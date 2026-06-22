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વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતમાં, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ડે,CM હર્ષ સંઘવી સાથે કરી મુલાકાત

ગુજરાતમાં પ્રસ્તાવિત વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ-2031 માટેના સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અભ્યાસ-નિરીક્ષણ માટે વર્લ્ડ એથ્લેટીક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યું છે.

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતમાં
વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતમાં (X/@Bhupendra Patel)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 5:22 PM IST

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ગાંધીનગર: એથ્લેટિક્સની આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાલક સંસ્થા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સનું પાંચ સભ્યોનું ડેલિગેશન બીડ ઈવેલ્યુએશન પેનલના ચેરમેન શ્રી એંટી ફિલ્હાકોસ્કીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની મૂલાકાતે છે. આગામી 2028માં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અંડર-20 ચેમ્પીયનશીપ તથા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ 2031ની સંભવિત યજમાની ગુજરાત કરવાનું છે.

વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન આ પ્રસ્તાવિત રમતોત્સવોના સંદર્ભમાં ગુજરાતનું સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્યુ આનુષાંગિક સુવિધાઓના અભ્યાસ-નિરીક્ષણ માટે તા. 22 અને 23 જૂન એમ 2 દિવસો માટે ગુજરાત આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાથે ગાંધીનગરમાં મૂલાકાત બેઠકથી આ ડેલિગેશને ગુજરાત પ્રવાસનો પ્રારંભ કર્યો છે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ડેલિગેશનના સભ્યો સાથેની વાતચીતમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની નિરીક્ષણ-મૂલાકાતથી ડેલિગેશનને ગુજરાતની સજ્જતા અને સ્પોર્ટ્સ કલ્ચરની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થશે જ. ગુજરાત સરકાર આ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ-2031ની યજમાની મેળે તે માટે આશાવાદી છે અને આ રમતોના સફળ આયોજનની તૈયારીઓ વેગવંતી બનાવી છે એમ પણ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યુ હતું.

આ મૂલાકાત બેઠકની ચર્ચાઓ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યુ કે, ગુજરાત વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેઈમ્સ, કોમનવેલ્થ ગેઈમ્સ-2030 સહિત વર્લ્ડક્લાસ સ્પોર્ટ્સના આયોજન માટે સજ્જ છે અને આ હેતુસર વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્કલેવ, વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ નરેન્દ્રમોદી સ્ટેડિયમ, કરાઈ એકેડમી જેવા સ્થળોએ આવી વિશ્વવ સ્તરીય રમતોના આયોજન માટેની સુવિધાઓ ઝડપભેર વિકસી રહી છે.

આ મુલાકાત બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ વાળા, આદીલ સુમારીવાલા, વાઈસ પ્રેસીડન્ટ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

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TAGGED:

WORLD ATHLETICS DELEGATION GUJARAT
CHIEF MINISTER BHUPENDRA PATEL
DEPUTY CM HARSH SANGHVI
વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ
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