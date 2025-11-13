વડોદરા : વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન રાધા યાદવની વડોદરાના મહાનગરપાલિકા કમિશનર સાથે મુલાકાત — શહેર માટે ગર્વની ક્ષણ
વડોદરા: વડોદરા શહેરે ફરી એકવાર ખેલક્ષેત્રમાં પોતાની ઓળખને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મજબૂત કરી છે. મહિલા ક્રિકેટ જગતમાં ભારતનું નામ ઉજાગર કરનારી અને તાજેતરમાં જ ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ચેમ્પિયન બનેલી ભારતીય મહિલા ટીમની ઓલરાઉન્ડર રાધા યાદવ આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુ સાથે શુભેચ્છા મુલાકાતે પહોંચી હતી.
શહેરવાસીઓની શુભેચ્છા, સન્માન અને પ્રેમ સ્વીકારતાં રાધાએ જણાવ્યું કે, "ક્રિકેટ સહિત દરેક રમતમાં મહિલાઓએ નિડર બનીને આગળ આવવું જોઈએ. ભારત માટે રમવું દરેક દીકરીનો સપનો બની શકે છે"
આ મુલાકાત માત્ર સૌજન્ય ન હતી, પરંતુ શહેર અને રાજ્યમાં મહિલા ખેલાડીઓની પ્રગતિ, સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ અને રમતગમતના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને યોજાયેલી મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
રાધા યાદવનો સફર : નાનું શહેર, મોટા સપના
રાધા યાદવનું નામ આજે માત્ર ગુજરાતમાં નહીં, પણ સમગ્ર વિશ્વમાં જાણીતું બન્યું છે. વડોદરાના કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી એકેડેમીમાં કોચ મિલિન્દ વરાડેકર પાસેથી મળેલી તાલીમ, તેમની મહેનત, સમર્પણ અને અનુકૂલનક્ષમતાએ આજે તેમને વિશ્વસ્તરીય ખેલાડી બનાવ્યા છે. સમાજના સામાન્ય વર્ગમાંથી આવતી રાધા અનેક પડકારોનો સામનો કરીને આગળ વધેલી ખેલાડી છે. બાળપણથી ક્રિકેટ પ્રત્યેનો ઝોક, પરિવારનો સહકાર અને શહેરના કોચેસના માર્ગદર્શનને કારણે જ આજે તે મહિલા ક્રિકેટની સૌથી વિશ્વસનીય ઓલરાઉન્ડર તરીકે ઓળખાય છે. આ સફરમાં વડોદરા શહેરનું પણ યોગદાન મહત્વપૂર્ણ રહ્યું છે. અહીંનું ક્રિકેટ માહોલ, ખેલાડીઓ માટે બનતી સુવિધાઓ અને સ્થાનિક સ્તરે મળતું પ્રોત્સાહન રાધાના કારકિર્દીનું પાયા સમાન સાબિત થયું.
કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુ દ્વારા સન્માન અને ભાવનાત્મક શબ્દો
મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ રાધાને શુભેચ્છા આપતાં જણાવ્યું કે, "વડોદરાની દીકરીએ વર્લ્ડ કપમાં ચેમ્પિયન બની દેશનું માન વધાર્યું છે. સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે ઊંચાઈ સર કરવા ઈચ્છતી દરેક દીકરી માટે આ ગર્વનો ક્ષણ છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારવા માટે મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિશેષ આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, "વડોદરાના ખેલાડીઓ, ખાસ કરીને દીકરીઓ માટે વધુ સવલતો અને આધુનિક સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ઉભો કરવામાં આવશે. ભારત માટે વધુ રાધા યાદવ જેવી દીકરીઓ ઉભી થાય એ જ અમારો ઉદ્દેશ છે"
મહિલા સ્પોર્ટ્સના ભવિષ્ય અંગે રાધા યાદવના વિચારો
રાધાએ મુલાકાત દરમ્યાન જણાવ્યું કે, રમત ક્ષેત્રે મહિલાઓ માટે અનેક તકો છે. જરૂરી છે તો માત્ર આત્મવિશ્વાસ અને સતત મહેનત. તેમણે કહ્યું કે, મહિલાઓએ ક્રિકેટ રમવા માટે આગળ આવવું જ જોઈએ. આજે યુવતીઓ દરેક ક્ષેત્રે આગળ વધી રહેલી છે. રમતગમત પણ તેનું અપવાદ નથી. એમણે ખાસ કરીને નાના શહેરોના યુવતીઓને સંદેશ આપ્યો કે સંજોગોને કારણે સપનાઓ છોડવા નહિ, કારણ કે સફળતા માટે શહેર નાનું કે મોટું એ મુદ્દો નથી મુદ્દો છે તો નિષ્ઠા, નિયમિતતા અને લક્ષ્ય.
શહેરમાં ઉત્સાહ : ગર્વના ક્ષણની ઉજવણી
વડોદરા શહેર માટે આ ક્ષણ વિશેષ હતી. રાધાની મુલાકાતને લઈને મહાનગરપાલિકા પ્રાંગણમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. અધિકારીઓ ઉપરાંત ખેલપ્રેમીઓ પણ તેમની એક ઝલક જોવા ઉત્સુક હતા. વડોદરા હંમેશાથી ખેલપ્રેમી શહેર તરીકે ઓળખાય છે. અહીંથી અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ ઊભા થયા છે. રાધા યાદવની સિદ્ધિએ શહેરના ખેલ પ્રત્યેના પ્રેમને ફરી એકવાર તેજ આપી છે.
આગળ વધતા સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર : નવું યુગ શરૂ
મ્યુનિસિપલ કમિશનરે સ્પષ્ટ કર્યું કે, શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સના વિકાસ અને નવા પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળશે. વડોદરામાં આગામી વર્ષોમાં આધુનિક ક્રિકેટ નેટ્સ, જીમ્નેશિયમ અને ફિટનેસ ઝોન, મહિલા ખેલાડીઓ માટે વિશેષ સુવિધાઓ, ઇન્ડોર ગેમ્સ કોમ્પ્લેક્સ, નવા સ્પોર્ટ્સ ગ્રાઉન્ડ જેમના આયોજન પર ઝડપથી કામ થશે. આ તમામ સુવિધાઓ વડોદરા શહેરને સ્પોર્ટ્સ હબ બનાવશે અને સ્થાનિક સ્તરે છૂપાયેલી પ્રતિભા સામે આવશે.
રાધા યાદવની ભાવનાત્મક પ્રતિક્રિયા
વડોદરામાં મળતા પ્રેમ અને સન્માનથી રાધા અભિભૂત થઈ ગઈ. એમણે જણાવ્યું કે વડોદરાવાસીઓના પ્રેમ અને સન્માનનો અભિવાદન સ્વીકારતાં ખૂબ ગર્વ અનુભવું છું. મારા કારકિર્દીના દરેક પડાવે આ શહેરે મને પ્રોત્સાહિત કર્યું છે.
રાધા યાદવ – વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન
"મહિલાઓએ ક્રિકેટ રમવા માટે આગળ આવવું જોઈએ. વડોદરાના લોકોને મળતો પ્રેમ હંમેશા મારા માટે પ્રેરણા રુપ છે"
અરુણ મહેશ બાબુ – મ્યુનિસિપલ કમિશનર
"વડોદરાની દીકરીએ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બની શહેરનું નામ રોશન કર્યું. આવનારા દિવસોમાં શહેરમાં સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત બનાવવામાં આવશે" આ મુલાકાત વડોદરા શહેર માટે ગર્વની પળ છે. રાધા યાદવ જેવી ખેલાડીઓના કારણે જ શહેરનો દરજ્જો વધે છે અને રમતગમતના ક્ષેત્રે નવી પેઢીને પ્રેરણા મળે છે.
