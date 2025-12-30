ETV Bharat / sports

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશની 12 વર્ષના FIDE માસ્ટર સેર્ગેઈ સ્કોલોકિન સામે કારમી હાર

બંને ખેલાડીઓના રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોવા છતાં, મેચ રમતના અંત સુધી સમાન રીતે લડાઈ રહી.

D GUKESH
ડી. ગુકેશ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 1:23 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: દોહામાં ચાલી રહેલી FIDE વર્લ્ડ બ્લિટ્ઝ ચેમ્પિયનશિપ 2025 માં બ્લિટ્ઝ ચેસમાં આશ્ચર્યજનક પરિણામ જોવા મળ્યું. વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશને 12 વર્ષના FIDE માસ્ટર સેર્ગેઈ સ્કોલોકિન સામે કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્રીજા રાઉન્ડમાં ગુકેશનો પરાજય સમયના અતિશય દબાણ હેઠળ થયેલી ભૂલને કારણે થયો હતો. કાગળ પર, મેચ ગુકેશના પક્ષમાં જણાતી હતી. વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયનનું બ્લિટ્ઝ રેટિંગ 2628 હતું, અને તેનો સામનો સ્કોલોકિન સામે થયો, જેની રેટિંગ લગભગ 2400 હતી.

બંને ખેલાડીઓના રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર તફાવત હોવા છતાં, મેચ રમતના અંત સુધી સમાન રીતે લડાઈ રહી. નિર્ણાયક ક્ષણ 70મી ચાલ પર આવી. કાળા મોહરા સાથે રમતા ગુકેશ પાસે ઘડિયાળમાં માત્ર આઠ સેકન્ડ બાકી હતી. બીજી બાજુ, સ્કોલોકિન પાસે 13 સેકન્ડ હતી. તે સમયે, રશિયન કિશોરે રુક એક્સચેન્જ ઓફર કરી, અને જો ગુકેશે સ્વીકારી લીધું હોત, તો રમત ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હોત. જોકે, ગુકેશે રમતમાં આગળ વધવા માટે વધુ જોખમી રસ્તો પસંદ કર્યો.

સ્કોલોકિને ગુકેશની ભૂલનો લાભ ઉઠાવ્યો

ગુકેશે જીતની આશા જીવંત રાખવા માટે 70Rf4 રમી. સ્કોલોકિને ગુકેશની ભૂલનો લાભ ઉઠાવ્યો અને તેના વિરોધી બિશપને પકડી લીધો, જેનાથી તેની લીડ વધુ વધી ગઈ. મેચમાં કોઈ સ્થાન ન હોવાથી અને તેની સેનામાં કોઈ પ્યાદા બાકી ન હોવાથી, ગુકેશે દસ ચાલ પછી હાર સ્વીકારી.

ગુકેશે FIDE વર્લ્ડ રેપિડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપમાં 20મા સ્થાને રહ્યો, છ ગેમ જીતી અને બે હારી ગયો. તે શરૂઆતમાં અગ્રણી ગ્રુપમાં હતો, પરંતુ પછીના રાઉન્ડમાં તેનું પ્રદર્શન બગડ્યું. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, ગુકેશે કહ્યું હતું કે ક્લાસિકલ ચેસ તેનું સૌથી મજબૂત ફોર્મેટ છે.

ગુકેશે અગાઉ કહ્યું હતું કે, ક્લાસિકલ ચેસ તેનું સૌથી મજબૂત ફોર્મેટ છે. તેણે રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ ઇવેન્ટ્સને પ્રયોગ કરવા અને દબાણ વિના રમવાની તકો તરીકે વર્ણવી હતી.

સંપાદકની પસંદ

