમો, મહેનત કરો. દેશને બીજો અને ત્રીજો વર્લ્ડ કપ આપો. આ વિજય માત્ર અમારા માટે નહીં, પરંતુ ભારતની લાખો દીકરીઓ માટે છે. રાધા યાદવએ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટને જીવંત રાખનાર પૂર્વ ખેલાડીઓને પણ નમન કર્યું.

વડોદરા – રાધાનું પસંદીદા શહેર

રાધાએ વડોદરા શહેર વિશે ખાસ લાગણી છે. મને વડોદરામાં રહેવું ખૂબ ગમે છે. અહીંનું વાતાવરણ, લોકોનો પ્રેમ, શાંતિ – બધું જ મારા દિલને ફાવે છે. સૌથી મહત્વપૂર્ણ, પોતાની સફળતાનો શ્રેય તેમણે પોતાના કોચ સૂરજ તિવારીને આપ્યું. મારા ક્રિકેટિંગ કરિયરમાં કોચ સૂરજ તિવારીનું યોગદાન અપરંપાર છે. હું આજે જ્યાં છું, તેમાં તેમનો મોટો હિસ્સો છે.

રાધા યાદવ – એક પ્રેરણા, એક સંદેશ, એક ગર્વ

વડોદરા જેવી શહેરમાં કોઈ મહિલા ક્રિકેટરને એટલું અદ્ભુત સ્વાગત મળવું એ પોતે જ એ સાબિત કરે છે કે, મહિલા ખેલાડીઓ હવે માત્ર ઓળખ નથી બનાવી રહી, પરંતુ ઈતિહાસ લખી રહી છે. રોડ શોમાં નજરે પડેલી ભીડ, રસ્તાઓ ભરાઈ જતા વાહનવ્યવહાર રોકાય એવો માહોલ અને તિરંગા સાથે ફોટોગ્રાફ લેતા નાનાં બાળકો – તે દરેક પળ રાધા યાદવ માટે જીવનભર યાદગાર રહેશે.

ભારતનો પ્રથમ મહિલા વર્લ્ડ કપ ખિતાબ હવે ફક્ત ટ્રોફી નથી, તે દેશની યુવતીઓ માટે આશા, હિંમત અને સંકલ્પનું પ્રતીક છે. રાધાએ સાબિત કરી દીધું – "સપનાને મંજિલ સુધી પહોંચાડવા માત્ર પ્રતિભા નહીં, પરંતુ ધૈર્ય, એકતા અને સતત મહેનત જોઈએ." વડોદરા શહેરે આજે મહિલા ક્રિકેટર રાધા યાદવને એક સ્ટાર નહીં, પરંતુ "ભારતની દીકરી" તરીકે સન્માન આપી ઈતિહાસના પાના પર નવું સ્વર્ણિમ અધ્યાય લખ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ચેમ્પિયનની ચેમ્પિયન સાથે ખાસ મુલાકાત, જુઓ ભારતીય ખેલાડીઓએ PM મોદી સાથે શું વાત કરી
  2. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની વિશ્વ ચેમ્પિયન ટીમ સાથે મુલાકાત, કેપ્ટન હરમનપ્રીતે આપી રાષ્ટ્રપતિને ખાસ ભેટ
Last Updated : November 9, 2025 at 8:40 PM IST

TAGGED:

VADODARA
RADHA YADAV ROAD SHOW IN VADODARA
RADHA YADAV
RADHA YADAV ROAD SHOW IN VADODARA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.