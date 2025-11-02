નોકઆઉટ મેચોમાં હરમનપ્રીતનું બેટ ગર્જે છે, આજની કેપ્ટનશીપ ઇનિંગ તેને વર્લ્ડ કપ જીતાડશે
ભારતીય ટીમ આજે મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટકરાશે. ભારત આ મેચ જીતીને પોતાનો પહેલો ODI મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
Published : November 2, 2025 at 4:15 PM IST
શિમલા: આજે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમાશે. બંને ટીમો પોતાનો પહેલો ODI વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાનો લક્ષ્ય રાખશે. ભારતનું ધ્યાન કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર પર રહેશે. હરમનપ્રીત કૌર એક શાનદાર નોકઆઉટ ખેલાડી છે અને નોકઆઉટ મેચોમાં સતત અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલમાં, ભારતીય કેપ્ટને ફરી એકવાર "બિગ મેચ હરમન" તરીકેની પોતાની પ્રતિષ્ઠા પર ખરા ઉતર્યા, ભૂતપૂર્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયાને પાંચ વિકેટથી હરાવીને ભારતને ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું. સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં તેના પ્રભાવશાળી રેકોર્ડને કારણે ભારત હરમનપ્રીત પર નજર રાખી રહ્યું છે. તે નોકઆઉટ તબક્કામાં ટીમ માટે મુશ્કેલીનિવારક તરીકે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ક્રિકેટ ચાહકો તેને મહિલા ટીમની "હિટમેન" કહે છે.
ફાઇનલ અને સેમિફાઇનલમાં તેનો રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી રહ્યો છે
હરમનપ્રીતનો સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલમાં પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ હોવા છતાં, ઘણી વખત નોકઆઉટ મેચોમાં એક છેડેથી પોતાનો રેકોર્ડ જાળવી રાખ્યો છે, પરંતુ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમ તાજેતરના વર્ષોમાં અન્ય ટીમના ખેલાડીઓના સમર્થનના અભાવે ઘણી મેચ હારી ગઈ છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું
જ્યારે નોકઆઉટ મેચોની વાત આવે છે, ત્યારે હરમનપ્રીત કૌરનો રેકોર્ડ સોનાની જેમ ચમકે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 2025 મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં, હરમનપ્રીત કૌરે શાનદાર સ્ટ્રોકપ્લે દર્શાવ્યું અને જેમીમાહ સાથે મળીને 167 રનની ભાગીદારી સાથે ભારતને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું. ત્યારબાદ જેમીમાહ, દીપ્તિ અને રિચાએ અંત સુધી વિરોધી ટીમ પર દબાણ જાળવી રાખ્યું, અને ફાઇનલમાં ભારતનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. હરમનપ્રીત કૌરે 88 બોલમાં 89 રનની ઇનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. આ વખતે, તેણીને અન્ય બેટ્સમેનોનો ટેકો મળ્યો, અને પરિણામ ભારતના પક્ષમાં આવ્યું. આ વખતે, હરમનપ્રીત કૌરને બધી સખત મહેનત કરવાની જરૂર નહોતી.
સતત ત્રણ નોકઆઉટ મેચોમાં ઉત્તમ રેકોર્ડ
હરમનપ્રીતે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપના સતત નોકઆઉટ મેચોમાં ત્રણ અડધી સદી ફટકારી છે. ફક્ત બેલિન્ડા ક્લાર્કે નોકઆઉટ મેચોમાં ચાર 50+ સ્કોર કર્યા છે. હરમનપ્રીતે આ ત્રણ નોકઆઉટ મેચોમાં કુલ 311 રન બનાવ્યા છે, જે મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટમાં બીજા ક્રમનો સૌથી મોટો સ્કોર છે, જે બેલિન્ડા ક્લાર્ક (330 રન) ને પાછળ છોડી દે છે.
2017 સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોને બરબાદ કર્યા
હરમનપ્રીત કૌરે 115 બોલમાં અણનમ 171 રન બનાવીને ભારતને માત્ર મેચ જ નહીં જીતી, 2017 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાની અજેયતાને નષ્ટ કરી દીધી. તેણીએ ઓસ્ટ્રેલિયાના અજેય હોવાના ગૌરવને પણ તોડી નાખ્યું. આ ઇનિંગને અત્યાર સુધીના શ્રેષ્ઠ નોકઆઉટ પ્રદર્શનમાંની એક માનવામાં આવે છે.
૨૦૧૭ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં અડધી સદી
૨૦૧૭ના મહિલા વનડે વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં, ઇંગ્લેન્ડ સામે, ભારત ૨૨૮ રનના ઓછા સ્કોરના લક્ષ્યનો પીછો કરી રહ્યું હતું. હરમનપ્રીતે ૫૧ રન બનાવ્યા. મેચ ભારતના પક્ષમાં વાળી રહી હોય તેવું લાગતું હતું. એક સમયે, ભારતે ૩ વિકેટ ગુમાવીને ૧૯૧ રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ૪૮.૪ ઓવરમાં ૨૧૯ રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે ભારતનું ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન તૂટી ગયું.
૨૦૨૩ના ટી૨૦ વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં અડધી સદી
2023ના ટી20 વર્લ્ડ કપના કેપટાઉન સેમિફાઇનલમાં, તેણીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 34 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા. ભારત જીતની દિશામાં હતું, પરંતુ હરમનપ્રીત રન આઉટ થઈ ગઈ, અને ભારત પાંચ રનથી મેચ હારી ગયું. મેચ પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન હરમનપ્રીતે તેના આંસુ તેના ચશ્મા પાછળ છુપાવ્યા.
CWG 2022 ફાઇનલમાં એકલા હાથે લડી હતી
તેણીએ CWG 2022 ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 43 બોલમાં 65 રનની એકમાત્ર ઇનિંગ રમી હતી. 161 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ભારત 19.3 ઓવરમાં 152 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. હરમનપ્રીત સિંહ આ મેચમાં એકલા ઉભા રહ્યા, કોઈ પણ બેટ્સમેનનો ટેકો ન મળ્યો અને ભારત નવ રનથી મેચ હારી ગયું.
2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં એકલા હાથે
ભારતનો 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મુકાબલો થયો હતો. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન દાવ પર હતું. એક રીતે, આ મેચ ભારત માટે નોકઆઉટ હતી. ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 152 રનના લક્ષ્યનો પીછો કર્યો, પરંતુ હરમનપ્રીત 54 રન પર અણનમ રહી, અને ભારત 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 142 રન જ બનાવી શક્યું, જેના કારણે મેચ હારી ગઈ. હરમનપ્રીતને આ મેચમાં અન્ય કોઈ ખેલાડીનો કોઈ ટેકો મળ્યો ન હતો.
