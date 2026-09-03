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આજે મહિલા T20 એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા હોંગકોંગ સામે ટકરાશે, જાણો મફતમાં મેચ ક્યાં જોઈ શકશો

મહિલા એશિયા કપ 2026 માં હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયા આજે (3 સપ્ટેમ્બર) પોતાની બીજી મેચ હોંગકોંગ સામે રમશે.

ટીમ ઈન્ડિયા
ટીમ ઈન્ડિયા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 4:12 PM IST

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IND VS HKC: મહિલા T20 એશિયા કપ 2026 માં બંને ગ્રુપમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ છ મેચ રમાઈ છે; ખાસ કરીને, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન શ્રીલંકાની મહિલા ટીમે ગ્રુપ B માં પોતાનો બીજો મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. દરમિયાન, હરમનપ્રીત કૌરની આગેવાની હેઠળની ભારતીય મહિલા ટીમે તેમની શરૂઆતની મેચમાં થાઇલેન્ડને 94 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવીને તેમના અભિયાનની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. ટીમ ઇન્ડિયા હવે 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમના બીજા ગ્રુપ A મેચમાં હોંગકોંગ ચીનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય તેમનો વિજયી લય જાળવી રાખવાનો છે. આ મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે અને તેનું લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે.

મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી

દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત અને હોંગકોંગ ચીન વચ્ચે રમાનારી મહિલા T20 એશિયા કપ 2026 ગ્રુપ A મેચ અંગે, રમત ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં ટોસ સાંજે 7:30 વાગ્યે થશે. આ મેચનું ભારતમાં ટેલિવિઝન પર સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કના સોની ટેન 1 અને સોની ટેન 3 ચેનલો દ્વારા લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગની વાત કરીએ તો, મેચ SonyLIV એપ પર ઉપલબ્ધ થશે, જેનાથી ચાહકો રમત જોવા માટે તેમના મોબાઇલ ઉપકરણો પર સરળતાથી લોગ ઇન કરી શકશે.

મફતમાં ક્યાં જોઈ શકો છો?

જો તમે ભારત અને હોંગકોંગ વચ્ચે મહિલા એશિયા કપ 2026 મેચ મફતમાં જોવા માંગતા હો, તો ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ભારત-હોંગકોંગ એશિયા કપ મેચનું લાઇવ એક્શન સંપૂર્ણપણે મફતમાં જોઈ શકે છે. તમારે ફક્ત ઘરે ડીડી ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર છે.

સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રીત પર રહેશે નજર

થાઇલેન્ડ મહિલા ટીમ સામેની શરૂઆતની મેચમાં ભારતીય ટીમનું બેટિંગ પ્રદર્શન ખૂબ જ નિરાશાજનક રહ્યું, જેમાં ફક્ત ઓપનિંગ બેટ્સમેન શેફાલી વર્મા અડધી સદી ફટકારવામાં સફળ રહી. ટુર્નામેન્ટમાં આગળની મહત્વપૂર્ણ મેચોને ધ્યાનમાં રાખીને, હોંગકોંગ ચીન સામેની આગામી મેચ મુખ્ય ખેલાડીઓ સ્મૃતિ મંધાના અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે તેમને તેમનું ફોર્મ પાછું મેળવવાની તક આપે છે.

ભારતીય મહિલા ટીમઃ સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), અરુંધતી રેડ્ડી, ક્રાંતિ ગૌડ, શ્રી ચરણી, નંદની શર્મા, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, પ્રતિકા રાવલ, રાધા યાદવ, ગુનાલન કમલિની, પ્રેમા રાવત.

હોંગકોંગ મહિલા ટીમઃ કેરી ચાન, મેરીકો હિલ, યાસ્મીન દાસવાણી (વિકેટકીપર), મરિયમ બીબી (કેપ્ટન), મરિના લેમ્પલો, શાનઝીન શહઝાદ, જોયલીન કૌર, શિંગ ચાન ડોરોથિયા, રુચિતા વેંકટેશ, એલિસન સિયુ, ચાર્લોટ ચૈન, કૌર મહેકદિપ, હૈલી વોંગ, ઈકરા સહર, નતાશા માઈલ્સ.

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