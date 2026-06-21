IndW vs SAW: વિમેન્સ ટી20 વર્લ્ડકપ 2026માં ભારતની પ્રથમ હાર, સાઉથ આફ્રિકા 6 વિકેટે જીત્યું
ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 158 રન બનાવ્યા હતા જેને આફ્રિકન ટીમે કાપની 81 રનની મદદથી પાંચ બોલ રહેતા વટાવી લીધા હતા
Published : June 21, 2026 at 10:57 PM IST
INDW vs SAW: ઈંગ્લેન્ડમાં રમાઈ રહેલા મહિલા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ગ્રુપ સ્ટેજની ત્રીજી મેચમાં ભારતીય ટીમે સાઉથ આફ્રિકા સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે પોતાની 20 ઓવરમાં 7 વિકેટના ભોગે 158 રન બનાવ્યા હતા. 159 રનના ટાર્ગેટને આફ્રિકાએ પાંચ બોલ બાકી રહેતા 4 વિકેટ ગુમાવી પાર કરી લીધો હતો.
આ મેચમાં ભારતે ટૉસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતે સારી શરૂઆત કરી હતી અને ત્રણ ઓવરમાં 30 રન બનાવી લીધા હતા. જોકે, સ્મૃતિ મંધાના (17)ની વિકેટ પડતા ટીમે મોમેન્ટમ ગુમાવ્યું હતું અને રનની ગતિ ધીમી પડવાની સાથે નિયમિત અંતરાલે વિકેટો પણ ગુમાવી હતી. શેફાલી વર્માએ 15 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાની મદદથી 31 રનની ઈનિંગ રમી હતી. જ્યારે હરમનપ્રીત કૌરે 22 અને દીપ્તિ શર્માએ 29 રનની યોગદાન આપ્ચું હતું પરંતુ તેમના સિવાયના કોઈ બેટ્સમેને નોંધનીય પ્રદર્શન ન કરતા ટીમ 20 ઓવર્સના અંતે 7 વિકેટે 158 રન જ બનાવી શકી હતી. આફ્રિકન ટીમ તરફથી મારિઝાન કાપ અને શાબનિમ ઈસ્માઈલે 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.
South Africa dig deep to secure a hard-fought win over India to make things interesting in Group A 👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/ORiYnTYblt
159 રન ચેઝ કરવા ઉતરેલી સાઉથ આફ્રિકન ટીમે ધીમી શરૂઆત કરી હતી અને 25 રનના સ્કોરે તેણે ઉપરાછાપરી બે વિકેટ ગુમાવી હતી. આ તબક્કે ભારત મેચમાં પકડ મજબૂત બનાવતું દેખાયુ્ં હતું. જોકે, ત્યારબાદ તાઝ્મીન બીટ્સ (40) અને મારિઝાન કાપ (81) વચ્ચે ત્રીજી વિકેટ માટે થયેલી 97 રનની પાર્ટનરશીપે ભારતના હાથમાંથી મેચને આંચકી લીધી હતી. ભારત તરફથી શ્રી ચરનીએ 15 રન આપી ત્રણ વિકેટ ઝડપી પરંતુ અન્ય બોલર્સ વિકેટ લેવામાં અને રન રોકવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
આ ભારતની આ વખતના વર્લ્ડ કપમાં પ્રથમ હાર છે અને તે પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. આફ્રિકાની ટીમ આ જીત સાથે પૉઈન્ટ્સ ટેબલમાં ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
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