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મહિલા T20 વર્લ્ડકપ 2026: ભારતની વર્લ્ડકપમાં સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું

IND W vs NED W: ભારતીય મહિલા ટીમના 209 રનના જવાબમાં નેધરલેન્ડની ટીમ 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું
ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 9:56 AM IST

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લીડ્સ: ભારતીય મહિલા ટીમે 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં પોતાનો પ્રભાવશાળી દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. બુધવારે રાત્રે (17 જૂન), ભારતે ટુર્નામેન્ટના બીજા મેચમાં નેધરલેન્ડ્સને 95 રનથી હરાવ્યું. સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું; મંધાનાએ 74 રન બનાવ્યા, જ્યારે શેફાલીએ 55 રન બનાવ્યા અને 3 વિકેટ પણ લીધી. આ જોરદાર જીત સાથે, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંનેના ગ્રુપ A માં 4 પોઈન્ટ છે, પરંતુ ભારત સારી નેટ રન રેટને કારણે ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે. ઓસ્ટ્રેલિયાના +3.875 ની સરખામણીમાં ભારતનો નેટ રન રેટ +3.975 છે.

ભારતે નેધરલેન્ડ્સને 95 રનથી હરાવ્યું
મેચની વાત કરીએ તો, પ્રથમ બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળ્યા બાદ, મંધાના (47 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા સાથે 115 રન) અને શેફાલી (38 બોલ, 10 ચોગ્ગા) એ નેધરલેન્ડ્સના નબળા બોલિંગ આક્રમણ સામે પ્રથમ વિકેટ માટે 115 રનની ભાગીદારી કરી. આનાથી ભારતીય ટીમે 5 વિકેટે 209 રન બનાવ્યા, જે વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો. જવાબમાં, નેધરલેન્ડ્સ 17.3 ઓવરમાં 114 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જે તેમનો સતત બીજો પરાજય હતો. કેપ્ટન બેબેટ ડી લીડે ટીમની ટોપ સ્કોરર હતી, તેણે 27 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા.

ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું
ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું (AP)

બાંગ્લાદેશ સામે પોતાની પહેલી મેચ હારી ગયેલા નેધરલેન્ડ્સના બેટ્સમેનોએ શરૂઆત સાવધાનીપૂર્વક કરી. જોકે, નિયમિત અંતરાલમાં વિકેટ ગુમાવવાથી તેઓ કોઈ નોંધપાત્ર પાર્ટનરશીપ કરી શક્યા નહીં. ટીમના કોઈપણ બેટર ભારતીય બોલિંગ આક્રમણનો સામનો કરી શક્યા નહીં; ટીમે તેની છેલ્લી સાત વિકેટ માત્ર 23 બોલમાં ગુમાવી દીધી. ભારતીય બોલરોમાં, શ્રી ચારાની સૌથી સફળ રહી, તેણે પોતાની ચાર ઓવરમાં 19 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી.

ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું
ભારતની વર્લ્ડકપની સતત બીજી જીત, નેધરલેન્ડને 95 રને હરાવ્યું (AP)

શેફાલી વર્મા ત્રીજી ખેલાડી બની
શેફાલી વર્માએ પોતાના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનથી નેધરલેન્ડ્સની ઇનિંગ્સને સમેટી લેવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ, તેણે 3.2 ઓવરમાં 20 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે હેલી મેથ્યુસ અને સુન લુસ પછી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં અડધી સદી ફટકારનાર અને ત્રણ વિકેટ લેનાર ત્રીજી ખેલાડી બની. નંદિની શર્માએ ત્રણ ઓવરમાં 22 રન આપીને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે અનુભવી સ્પિનર ​​દીપ્તિ શર્માએ એક વિકેટ લીધી. ભારતીય મહિલા ટીમ તેની આગામી મેચ 21 જૂને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રમશે.

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