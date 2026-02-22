ETV Bharat / sports

IND W VS BAN W FINAL: ભારતે બાંગ્લાદેશને આપ્યો 135 રનનો ટાર્ગેટ, તેજલ હસબનીસની શાનદાર બેટિંગ

ભારત A અને બાંગ્લાદેશ A વચ્ચે ટાઇટલ મેચ રમાઈ રહી છે. બંને ટીમોની ટ્રોફી જીતવા માટે નજર છે.

IND W VS BAN W FINAL
IND W VS BAN W FINAL (BCCI X HANDLE)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 3:06 PM IST

IND W VS BAN W FINAL: મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની ટાઇટલ મેચ રમાઈ રહી છે, જેમાં ભારત A અને બાંગ્લાદેશ A ટીમો એકબીજા સામે ટકરાઈ રહી છે. આ ફાઇનલ મેચ થાઈલેન્ડના બેંગકોકમાં ટેર્ડથાઈ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે, જેમાં ભારત A એ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરતા 7 વિકેટ ગુમાવીને 134 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા તેજલની શાનદાર અડધી સદીના આધારે આ સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી હતી. તેજલે 51 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. બાંગ્લાદેશની કેપ્ટન ફહિમા ખાતુને સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી. હવે બાંગ્લાદેશને ટાઇટલ મેચ જીતવા માટે 135 રનની જરૂર છે.

ભારત A ની પ્લેઈંગ-11

નંદિની કશ્યપ, વૃંદા દિનેશ, તેજલ હસબનીસ, અનુષ્કા શર્મા, રાધા યાદવ (કેપ્ટન), મમતા મડીવાલ (વિકેટકીપર), તનુજા કંવર, પ્રેમા રાવત, મિન્નુ મણિ, સોનિયા મેંઢિયા, સાઈમા ઠાકોર.

બાંગ્લાદેશ A ની પ્લેઈંગ-11

ફાહિમા ખાતુન (કેપ્ટન), ફરઝાના ઈસ્મિન, શમીમા સુલતાના (વિકેટકીપર), શોરીફા ખાતુન, ઈશ્મા તન્ઝીમ, સરમીન સુલતાના, શાંજીદા અખ્તર, ફારીહા ત્રિસ્ના, ફાતિમા જહાં, લતા મંડોલ, સાદિયા અખ્તર

