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IND W vs PAK W: સ્પિનરોએ પાકિસ્તાનને 55 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું, ભારતે 7 વિકેટ મેચ જીતી

IND W vs PAK W: ભારતીય સ્પિનરોએ મેચમાં કુલ 9 વિકેટ લીધી, જ્યારે એક ખેલાડી રન આઉટ થયો.

મહિલા એશિયા કપ T20 મેચમાં ભારતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું
મહિલા એશિયા કપ T20 મેચમાં ભારતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું (Gettey Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2026 at 10:27 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 10:41 AM IST

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મહિલા એશિયા કપ 2026: શનિવારે એકતરફી મહિલા એશિયા કપ T20 મેચમાં ભારતે કટ્ટર હરીફ પાકિસ્તાનને સાત વિકેટથી હરાવ્યું.

ભારતીય સ્પિનરો શ્રી ચરાણી અને પ્રેમા રાવતની ઘાતક બોલિંગ સામે પાકિસ્તાનની બેટિંગ લાઇનઅપ સંપૂર્ણપણે લાચાર દેખાઈ; આખી ટીમ ફક્ત 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. જે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાનનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઓછો સ્કોર છે.

ત્યારબાદ ભારતે 8.4 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને લક્ષ્ય હાંસેલ કર્યો. હરમનપ્રીત 18 રન પર અણનમ રહી અને છગ્ગો ફટકારીને જીત અપાવી. દીપ્તિ શર્મા 12 રન પર અણનમ રહી.

આ ગ્રુપ A માં ભારતનો સતત ત્રીજો વિજય છે. ભારતીય ટીમ આ મેચ પહેલા જ સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ હતી, જ્યારે, આ ભારે હાર બાદ, પાકિસ્તાને અંતિમ ચારમાં પહોંચવાની તેમની શક્યતાઓ નક્કી કરવા માટે હોંગકોંગ સામેની મેચની રાહ જોવી પડશે.

ભારતની 22 વર્ષીય ડાબોડી સ્પિનર ​​શ્રી ચારાનીએ ચાર ઓવરમાં માત્ર સાત રન આપીને ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી, જ્યારે 24 વર્ષીય લેગ-સ્પિનર ​​પ્રેમાએ ચાર ઓવરમાં નવ રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.

શેફાલી વર્માએ ત્રણ ઓવરમાં 10 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. દિપ્તી શર્માએ પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સને સમેટી લેવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, 3.1 ઓવરમાં પાંચ રન આપીને બે વિકેટ લીધી હતી.

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારતે શરૂઆતમાં શેફાલી (12), સ્મૃતિ મંધાના (9) અને પ્રતિકા રાવલ (4) ની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી; પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાએ ત્રણેયને પેવેલિયન પાછા મોકલી દીધા હતા. ત્યારબાદ હરમનપ્રીત અને દીપ્તીએ ભારતને સરળ જીત અપાવી હતી.

આ પહેલા, તેની 200મી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પાકિસ્તાનની કેપ્ટને ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમે સારી શરૂઆત કરી હતી, પ્રથમ ચાર ઓવરમાં એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 27 રન બનાવ્યા હતા.

બે લાઈફલાઈન મળ્યા છતાં, મુનીબા અલી ફક્ત 13 રન જ બનાવી શકી, જ્યારે શવાલ ઝુલ્ફીકારે 14 રનનું યોગદાન આપ્યું. ત્યારબાદ પાકિસ્તાનની બેટિંગ લાઇનઅપ સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગી, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. આખી ટીમ 18.1 ઓવરમાં માત્ર 55 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

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Last Updated : September 6, 2026 at 10:41 AM IST

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