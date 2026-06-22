વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતમાં, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ડે,CM હર્ષ સંઘવી સાથે કરી મુલાકાત
ગુજરાતમાં પ્રસ્તાવિત વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ-2031 માટેના સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અભ્યાસ-નિરીક્ષણ માટે વર્લ્ડ એથ્લેટીક્સ ડેલિગેશન ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યું છે.
Published : June 22, 2026 at 5:22 PM IST
ગાંધીનગર: એથ્લેટિક્સની આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાલક સંસ્થા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સનું પાંચ સભ્યોનું ડેલિગેશન બીડ ઈવેલ્યુએશન પેનલના ચેરમેન શ્રી એંટી ફિલ્હાકોસ્કીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતની મૂલાકાતે છે. આગામી 2028માં વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ અંડર-20 ચેમ્પીયનશીપ તથા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ 2031ની સંભવિત યજમાની ગુજરાત કરવાનું છે.
વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ ડેલિગેશન આ પ્રસ્તાવિત રમતોત્સવોના સંદર્ભમાં ગુજરાતનું સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્યુ આનુષાંગિક સુવિધાઓના અભ્યાસ-નિરીક્ષણ માટે તા. 22 અને 23 જૂન એમ 2 દિવસો માટે ગુજરાત આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષ સંઘવી સાથે ગાંધીનગરમાં મૂલાકાત બેઠકથી આ ડેલિગેશને ગુજરાત પ્રવાસનો પ્રારંભ કર્યો છે.
Delighted to welcome the World Athletics delegation led by Mr. Antti Pihlakoski to Gujarat.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) June 22, 2026
With world-class venues like the Sardar Patel Sports Enclave, Narendra Modi Stadium & Veer Savarkar Sports Complex, Gujarat’s sports infrastructure is evolving at an unprecedented pace.… pic.twitter.com/BhBK7MopLs
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ડેલિગેશનના સભ્યો સાથેની વાતચીતમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની નિરીક્ષણ-મૂલાકાતથી ડેલિગેશનને ગુજરાતની સજ્જતા અને સ્પોર્ટ્સ કલ્ચરની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થશે જ. ગુજરાત સરકાર આ એથ્લેટિક્સ ચેમ્પીયનશીપ-2031ની યજમાની મેળે તે માટે આશાવાદી છે અને આ રમતોના સફળ આયોજનની તૈયારીઓ વેગવંતી બનાવી છે એમ પણ મુખ્યમંત્રીએ ઉમેર્યુ હતું.
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની એથ્લેટિક્સની આંતરરાષ્ટ્રીય સંચાલક સંસ્થા વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સના પાંચ સભ્યોના ડેલિગેશને બીડ ઈવેલ્યુએશન પેનલના ચેરમેન શ્રી એંટી ફિલ્હાકોસ્કીના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર ખાતે મૂલાકાત લીધી હતી.— CMO Gujarat (@CMOGuj) June 22, 2026
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે… pic.twitter.com/NH1A0Cqnrq
આ મૂલાકાત બેઠકની ચર્ચાઓ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યુ કે, ગુજરાત વર્લ્ડ પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેઈમ્સ, કોમનવેલ્થ ગેઈમ્સ-2030 સહિત વર્લ્ડક્લાસ સ્પોર્ટ્સના આયોજન માટે સજ્જ છે અને આ હેતુસર વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્કલેવ, વિશ્વનું સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ નરેન્દ્રમોદી સ્ટેડિયમ, કરાઈ એકેડમી જેવા સ્થળોએ આવી વિશ્વવ સ્તરીય રમતોના આયોજન માટેની સુવિધાઓ ઝડપભેર વિકસી રહી છે.
Honoured to join Hon’ble Chief Minister Shri @Bhupendrapbjp Ji in an insightful meeting with the World Athletics delegation comprising Mr. Antti Pihlakoski, Mr. Mark Hurst, Mr. Marton Gyulai, Mr. Niels Lindholm, and Ms. Alexandra Fuchs.— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 22, 2026
The discussions reflected a shared vision… pic.twitter.com/LID4KaRzrU
આ મુલાકાત બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીના અગ્ર સચિવ સંજીવ કુમાર, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના ડાયરેક્ટર જનરલ વાળા, આદીલ સુમારીવાલા, વાઈસ પ્રેસીડન્ટ વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.