17 દિવસ, 15 મેચ, 8 ટીમો... એશિયા કપની આજથી શરૂઆત, ભારત-પાકિસ્તાનનો મુકાબલો ક્યારે થશે?
મહિલા એશિયા કપ આજથી, 28 ઓગસ્ટથી યુએઈમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટની 10મી આવૃત્તિ છે. ભારતે અત્યાર સુધીમાં સાત વખત આ ખિતાબ જીત્યો છે.
Published : August 28, 2026 at 1:44 PM IST
WOMENS ASIA CUP 2026: મહિલા એશિયા કપ 2026 આજથી, 28 ઓગસ્ટથી યુએઈમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટની 10મી આવૃત્તિ છે. આજ સુધીમાં, ભારતે સાત વખત ટાઇટલ જીત્યું છે, જ્યારે શ્રીલંકા અને બાંગ્લાદેશે એક-એક વખત જીત મેળવી છે. મહિલા એશિયા કપ 2004 માં શરૂ થયો હતો; તે 2008 સુધી ODI ફોર્મેટમાં રમાતો હતો, પરંતુ 2012 થી, તે T20 ફોર્મેટમાં યોજાય છે. શ્રીલંકા આ ટુર્નામેન્ટમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પ્રવેશ કરશે.
ભારતીય મહિલા ટીમનો પહેલો મુકાબલો 30 ઓગસ્ટે: મહિલા એશિયા કપ 2026 માં આઠ ટીમો ભાગ લઈ રહી છે - ભારત, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, યુએઈ, થાઈલેન્ડ, હોંગકોંગ અને ઇન્ડોનેશિયા. આ ટીમોને બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ગ્રુપ 'A' માં હોંગકોંગ, ભારત, પાકિસ્તાન અને થાઈલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ 'B' માં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, યુએઈ અને ઇન્ડોનેશિયાનો સમાવેશ થાય છે. ટુર્નામેન્ટનો ઉદ્ઘાટન મેચ થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગ વચ્ચે દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય ટીમ 30 ઓગસ્ટે થાઈલેન્ડ સામે તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.
Shining bright. Ready for glory. 🏆✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 27, 2026
The #DPWorldWomensAsiaCup2026 trophy has arrived! Time for the best in Asia to step up and leave it all on the field. 🔥
Watch all the action from tomorrow, 8 pm onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/dtislGxjNP
ટીમ ઈન્ડિયાનો કાર્યક્રમ શું છે?
ભારતીય મહિલા ટીમ 30 ઓગસ્ટના રોજ થાઈલેન્ડ સામેની પોતાની પહેલી મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. ત્યારબાદ, ભારત 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ હોંગકોંગ સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ, ટીમ ઈન્ડિયા પાકિસ્તાન સામે પોતાની ત્રીજી અને ખૂબ જ અપેક્ષિત ગ્રુપ મેચ રમશે; આ મેચ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે. જો ભારત ગ્રુપ સ્ટેજમાં સારું પ્રદર્શન કરશે, તો સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની તેની શક્યતાઓ મજબૂત બનશે.
13 સપ્ટેમ્બરે ફાઇનલ: ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી ટોચની બે ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. પહેલી સેમિફાઇનલ 10 સપ્ટેમ્બરે અને બીજી 11 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. સેમિફાઇનલના વિજેતાઓ 13 સપ્ટેમ્બરે દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર મહિલા એશિયા કપ 2026 ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. 17 દિવસીય મહિલા એશિયા કપ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કુલ 15 મેચ રમાશે.
મહિલા એશિયા કપ મેચ ક્યારે અને ક્યાં જોવા?: મહિલા એશિયા કપ 2026 ની મેચો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ જોઈ શકાય છે. લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ માટે, તમે SonyLIV એપ અને વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.
ભારતીય મહિલા ટીમ: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), શફાલી વર્મા, ભારતી ફુલમાલી, દીપ્તિ શર્મા, રિચા ઘોષ, જી. કમલિની, અરુંધતી રેડ્ડી, પ્રેમા રાવત, રાધા યાદવ, શ્રી ચરાણી, રેણુકા ઠાકુર, નંદની શર્મા, ક્રાંતિ ગૌડ અને પ્રતિકા રાવલ.
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