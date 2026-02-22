IND W VS BAN W FINAL: ભારતે બાંગ્લાદેશને આપ્યો 135 રનનો ટાર્ગેટ, તેજલ હસબનીસની શાનદાર બેટિંગ
ભારત A અને બાંગ્લાદેશ A વચ્ચે ટાઇટલ મેચ રમાઈ રહી છે. બંને ટીમોની ટ્રોફી જીતવા માટે નજર છે.
Published : February 22, 2026 at 3:06 PM IST
IND W VS BAN W FINAL: મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની ટાઇટલ મેચ રમાઈ રહી છે, જેમાં ભારત A અને બાંગ્લાદેશ A ટીમો એકબીજા સામે ટકરાઈ રહી છે. આ ફાઇનલ મેચ થાઈલેન્ડના બેંગકોકમાં ટેર્ડથાઈ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે, જેમાં ભારત A એ ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરતા 7 વિકેટ ગુમાવીને 134 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ ઈન્ડિયા તેજલની શાનદાર અડધી સદીના આધારે આ સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહી હતી. તેજલે 51 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. બાંગ્લાદેશની કેપ્ટન ફહિમા ખાતુને સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી. હવે બાંગ્લાદેશને ટાઇટલ મેચ જીતવા માટે 135 રનની જરૂર છે.
ભારત A ની પ્લેઈંગ-11
નંદિની કશ્યપ, વૃંદા દિનેશ, તેજલ હસબનીસ, અનુષ્કા શર્મા, રાધા યાદવ (કેપ્ટન), મમતા મડીવાલ (વિકેટકીપર), તનુજા કંવર, પ્રેમા રાવત, મિન્નુ મણિ, સોનિયા મેંઢિયા, સાઈમા ઠાકોર.
🚨 Toss Update 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
India A have won the toss and elected to bat in the final of the #WomensRisingStarsAsiaCup.
Updates ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD pic.twitter.com/Zoqe8uKQY9
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) February 22, 2026
Crucial knocks from Tejal Hasabnis and captain Radha Yadav in the final 👏 👏
Over to the bowlers 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/BazaDT9PQD#WomensRisingStarsAsiaCup pic.twitter.com/vkU5ag7Hlv
બાંગ્લાદેશ A ની પ્લેઈંગ-11
ફાહિમા ખાતુન (કેપ્ટન), ફરઝાના ઈસ્મિન, શમીમા સુલતાના (વિકેટકીપર), શોરીફા ખાતુન, ઈશ્મા તન્ઝીમ, સરમીન સુલતાના, શાંજીદા અખ્તર, ફારીહા ત્રિસ્ના, ફાતિમા જહાં, લતા મંડોલ, સાદિયા અખ્તર
