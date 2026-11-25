WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2026: ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશે ડ્રો સાથે અભિયાનની શરૂઆત કરી
ભારતીય ગ્રાન્ડમાસ્ટર અને વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2026 ની શરૂઆત ડ્રો સાથે કરી છે.
Published : November 25, 2026 at 1:06 PM IST
WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2026: વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2026 જીનીવામાં શરૂ થઈ ગઈ છે. 14 મેચની આ સ્પર્ધા 12 ડિસેમ્બરે સમાપન સમારોહ સાથે સમાપ્ત થશે. મંગળવારે ચેમ્પિયનશિપના પ્રથમ મેચમાં, ભારતના વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ડી ગુકેશે ઉઝબેકિસ્તાનના જાવોખિર સિંદારોવ સાથે ડ્રો કર્યો હતો. બંને ખેલાડીઓ ત્રણ વખત પુનરાવર્તન (ત્રણ વખત એક જ સ્થિતિનું પુનરાવર્તન) પછી ડ્રો માટે સંમત થયા હતા. નોંધનીય છે કે, ડ્રો માટે સહમત થતા પહેલા બંને ખેલાડીઓએ પાંચ વખત એકસરખી સ્થિતિનું પુનરાવર્તન કર્યું હતું. બીજી ગેમમાં ડી. ગુકેશ સફેદ મહોરાં સાથે રમશે.
શરૂઆતથી જ, આ મુકાબલો વ્યૂહાત્મક દાવપેચનો જંગ બની રહ્યો હતો. 'રુય લોપેઝ' ઓપનિંગના જવાબમાં, કાળા મહોરાં સાથે રમી રહેલા ડી. ગુકેશે અનપેક્ષિત રીતે 'બર્લિન ડિફેન્સ' અપનાવ્યું હતું.
First, not a draw. Then, a draw! 👀 Sindarov's two claims in Game 1 had very different outcomes. Here's the explanation! #GukeshSindarov https://t.co/zuAJ2a7XKU— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
શરૂઆતી ચાલ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડી થોડા દબાણમાં જણાયા હતા, પરંતુ તેમણે કેટલીક મજબૂત ચાલો રમીને 'ક્વીન' (વજીર) વગરની સ્થિતિમાં પણ પોતાની પકડ જાળવી રાખી હતી. એક તબક્કે સિંદારોવ પાસે થોડી સરસાઈ હતી; તેમના મહોરાં વધુ સારી જગ્યાએ ગોઠવાયેલાં હતાં અને તેમની પ્યાદાંની ગોઠવણી પણ ગુકેશની સરખામણીમાં થોડી વધુ સારી હતી.
ત્યારબાદ, સિંદારોવે એક મોહરાનું બલિદાન આપીને રમતને જટિલ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. સમય ઓછો હોવા છતાં, ડી. ગુકેશે દરેક ચાલનો સચોટ જવાબ આપ્યો. એક ક્ષણ એવી આવી જ્યારે એવું લાગ્યું કે ભારતીય ખેલાડી બાજી પોતાના પક્ષમાં કરી લેશે, પરંતુ સિંદારોવે સ્થિતિને સંભાળી લીધી અને અંતે રમતની સ્થિતિનું પુનરાવર્તન કરવા માટે મજબૂર કર્યા.
Javokhir Sindarov and Gukesh Dommaraju drew their first encounter in the Salesforce FIDE World Championship Match 2026 in Geneva. Both players produced a highly accurate performance in a complex game, with neither managing to tilt the balance decisively in their favour. Read the full report, including game highlights and side events, by Yannick Pelletier: https://t.co/bYj0f09BbV 📷 Michal Walusza and Y.E. Nisenbaum— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 24, 2026
રસપ્રદ વાત એ છે કે, બંને ખેલાડીઓએ ડ્રો માટે સંમતિ આપતા પહેલા પાંચ વખત એક જ સ્થિતિનું પુનરાવર્તન કર્યું. સામાન્ય રીતે, ચેસમાં, ખેલાડીઓ ડ્રોનો દાવો કરી શકે છે જો એક સ્થિતિ સતત ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત થાય.
પહેલી મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થયા પછી, બીજી રમત માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. ભારતીય ચાહકો આ મેચ જોશે, કારણ કે ડી. ગુકેશ પહેલી વાર સફેદ ટુકડાઓ સાથે રમશે. પહેલી રમતમાં બર્લિન ડિફેન્સનો ઉપયોગ કરવા છતાં, ડી. ગુકેશ સરળતાથી ડ્રો મેળવી શક્યો. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ગુકેશે તેની કારકિર્દીમાં આ ઓપનિંગનો ઉપયોગ ફક્ત ચોથી વખત કર્યો હતો. અગાઉની ત્રણ મેચ પણ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી.
વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં કુલ 14 રમતો રમાશે. જે ખેલાડી પહેલા 7.5 પોઈન્ટ મેળવશે તેને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. જો બંને ખેલાડીઓ 14 રમતો પછી પોઈન્ટ પર બરાબરી કરે છે, તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે ટૂંકા ગાળાનો ટાઈબ્રેકર રમાશે.
આ ચેમ્પિયનશિપમાં, બંને ખેલાડીઓ પાસે પ્રથમ 40 ચાલ માટે 120 મિનિટનો સમય હશે. 41મા ચાલથી રમતના અંત સુધી, દરેક ચાલ પછી તેમના સમયમાં 30 સેકન્ડ ઉમેરવામાં આવશે.
40 ચાલ રમ્યા પછી જ ડ્રો નક્કી કરી શકાય છે
આ મેચમાં પરસ્પર સંમતિથી વહેલા ડ્રો કરવાની મંજૂરી નથી. ઓછામાં ઓછી 40 ચાલ રમવી આવશ્યક છે. જો કે, જો કોઈ પોઝિશન સતત ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત થાય અથવા મેચ સ્થિરતામાં પહોંચે (જ્યારે કોઈ પણ ખેલાડી પાસે કોઈ કાનૂની ચાલ બાકી ન હોય અને તેમનો રાજા નિયંત્રણમાં ન હોય) તો ડ્રો થઈ શકે છે.
ઈનામની રકમ ₹22 કરોડ છે
વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ માટે કુલ ઈનામી રકમ ₹2.5 મિલિયન (આશરે ₹22 કરોડ) છે. દરેક વિજેતાને ₹200,000 (આશરે ₹1.8 કરોડ) મળશે, જ્યારે બાકીની ઈનામી રકમ બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે. જો મેચ ટાઈબ્રેકરમાં પહોંચે છે, તો સૌથી ટૂંકી રમતના વિજેતાને $1.3 મિલિયન અને રનર-અપને $1.2 મિલિયન મળશે.
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