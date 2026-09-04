'અમે પાકિસ્તાન કરતા'..... પાકિસ્તાન મેચ પહેલા દીપ્તિ શર્માની હુંકાર
એશિયા કપમાં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ રમાવાની છે. આ મુકાબલા પહેલા, ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : September 4, 2026 at 8:56 PM IST
IND W VS PAK W: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ શનિવારે (5 સપ્ટેમ્બર) દુબઈમાં યોજાનારી એશિયા કપ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ટીમના તાજેતરના પ્રદર્શન અને ભૂતકાળના રેકોર્ડને ધ્યાનમાં લેતા, ભારત ટોચ પર હોવાનું જણાય છે. ભારતીય ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ આ મેચ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે; તેણીએ નોંધ્યું છે કે ટીમ ઈન્ડિયા હંમેશા વિરોધી ટીમથી એક ડગલું આગળ રહે છે અને તેની વ્યૂહરચનામાં અડગ રહે છે. આ જ કારણ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાન સામે આટલો પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ ધરાવે છે.
ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમનો પાકિસ્તાન સામેનો રેકોર્ડ શાનદાર છે. ભારત ક્યારેય ODI ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાન સામે હાર્યું નથી, જ્યારે T20 મેચોમાં, પાકિસ્તાને છેલ્લે ઓક્ટોબર 2022 માં એશિયા કપ દરમિયાન ભારતને હરાવ્યું હતું. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી 17 T20 મેચોમાંથી, પાકિસ્તાન ફક્ત ત્રણ જ જીતી શક્યું છે. જ્યારે ટીમો છેલ્લે એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી - T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન - ત્યારે ભારતે આરામદાયક જીત મેળવી હતી. તે મેચમાં, ભારતીય ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્માએ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે ચાર ઓવરમાં માત્ર 10 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી હતી, એક એવો સ્પેલ જેણે ભારતની તરફેણમાં મોરચો સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો હતો.
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲, 𝟓𝐓𝐇 𝐒𝐄𝐏𝐓 - 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐯𝐬 𝐏𝐚𝐤𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 4, 2026
𝐓𝐡𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐩𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
When India & Pakistan take centre stage, you know it’s a night to watch. 🍿
Watch #INDvPAK in the #DPWorldWomensAsiaCup2026 TOMORROW, 7… pic.twitter.com/Vu3Jsjzq9h
પાકિસ્તાન સામેની મેચ પહેલા દીપ્તિ શર્માએ શું કહ્યું?
દીપ્તિ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાન સામે ભારતની તાજેતરની જીત કોઈ માનસિક ફાયદાને કારણે નહોતી, પરંતુ મેદાન પર અસરકારક રીતે વ્યૂહરચના ચલાવવાનું પરિણામ હતું. મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ દ્વારા અહેવાલ મુજબ, દીપ્તિએ કહ્યું, "જુઓ, આ પ્રકારનો કોઈ ખાસ ફાયદો કે દબાણ નથી. ફક્ત એટલું જ કે આપણે તેમની સામે જેટલી પણ મેચ જીતી છે - ભલે એશિયા કપમાં હોય કે અન્ય સ્પર્ધાઓમાં - આપણે હંમેશા એક ડગલું આગળ રહ્યા છીએ. આ જ મુખ્ય કારણ છે."
દીપ્તિ શર્મા માને છે કે આખી ભારતીય ટીમ હાલમાં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે, જેમાં બેટિંગ અને બોલિંગ બંને વિભાગ મજબૂત અને સંતુલિત દેખાય છે. મેચના દિવસે, જે પણ ખેલાડી સારું પ્રદર્શન કરે છે તે ટીમને આગળ લઈ જવાનો પ્રયાસ કરે છે, જ્યારે અન્ય ખેલાડીઓ સકારાત્મક વાતાવરણ જાળવવા માટે સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. થાઇલેન્ડ અને હોંગકોંગને મોટા માર્જિનથી હરાવીને, ભારત પહેલાથી જ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યું છે અને પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે. પરિણામે, ભારતીય ટીમ કોઈપણ નોંધપાત્ર દબાણ વિના પાકિસ્તાન સામે મેદાનમાં ઉતરશે.
"અમારું લક્ષ્ય ફક્ત સારું ક્રિકેટ રમવાનું છે" - દીપ્તિ શર્મા
ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન મેચ વિશે બોલતા, ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડરે કહ્યું, "જુઓ, અમારી ટીમ સારી છે, અને તેમના બોલરો પણ ઉત્તમ છે; અમે તેનાથી વાકેફ છીએ. જોકે, અમારું પ્રાથમિક ધ્યાન આપણી પોતાની શક્તિ અને ક્ષમતાઓ પર છે. જેમ મેં પહેલા કહ્યું છે, અમે ફક્ત ઉત્તમ ક્રિકેટ રમવા માંગીએ છીએ, અને તે જ જગ્યાએ અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન રહેલું છે." દીપ્તિએ ઉમેર્યું કે તેમનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત સારું ક્રિકેટ રમવાનો છે. "બેટિંગ હોય કે બોલિંગ, આખી ટીમે છેલ્લી બે મેચમાં જે એકતા દર્શાવી હતી તે જ એકતા સાથે રમવાની જરૂર છે."
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