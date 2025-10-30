ETV Bharat / sports

આજે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે સેમિફાઇનલ મેચ, આ 5 ભારતીય ખેલાડી પર રહેશે નજર

મહિલા વર્લ્ડ કપની બીજી સેમિફાઇનલ મેચ આજે નવી મુંબઈમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાશે.

ભારતીય ખેલાડી
ભારતીય ખેલાડી (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 30, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : October 30, 2025 at 1:05 PM IST

IND W vs AUS W 2nd Semi Final : ભારતીય અને ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે ICC ODI વર્લ્ડ કપ 2025 ની બીજી સેમિફાઇનલ આજે 30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ રમાશે. આ મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે નવી મુંબઈના DY પાટીલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે, જેમાં ટોસ બપોરે 2:30 વાગ્યે થશે. ભારતની કેપ્ટનશીપ હરમનપ્રીત કૌર કરશે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની કેપ્ટનશીપ એલિસા હીલી કરશે. એલિસા ઈજાને કારણે બે મેચ માટે બહાર હતી, હવે તે આ મેચ માટે પરત ફરે તેવી અપેક્ષા છે.

આ મેચ પહેલા પ્રતિકા રાવલની ઈજાથી ભારતને મોટો ફટકો પડ્યો હતો. તેના સ્થાને શેફાલી વર્મા ટીમમાં જોડાઈ છે. શેફાલી વર્માનો ODI રેકોર્ડ સારો નથી, પરંતુ તે મોટી મેચોમાં ગેમ-ચેન્જર બની શકે છે. આજે, આ મેચ પહેલા, અમે તમને પાંચ ભારતીય ખેલાડીઓ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે કઠિન પડકાર ઉભો કરશે અને ભારતની જીત પર આધાર રાખશે.

સ્મૃતિ મંધાના : ભારતની ડાબોડી ઓપનિંગ બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના ટીમની સૌથી મજબૂત અને મહત્વપૂર્ણ બેટ્સમેનોમાંની એક છે. ભારતીય ઉપ-કેપ્ટન ટુર્નામેન્ટમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર અને ભારતની પ્રથમ ટોચની સ્કોરર બની. મંધાનાએ અત્યાર સુધી સાત મેચોમાં સાત ઇનિંગ્સમાં 365 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ 40 ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગા ફટકાર્યા છે.

હરમનપ્રીત કૌર : ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2017ના ODI વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરે 171 રન બનાવીને ટીમ ઇન્ડિયાને વિજય અપાવ્યો હતો. આ વર્લ્ડ કપમાં હરમનપ્રીતનું બેટ ખાસ કમાલ કરી શક્યું નથી, પરંતુ તે એક મોટી મેચની ખેલાડી છે. આજે હરમનપ્રીતને બેટિંગ કુશળતા, તેની કેપ્ટનશીપ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા દર્શાવવાની જરૂર પડશે. હરમન 2025 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધીમાં 7 મેચમાં 151 રન બનાવી ચૂકી છે, જેમાં 1 અડધી સદી અને 18 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

રિચા ઘોષ : વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચા ઘોષ ભારતની ઇનિંગ્સને આકાર આપવાની જવાબદારી સંભાળશે. તે ટીમની પાવર હિટર છે અને સરળતાથી ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકારવાની તેની ક્ષમતા માટે જાણીતી છે. જો તે આ સેમિફાઇનલમાં શાનદાર ઇનિંગ્સ આપી શકે, તો તે ભારત માટે સારો સંકેત હશે. રિચાએ આ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી 6 મેચમાં 175 રન બનાવ્યા છે. જેમાં 1 અડધી સદી, 18 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેના અણનમ 94 રનનો સમાવેશ થાય છે.

દીપ્તિ શર્મા : ભારતની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલમાં સારું પ્રદર્શન કરવાનું દબાણ રહેશે. 2017ના વનડે વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પણ દીપ્તિએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. હવે, આ વનડે વર્લ્ડ કપ સેમિ ફાઇનલમાં પણ દીપ્તિ બેટ અને બોલ બંનેથી ધમાલ મચાવશે. દીપ્તિએ આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી છે, અને તે ટુર્નામેન્ટમાં સંયુક્ત રીતે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

ક્રાંતિ ગૌર : ટીમ ઇન્ડિયાની યુવા ફાસ્ટ બોલર ક્રાંતિ ગૌર આ મેચમાં ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. તેને નવા બોલથી વિકેટ લેવાની જરૂર પડશે. ક્રાંતિએ 6 મેચમાં 8 વિકેટ લીધી છે, જેમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 3/20 છે.

