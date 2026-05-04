ભારત-પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ટકરાવવા માટે તૈયાર, આ દિવસે બંને ટીમો આમને-સામને થશે

ભારત અને પાકિસ્તાન છેલ્લે 2026 ના પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપમાં એકબીજા સામે ટકરાયા હતા. ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. હવે, ફરી એકવાર ટકરાવવા માટે તૈયાર છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 6:00 PM IST

IND W VS PAK W: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટ મેચની ચાહકો ઘણીવાર આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે. આ મહાકાવ્ય મુકાબલો ફક્ત ભારત અને પાકિસ્તાનના દર્શકો જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ આ મુકાબલાના ઉત્સાહમાં ડૂબી જાય છે. ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર આમને-સામને થવા માટે તૈયાર છે. આ વખતે, આ માર્કી મેચ ઇંગ્લેન્ડમાં રમાશે.

આ મેચ 14 જૂને રમાશે

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આગામી મેચ 2026 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન રમાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન બંને ટીમો આ મેચ સાથે આ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ 14 જૂને યોજાવાની છે. આ મેચ રવિવારે રમાનારી હોવાથી, ચાહકો રજાના દિવસે પણ આ માર્કી ટક્કરનો આનંદ માણી શકશે.

ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં

આ મેગા ઇવેન્ટમાં કુલ 12 ટીમો ભાગ લેશે. બધી ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાનનો સામનો કર્યા પછી, ભારતીય ટીમ 17 જૂને નેધરલેન્ડ્સ સામે રમશે. ત્યારબાદ, ભારતીય ટીમ 21 જૂને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે.

હરમનપ્રીત કૌરને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્તી

હરમનપ્રીત કૌરને ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. વધુમાં, ઉપ-કેપ્ટનની જવાબદારી સ્મૃતિ મંધાનાને સોંપવામાં આવી છે. ટીમમાં સિનિયર અને જુનિયર બંને ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં અનેક યુવા પ્રતિભાઓને તકો આપવામાં આવી છે.

ફાઇનલ મેચ 5 જુલાઈ

આ ટુર્નામેન્ટ 12 જૂનથી શરૂ થવાની છે. ફાઇનલ મેચ 5 જુલાઈ, 2026 ના રોજ ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ગ્રાઉન્ડ પર રમાશે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 7 સ્થળોએ કુલ 33 મેચ રમાશે. ભારતીય ટીમ પર ઘણી અપેક્ષાઓ છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ભારતીય ટીમ

હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શેફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અરુંધતી રેડ્ડી, રેણુકા ઠાકુર, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરણ, શ્રેયંકા પાટિલ, ભારતી ફુલમાલી, યસ્તિકા ભાટિયા, નંદિની શર્મા, રાધા યાદવ.

