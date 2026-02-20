બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 54 રનથી હરાવ્યું, 22 ફેબ્રુઆરીએ ફાઇનલમાં ભારત સામે ટક્કર
મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સની બીજી સેમિફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશે પાકિસ્તાનને 54 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : February 20, 2026 at 7:40 PM IST
BAN W VS PAK W: બેંગકોકમાં ચાલી રહેલા ACC મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સમાં બાંગ્લાદેશ A ટીમે મોટો અપસેટ સર્જ્યો છે. બાંગ્લાદેશ A ટીમે બીજા સેમિફાઇનલમાં પાકિસ્તાન A ટીમને 54 રનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા બાંગ્લાદેશે 111 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો, જેના જવાબમાં પાકિસ્તાન ફક્ત 56 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું.
આ મેચ પહેલા, ચાહકો અપેક્ષા રાખતા હતા કે મહિલા એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2026 ની ફાઇનલ ભારત A અને પાકિસ્તાન A ટીમ વચ્ચે રમાશે, પરંતુ હવે રવિવારે ભારત અને બાંગ્લાદેશ ટાઇટલ મુકાબલામાં એકબીજાનો સામનો કરશે.
𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙡𝙖𝙬𝙡𝙚𝙨𝙨. 𝙎𝙩𝙞𝙡𝙡 𝙛𝙚𝙖𝙧𝙡𝙚𝙨𝙨. 💥— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
Bangladesh’s unbeaten run rolls into the final 🇧🇩#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #ACC pic.twitter.com/RgcJkpdJjA
બાંગ્લાદેશે 110 રન બનાવ્યા
આ મેચમાં પાકિસ્તાન એ, ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ કરી રહેલી બાંગ્લાદેશ એ ની શરૂઆત સારી હતી, પરંતુ પાછળથી તેમનો દાવ નિષ્ફળ ગયો. જોકે, ચોથા નંબર પર બેટિંગ કરી રહેલી બાંગ્લાદેશની કેપ્ટન ફહિમા ખાતુને અંત સુધી ટકી રહી, 32 બોલમાં અણનમ 40 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા.
An exceptional second-half bowling display powers Bangladesh into the Grand Finale 🇧🇩#DPWorldWomensAsiaCupRisingStars2026 #BANWvPAKW #ACC pic.twitter.com/xqs2A2ulYi— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) February 20, 2026
તેના સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડી શક્યો નહીં, અને ટીમના છ ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. આમ, બાંગ્લાદેશે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં આઠ વિકેટ ગુમાવીને 110 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાનની કેપ્ટન હાફસા ખાલિદે 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે અન્ય બોલરોએ 1-1વિકેટ લીધી.
પાકિસ્તાન 56 રનમાં ઓલઆઉટ
111 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, પાકિસ્તાન A ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી, નિયમિત અંતરાલે વિકેટો ગુમાવી. પાકિસ્તાને માત્ર 9 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી અને અડધી ટીમ 30 રનમાં જ આઉટ થઈ ગઈ. પાકિસ્તાનનો કોઈ પણ બેટ્સમેન 15 રન પણ બનાવી શક્યો નહીં, જ્યારે આઠ ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. પાકિસ્તાન 16.4 ઓવરમાં માત્ર 56 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું, જેના કારણે મેચ 54 રનથી હારી ગઈ.
બાંગ્લાદેશ તરફથી સંજીદા અખ્તર મેઘલાએ શાનદાર બોલિંગ કરી, ત્રણ વિકેટ લીધી. સંજીદાએ 3.4 ઓવરમાં માત્ર 6 રનમાં ત્રણ વિકેટ લીધી. તેના ઉપરાંત, ફહિમા ખાતુને બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ફરિહા ત્રિસ્ના, ફાતિમા જહાં સોનિયા અને ફરઝાના ઇસ્મીને 1-1 વિકેટ લીધી. આ જીત સાથે, બાંગ્લાદેશે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. બાંગ્લાદેશ હવે 22 ફેબ્રુઆરીએ ફાઇનલમાં ભારતનો સામનો કરશે. ભારતીય A ટીમે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં શ્રીલંકાને 5 વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.
