મહિલા હોકી ઈન્ડિયા લીગ: SG પાઇપર્સે JSW સુરમાને 1-0થી હરાવ્યું, સતત બીજી જીત મેળવી.

મહિલા હોકી ઈન્ડિયા લીગમાં SG પાઇપર્સે JSW સુરમાને 1-0થી હરાવ્યું.

મહિલા હોકી ઈન્ડિયા લીગ
મહિલા હોકી ઈન્ડિયા લીગ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 1, 2026 at 10:54 AM IST

રાંચી: SG પાઇપર્સે મહિલા હોકી ઇન્ડિયા લીગ (HIL) માં પોતાનો પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન યથાવત રાખ્યું છે, અને એક રોમાંચક મેચમાં JSW સુરમા હોકી ક્લબને 1-0 થી હરાવ્યું. પાઇપર્સની કેપ્ટન નવનીત કૌરનો પ્રારંભિક ગોલ નિર્ણાયક સાબિત થયો. આ જીત સાથે, SG પાઇપર્સે સતત બીજી જીત નોંધાવી અને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું.

SG પાઇપર્સે અંત સુધી પોતાની લીડ જાળવી રાખી

મેચની શરૂઆતથી જ, એસજી પાઇપર્સે સંતુલિત અને શિસ્તબદ્ધ રમતનું પ્રદર્શન કર્યું. ચોથી મિનિટમાં, કેપ્ટન નવનીત કૌરે વ્યક્તિગત કૌશલ્યનું શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાની ટીમને લીડ અપાવી. તેણીએ પોતાના હાફમાં એક પાસ અટકાવ્યો, ઝડપથી આગળ વધી, બે ડિફેન્ડરોને ટાળ્યા અને સર્કલની નજીકથી ચોક્કસ શોટ વડે ગોલ કર્યો. ગોલ કર્યા પછી, જેએસડબ્લ્યુ સુરમાએ જોરદાર વાપસી કરી, પરંતુ એસજી પાઇપર્સના મજબૂત ડિફેન્સે તેમને મુક્તપણે રમવાથી અટકાવ્યા.

ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરતી ખેલાડીઓ
ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરતી ખેલાડીઓ (Etv Bharat)

પાઇપર્સે પ્રથમ ક્વાર્ટરના અંત સુધી 1-0ની લીડ જાળવી રાખી. બીજા ક્વાર્ટરમાં, સુરમાએ આક્રમક અભિગમ અપનાવ્યો અને મેચનો પોતાનો પહેલો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો, પરંતુ તેનો ફાયદો ઉઠાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ. ત્યાંથી, પાઇપર્સે બોલ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું અને રમતની ગતિને પોતાના પક્ષમાં રાખી. સુરમાએ તેમનો બીજો પેનલ્ટી કોર્નર પણ મેળવ્યો, પરંતુ ટ્રેપિંગની નબળી તક ચૂકી ગઈ. હાફટાઇમ સુધી સ્કોર 1-0 રહ્યો.

ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરતી ખેલાડીઓ
ગોલ કરવાનો પ્રયાસ કરતી ખેલાડીઓ (Etv Bharat)

SG પાઇપર્સે બંને મેચ જીતી

ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં, JSW સુરમાએ બરાબરી માટે દબાણ ચાલુ રાખ્યું, પરંતુ SG પાઇપર્સ ડિફેન્સે દરેક હુમલાને નિષ્ફળ બનાવતા ઉત્તમ શિસ્તનું પ્રદર્શન કર્યું. ચોથા ક્વાર્ટરમાં સુરમા પાસે ઘણી તકો હતી અને બીજો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો, પરંતુ તેને કન્વર્ટ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો.

જીતનો જશ્ન મનાવતી ખેલાડી
જીતનો જશ્ન મનાવતી ખેલાડી (Etv Bharat)

બીજી બાજુ, SG પાઇપર્સ પાસે પણ સ્કોર વધારવાની તકો હતી. કેપ્ટન નવનીત કૌરના વન-ઓન-વન પ્રયાસને સુરમા ગોલકીપર સવિતાએ શાનદાર સેવથી અવરોધિત કર્યો. સુરમાના છેલ્લા પ્રયાસો છતાં, SG પાઇપર્સે તેમની લીડ જાળવી રાખી અને મેચ 1-0થી જીતી લીધી. આ વિજય સાથે, SG પાઇપર્સે બે મેચમાંથી બે જીત મેળવીને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર પોતાનું સ્થાન મજબૂત કર્યું. JSW સુરમાએ નજીકની મેચ ગુમાવી.

