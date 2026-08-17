ETV Bharat / sports

યુવરાજ, આફ્રિદી અને એબી ડી વિલિયર્સ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ઉતરશે મેદાનમાં, આવતા મહિને મેચો શરૂ થશે!!

વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ (WCL) ની ત્રીજી આવૃત્તિ પણ 3 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે.

યુવરાજ, આફ્રિદી અને એબી ડી વિલિયર્સ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ઉતરશે મેદાનમાં
યુવરાજ, આફ્રિદી અને એબી ડી વિલિયર્સ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો ઉતરશે મેદાનમાં (X@WclLeague)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WCL 2026: ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર છે. તેમને વિશ્વના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરોને મેદાન પર એકસાથે જોવાની તક મળશે. હા, વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ ઓફ લિજેન્ડ્સ (WCL) ની ત્રીજી આવૃત્તિ પણ 3 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. આ ટુર્નામેન્ટ 18 ઓક્ટોબર સુધી યોજાશે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત ભૂતપૂર્વ ખેલાડીઓ મેદાનમાં હશે, આયોજકોએ માહિતી શેર કરી છે.

WCL 2026 માં એબી ડી વિલિયર્સ, યુવરાજ સિંહ, ડ્વેન બ્રાવો, શાહિદ આફ્રિદી અને મોઈન અલી જેવા મોટા સ્ટાર્સ મેદાનમાં હશે. આ ઉપરાંત, ઓસ્ટ્રેલિયાના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ડેવિડ વોર્નર અને બાંગ્લાદેશના મોહમ્મદુલ્લાહ પણ આ સીઝનનો ભાગ બનશે.

આયોજકો દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, ત્રીજી સીઝનમાં ઘણા સ્ટાર્સ ભાગ લેશે જે પહેલાથી જ સામેલ છે. આમાં યુવરાજ સિંહ, એબી ડી વિલિયર્સ, ડીજે બ્રાવો, શાહિદ આફ્રિદી અને મોઈન અલીનો સમાવેશ થાય છે. આ વખતે ડેવિડ વોર્નર અને બાંગ્લાદેશના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર મહમુદુલ્લાહ રિયાઝ જેવા નવા નામો પણ ટુર્નામેન્ટનો ભાગ બનશે. આનાથી ત્રીજી સીઝનનો ઉત્સાહ વધુ વધશે તેવી અપેક્ષા છે.

"વિશ્વમાં બીજા ક્રમની સૌથી વધુ જોવાયેલી ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તરીકે રેકોર્ડ બનાવનાર લેજેન્ડ્સ લીગમાં આ વખતે વધુ સ્ટાર ખેલાડીઓ, વધુ ઉત્સાહ અને ક્રિકેટની ઘણી યાદગાર ક્ષણો જોવા મળશે. આ વખતે ખાસ વાત એ છે કે બાંગ્લાદેશ ચેમ્પિયન ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે," આયોજકોએ જણાવ્યું હતું.

WCL ની પહેલી સીઝન ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન્સે જીતી હતી. ફાઇનલમાં ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન્સે પાકિસ્તાન ચેમ્પિયન્સને હરાવી હતી. તેવી જ રીતે, બીજી સીઝનમાં, સાઉથ આફ્રિકા ચેમ્પિયન્સે પાકિસ્તાનને હરાવીને ટ્રોફી જીતી હતી. આવી સ્થિતિમાં, ભારત-પાકિસ્તાન સહિત ઘણા પરંપરાગત હરીફો ફરીથી જોવા મળી શકે છે. પાકિસ્તાન આ ટુર્નામેન્ટમાં સતત બે વાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું, પરંતુ ટીમને બંને મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ત્રીજી સીઝનમાં ચેમ્પિયન બાંગ્લાદેશના પ્રવેશ સાથે, ટુર્નામેન્ટમાં ટીમોની સંખ્યા અને મેચોની સંખ્યામાં વધારો થવાની ધારણા છે.

આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં યોજાશે. છેલ્લી સીઝન વિશ્વભરમાં લગભગ 425 મિલિયન લોકોએ જોઈ હતી. હવે, WCL 2026 ક્રિકેટના જૂના દિવસોની યાદોને વધુ ઉત્સાહ સાથે તાજી કરશે કારણ કે મોટા સ્ટાર્સ ભાગ લઈ રહ્યા છે,” WCL ના સ્થાપક અને CEO હર્ષિત તોમરે જણાવ્યું. જોકે, ટુર્નામેન્ટ સંબંધિત સંપૂર્ણ સમયપત્રક ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચોઃ

  1. સંજીવ ગોયેન્કાની માન્ચેસ્ટર સુપર જાયન્ટ્સે ફાઇનલ જીતી, જોસ બટલરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેમ્પિયન બન્યું
  2. ગાલે ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન અચાનક બદલાયો અમ્પાયર, જાણો કેમ રોડ ટકરને મેદાન છોડવું પડ્યું

TAGGED:

WORLD CHAMPIONSHIP OF LEGENDS 2026
YUVRAJ SINGH
WORLD CHAMPIONSHIP
WCL 2026
WCL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.