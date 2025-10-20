ETV Bharat / sports

મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025: ભારત હજુ પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે, જાણો કેવી રીતે?

Womens World Cup 2025 semifinalist: સતત ત્રણ વર્લ્ડ કપ મેચ હારવા છતાં, ભારતીય મહિલા ટીમ હજુ પણ સેમિફાઇનલની રેસમાં છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 2:22 PM IST

હૈદરાબાદ: ભારતીય મહિલા ટીમ 2025 મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ મેચ હારી ગઈ છે. રવિવાર, 19 ઓક્ટોબરના રોજ, તેઓ ઇંગ્લેન્ડ સામે 4 રનથી હારી ગયા હતા. આ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયા ઓસ્ટ્રેલિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પણ પોતાની મેચ હારી ગઈ હતી.

2025 મહિલા વર્લ્ડ કપની પોતાની પાંચમી મેચમાં, ભારતે ટોસ હારી ગયો અને ઇંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે 288 રન પર રોકી દીધું. જોકે, બેટ્સમેન લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના પરિણામે ચાર રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારતને છેલ્લી ઓવરમાં 14 રનની જરૂર હતી, પરંતુ લિન્સી સ્મિથની શાનદાર બોલિંગને કારણે, અમનજોત કૌર અને સ્નેહ રાણા ફક્ત 9 રન જ બનાવી શકી.

ઇંગ્લેન્ડ માટે, હીથર નાઈટે 86 બોલમાં શાનદાર સદી ફટકારી, 91 બોલમાં 109 રન બનાવ્યા, જ્યારે એમી જોન્સ (56) એ અડધી સદી ઉમેરી. ભારત માટે, દીપ્તિ શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, ચાર વિકેટ લીધી. ભારત માટે, મંધાના (88), હરમનપ્રીત કૌર (70) અને દીપ્તિ શર્મા (50) એ રન બનાવ્યા પરંતુ તેમની ટીમને જીત તરફ દોરી શક્યા નહીં.

ભારત હજુ પણ સેમિફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે

આ હાર છતાં, ભારતની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની શક્યતા જીવંત છે. ભારતના 5 મેચ પછી 4 પોઇન્ટ છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડના પણ એટલી જ મેચ પછી 4 પોઇન્ટ છે. જોકે, તેઓ નેટ રન રેટમાં ભારતથી પાછળ છે, પાંચમા સ્થાને છે. ભારત પાસે હવે બે વધુ મેચ બાકી છે. તેમનો આગામી મુકાબલો 23 ઓક્ટોબરે નવી મુંબઈમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે છે, અને તેમનો બીજો મુકાબલો 26 ઓક્ટોબરે બાંગ્લાદેશ સામે છે.

સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટેનું સમીકરણ

  • સેમિફાઇનલમાં સીધા જવા માટે ભારતે બાકીની બંને મેચ જીતવી પડશે.
  • જો ભારત એક મેચ હારે અને બાકીની બે મેચમાંથી એક જીતે, તો તેણે ફરીથી નેટ રન રેટ પર આધાર રાખવો પડશે અને ખાતરી કરવી પડશે કે ન્યુઝીલેન્ડ, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન નેટ રન રેટમાં તેનાથી આગળ ન નીકળી જાય.
  • જો ભારત તેની બંને મેચ હારે, તો તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે.

