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આર્જેન્ટિનાએ ત્રીજી વખત હોકી વર્લ્ડ કપ જીત્યો! નેધરલેન્ડ્સનું સતત ચોથી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સપનું તૂટ્યું

૨૦૨૬ ના મહિલા FIH વર્લ્ડ કપના ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના અને નેધરલેન્ડ્સની ટીમો આમને-સામને હતી, જ્યાં આર્જેન્ટિનાની મહિલા હોકી ટીમે પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં નેધરલેન્ડ્સને 3-1 થી હરાવ્યું હતું

આર્જેન્ટિનાએ ત્રીજી વખત હોકી વર્લ્ડ કપ જીત્યો
આર્જેન્ટિનાએ ત્રીજી વખત હોકી વર્લ્ડ કપ જીત્યો (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 2:36 PM IST

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WOMEN HOCKEY WORLD CUP FINAL: આર્જેન્ટિનાએ સહ-યજમાન નેધરલેન્ડ્સનું સતત ચોથું મહિલા હોકી વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર કરી નાખ્યું. ફાઇનલમાં, આર્જેન્ટિનાએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં નેધરલેન્ડ્સને 3-1થી હરાવીને તેમની પાછલી હારનો બદલો લીધો. આ જીત સાથે, આર્જેન્ટિનાની ટીમ ત્રીજી વખત મહિલા FIH વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બની. નોંધનીય છે કે, નેધરલેન્ડ્સે પાછલા વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિનાને સમાન 3-1ના માર્જિનથી હરાવ્યું હતું. ડચ ટીમ 10મી વખત ટાઇટલ જીતવાનું ચૂકી ગઈ.

આર્જેન્ટિના મહિલા FIH વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યું

આર્જેન્ટિનાની મહિલા હોકી ટીમે અગાઉ 2002 અને 2010માં નેધરલેન્ડ્સને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં, વિક્ટોરિયા ગ્રેનાટ્ટો, બ્રિસા બ્રુગેસર અને સોફિયા કૈરોએ આર્જેન્ટિના માટે ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે ડિયાઝનો ગોલ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. નેધરલેન્ડ્સ માટે, યિબ્બી જેન્સેન ગોલ કર્યો હતો, જ્યારે પીએન સેન્ડર્સ, ફેલિસ આલ્બર્સ અને મોસ ફ્રીજકે તેમના પ્રયાસો ચૂકી ગયા હતા.

વેગેનર સ્ટેડિયમ ખાતે, વિશ્વની નંબર વન ડ્રેગ-ફ્લિકર ગણાતી યિબ્બી જાનસેનએ 30મી મિનિટે નેધરલેન્ડ્સ માટે પહેલો ગોલ કર્યો. મેચ દરમિયાન આર્જેન્ટિનાએ કુલ આઠ પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યા; આઠમી મિનિટે, કેપ્ટન મારિયા ગ્રેનાટ્ટોએ 54મી મિનિટે રિબાઉન્ડ પર બરાબરીનો ગોલ કર્યો, જેના કારણે મેચ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ગઈ. પ્રથમ 15 મિનિટ દરમિયાન સ્પર્ધા સમાન દેખાતી હતી; જોકે બંને ટીમોએ ઘણી તકો બનાવી, પણ કોઈ ગોલ કરી શક્યું નહીં.

બીજા ક્વાર્ટર પછી રમત બદલાઈ

નેધરલેન્ડ્સે બ્રેક પહેલા 30મી મિનિટે પોતાનો પહેલો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો, જેને જાન્સને એક શક્તિશાળી ડ્રેગ-ફ્લિકથી રૂપાંતરિત કરીને ટુર્નામેન્ટનો પોતાનો આઠમો ગોલ કર્યો. બ્રેક પછી, આર્જેન્ટિનાને 33મી મિનિટે પોતાનો પહેલો પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યો, પરંતુ પુશ નબળો હતો, અને વેરિએશનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. આર્જેન્ટિનાએ દબાણ જાળવી રાખ્યું, અને બે મિનિટ પછી, કેપ્ટન મારિયા ગ્રેનાટ્ટોએ સર્કલની અંદર અવરોધિત થયા પછી ટીમને બીજો પેનલ્ટી કોર્નર મેળવ્યો.

ત્રીજા ક્વાર્ટરની છેલ્લી બે મિનિટમાં આર્જેન્ટિનાને સતત બે પેનલ્ટી કોર્નર મળ્યા. જોકે, તેઓ આ ચાર પેનલ્ટી કોર્નરમાંથી એક પણનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયા. ત્યારબાદ, આર્જેન્ટિનાએ વધુ બે પેનલ્ટી કોર્નરથી ગોલ કરવાની તક ગુમાવી. તેઓ આખરે તેમના આઠમા પેનલ્ટી કોર્નર પર સફળ થયા; ગોર્ઝેલાનીના ફ્લિકને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ડચ ગોલકીપર લપસી ગયો, અને આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન ગ્રેનાટ્ટો - ગોલની જમણી બાજુએ - રિબાઉન્ડને નેટમાં ધકેલી દીધો.

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