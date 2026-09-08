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7 રનમાં 6 વિકેટ સંધુની ઘાતક બોલીંગ, પાકિસ્તાને હોંગકોંગને હરાવી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું

પાકિસ્તાને હોંગકોંગને 72 રનથી હરાવીને મહિલા એશિયા કપ 2026 ની સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું. સંધુએ માત્ર 7 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી.

પાકિસ્તાને હોંગકોંગને હરાવી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું
પાકિસ્તાને હોંગકોંગને હરાવી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું (File Photo: IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 2:06 PM IST

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WOMENS ASIA CUP 2026: સોમવારે મહિલા એશિયા કપ 2026 દરમિયાન પાકિસ્તાન અને હોંગકોંગ ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને દુબઈમાં યોજાયેલી મેચ 72 રનથી જીતીને સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું હતું. ભારત અને શ્રીલંકા પહેલાથી જ સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી ચૂક્યા હતા. બંને ટીમો તેમના ત્રણેય ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ જીતીને સરળતાથી આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી ગઈ હતી. હવે, પાકિસ્તાન પણ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયું છે. પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમને હોંગકોંગ સામે જીતની જરૂર હતી પરિણામે, થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગની ટીમો બહાર થઈ ગઈ છે.

સંધુએ 6 વિકેટ લીધી

144 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, હોંગકોંગની ટીમે પાવરપ્લેના અંત સુધીમાં 28 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ, બોલ નશરા સંધુને સોંપવામાં આવ્યો, જેણે હોંગકોંગની બેટિંગ લાઇનઅપને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખી. સંધુએ પહેલા યાસ્મીન દાસવાની અને કેરી ચાન વચ્ચે વિકસતી ભાગીદારી તોડી. ત્યારબાદ તેણીએ માત્ર ચાર બોલમાં મરિના લેમ્પલો અને મરિયમ બીબીને આઉટ કર્યા, જેનાથી હોંગકોંગનો સ્કોર 40/5 થયો. આગામી 15 રનમાં વધુ ચાર ખેલાડીઓ પેવેલિયન પરત ફર્યા, જેનાથી વાપસીની કોઈપણ આશાનો અસરકારક રીતે અંત આવ્યો. હોંગકોંગ 19 ઓવરમાં 71 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેનાથી પાકિસ્તાનને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાનો માર્ગ મોકળો થયો.

નશરા સંધુએ તેના ચાર ઓવરના સ્પેલમાં માત્ર 7 રનમાં 6 વિકેટ લીધી. પાકિસ્તાન મહિલા ટીમની બોલર દ્વારા આ અત્યાર સુધીનો શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં બીજો બનાવ છે જ્યાં કોઈ બોલરે 6 કે તેથી વધુ વિકેટ લીધી છે; આ પહેલા, શ્રીલંકાના ચમારી અથાપથુએ ઇન્ડોનેશિયા સામે 7 રન આપીને સાત વિકેટ ઝડપીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. નિદા દાર (2018) અને ઓમૈમા સોહેલ (2022, શ્રીલંકા સામે) પછી, સંધુ મહિલા T20I ક્રિકેટમાં પાંચ વિકેટ લેનાર ત્રીજો પાકિસ્તાની બોલર પણ બન્યો છે.

પાકિસ્તાન કઈ ટીમનો સામનો કરશે?

સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યા પછી, દરેકના મનમાં પ્રશ્ન એ છે કે પાકિસ્તાન હવે કોનો સામનો કરશે. પાકિસ્તાન ગ્રુપ A માં બીજા સ્થાને રહ્યું; પરિણામે, તેઓ ગ્રુપ B ની ટોચની ટીમ સાથે ટકરાશે. શ્રીલંકા ગ્રુપ B માં ટોચ પર રહ્યું, તેણે પોતાની ત્રણેય મેચ જીતી. પાકિસ્તાનની મહિલા ટીમ હવે 11 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ શ્રીલંકા સામે સેમિફાઇનલ મેચ રમશે. આ મેચ દુબઈના દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. પાકિસ્તાન ક્યારેય મહિલા એશિયા કપ જીતી શક્યું નથી અને તેનો ધ્યેય ફાઇનલમાં પહોંચવા અને પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીતવાનો રહેશે.

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PAK QUALIFIED WOMENS ASIA CUP
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