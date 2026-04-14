2026ના વિઝડન એવોર્ડ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો, 9 માંથી 7 એવોર્ડ જીત્યા
વિઝડન એવોર્ડ્સમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ તેમના શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે 9 માંથી 7 એવોર્ડ જીત્યા છે.
Published : April 14, 2026 at 2:47 PM IST
WISDEN AWARDS 2026: ભારતમાં ક્રિકેટ હવે એક સંપૂર્ણપણે નવા સ્તરે પહોંચી ગયું છે. દેશમાં પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓની કોઈ કમી નથી; દર વર્ષે, અસાધારણ ખેલાડીઓ દરેક છેલ્લા કરતા વધુ પ્રભાવશાળી ટીમ ઇન્ડિયામાં જોડાવા માટે પોતાની ઉમેદવારી રજૂ કરે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ ક્રિકેટમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શન દ્વારા વૈશ્વિક મંચ પર એક અમીટ છાપ છોડી છે. વધુમાં, ભારતીય ખેલાડીઓએ હવે વિઝડન એવોર્ડ્સમાં પોતાનું વર્ચસ્વ દર્શાવ્યું છે, જે ખૂબ જ ગર્વની વાત છે. 9 મુખ્ય વિઝડન એવોર્ડ્સમાંથી, ભારતીય ખેલાડીઓએ 7 એવોર્ડ પોતાના નામે કર્યા છે.
ભારતીય ખેલાડીઓનો દબદબો
ટીમ ઈન્ડિયાએ 2025 માં શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઈંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કર્યો હતો. ત્યાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ભારતના કેપ્ટન શુભમન ગિલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, ઋષભ પંત અને મોહમ્મદ સિરાજ સાથે નોટિંગહામશાયરના કેપ્ટન હસીબ હમીદ સાથે ટોચના પાંચમાં સ્થાન મેળવ્યું. શુભમન ગિલે પોતાની બેટિંગ કુશળતાથી શ્રેણીમાં તોફાન મચાવ્યું, શ્રેણીનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો. એજબેસ્ટનમાં રમાયેલી મેચમાં, તેણે 269 અને 161 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ્સ રમી. ઋષભ પંતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે એક અલગ છાપ છોડી છે, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજાએ તેની બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ગયા વર્ષે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મોહમ્મદ સિરાજનું પ્રદર્શન પણ શાનદાર રહ્યું હતું.
🚨 TOP 5 WISDEN'S CRICKETERS OF THE YEAR 2025 🚨
- Shubman Gill.
- Haseeb Hameed.
- Ravindra Jadeja.
- Rishabh Pant.
- Mohammed Siraj. pic.twitter.com/oKJ2etAFw5
દીપ્તિ અને અભિષેકને પણ એવોર્ડ્સ મળ્યા
ભારતીય ખેલાડીઓને વધારાના પુરસ્કારો પણ મળ્યા. મહિલા ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારત માટે શાનદાર પ્રદર્શન કરનારી દીપ્તિ શર્માને અગ્રણી મહિલા ક્રિકેટરનો એવોર્ડ મળ્યો, જ્યારે અભિષેક શર્માને અગ્રણી T20 ક્રિકેટર તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાના મિશેલ સ્ટાર્કને વર્ષના અગ્રણી પુરુષ ક્રિકેટરનો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. એક જ મેચમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે વિઝડન ટ્રોફી શુભમન ગિલને મળી; તેણે એજબેસ્ટનમાં બંને ઇનિંગ્સમાં કુલ 430 રન બનાવ્યા હતા.
મિશેલ સ્ટાર્કેને પણ એવોર્ડ્સ મળ્યો
વિઝડન ક્રિકેટર્સના અલ્માનકે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રબળ ઝડપી બોલર મિશેલ સ્ટાર્કને વિશ્વના અગ્રણી પુરુષ ક્રિકેટર તરીકે પસંદ કર્યો છે. મિશેલ સ્ટાર્કે 2025 માં ઇંગ્લેન્ડ સામેની એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે ઘાતક બોલિંગ
હવે લગભગ 36 વર્ષના સ્ટાર્કે 2025 માં રમાયેલી 11 ટેસ્ટ મેચોમાં 55 વિકેટ ઝડપી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની બોલિંગ સરેરાશ 17.32 રહી. સ્ટાર્કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 9 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ, તેણે એશિઝ શ્રેણીની પ્રથમ બે ટેસ્ટ મેચોમાં 18 વિકેટ ઝડપી. વધુમાં, પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન, તેણે કુલ 31 વિકેટ સફળતાપૂર્વક લીધી.
