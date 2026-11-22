ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડ માટે માઠા સમાચાર, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બહાર
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડને મોટો ફટકો પડ્યો છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સ ઈજાને કારણે બાકીના પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : November 22, 2026 at 5:15 PM IST
ENG VS AUS: ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ઇંગ્લેન્ડની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. પ્રથમ T20I માં હાર બાદ, ટીમને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. સ્ટાર ઇંગ્લેન્ડ ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સ ઈજાને કારણે પ્રવાસની બાકીની મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. તેનો જમણો હાથ તૂટી ગયો હતો, જેના કારણે તેને પ્રવાસની વચ્ચે જ ઘરે પરત ફરવું પડ્યું હતું.
પહેલી T20I દરમિયાન હાથ તૂટી ગયો હતો
શનિવારે મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી T20I દરમિયાન 28 વર્ષીય વિલ જેક્સને આ ઈજા થઈ હતી. તેણે મેચની અંતિમ ઓવરમાં બેન દ્વારશુઇસની બોલિંગ પર કેચ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ બોલ તેના હાથમાં વાગ્યો હતો. તે ઇનિંગની 19મી ઓવર હતી, અને ચાર બોલનો સામનો કર્યા પછી જેક્સ ઘાયલ થયો હતો. તેના જમણા હાથમાં લોહી નીકળવા લાગ્યું, જેના કારણે તેને મેદાન છોડી દેવું પડ્યું. એક ટેસ્ટમાં તેના હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું હોવાની પુષ્ટિ થઈ. આ પછી, ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે તેને બાકીના પ્રવાસમાંથી બહાર કરવાનો નિર્ણય લીધો. જેક્સની ગેરહાજરીથી ટીમ માત્ર મુખ્ય ઓલરાઉન્ડર વિના જ નહીં, પરંતુ કેપ્ટનશીપ યોજનાઓમાં પણ ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી છે.
Wishing you a speedy recovery, Jacksy 🙌 Will Jacks has been ruled out of the remainder of the England Men’s white ball tour of Australia after breaking his hand in last night’s T20 against Australia. An update on plans to replace Jacks in the squad will be issued in due course.— England Cricket (@englandcricket) November 22, 2026
ટોમ બેન્ટન ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે
વિલ જેક્સ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની પાંચમી અને અંતિમ T20Iમાં ઇંગ્લેન્ડની કેપ્ટનશીપ કરવાનો હતો. નિયમિત કેપ્ટન હેરી બ્રુક પહેલાથી જ દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસની તૈયારી માટે ઓસ્ટ્રેલિયા છોડી રહ્યો છે. તેથી, જેક્સને ટીમની કમાન સોંપવાની હતી. પરંતુ ઈજાએ તેની રાહ લંબાવી છે. હવે તેના સ્થાને ટોમ બેન્ટન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ઈંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચમી અને અંતિમ T20I 2 ડિસેમ્બરે કેનબેરામાં રમાશે. દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડ 17 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી શરૂ કરશે. તેથી, જેક્સની ઈજા ટીમ માટે ચિંતાનું કારણ બની ગઈ છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20I શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ: હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેમી ઓવરટન, આદિલ રશીદ, ટોમ બેન્ટન, જેકબ બેથેલ, જેમ્સ કોલ્સ, જોર્ડન કોક્સ, હેનરી ક્રોકોમ્બ, સેમ કુરન, લિયામ ડોસન, લ્યુક વુડ, એન્યુરિન ડોનાલ્ડ, એડી જેક અને થોમસ રીવ્સ.
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