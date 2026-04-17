શું હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવશે? સતત ચાર હાર બાદ ઉભા થયા પ્રશ્નો

IPLમાં પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો પંજાબ કિંગ્સ સામે સાત વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

HARDIK PANDYA
HARDIK PANDYA (IANS)
Published : April 17, 2026 at 5:13 PM IST

HARDIK PANDYA: IPL 2026 ની 24મી મેચમાં, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો પંજાબ કિંગ્સ સામે 7 વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે 196 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, પંજાબ કિંગ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 16.3 ઓવરમાં 198 રન બનાવીને હરાવ્યું. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી પાંચ મેચમાં મુંબઈનો આ સતત ચોથો પરાજય છે. આ હાર બાદ, હાર્દિક પંડ્યાની કેપ્ટનશીપ પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર, ચાહકો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના નેતૃત્વમાં ફેરફારની માંગ કરી રહ્યા છે.

શું હાર્દિક પંડ્યા કેપ્ટનશીપ ગુમાવશે? વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામે 7 વિકેટથી કારમી હાર બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાના ભવિષ્ય પર હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન લટકી રહ્યું છે. 2026 IPL સીઝનની શરૂઆતમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) સામે વિજય મેળવ્યા બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સતત ચાર મેચ હારી ગયું છે. મુંબઈને દિલ્હી કેપિટલ્સ (DC), રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR), રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને પંજાબ કિંગ્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આમાંથી, ટીમે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર બે મેચ હારી હતી. આ સતત ચાર હાર અને ટીમના નબળા પ્રદર્શનને કારણે, હાર્દિક હાલમાં ચાહકોના રોષનો સામનો કરી રહ્યો છે.

હાર્દિકનો વિકલ્પ કોણ છે? હાર્દિકને સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક ટીકાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, જેમાં તેને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવાની માંગ વધી રહી છે. ટીકાકારોના મતે, કેપ્ટન તરીકેના તેના નિર્ણયો ટીમ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યા નથી. જોકે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમ મેનેજમેન્ટ સીઝનના મધ્યમાં હાર્દિકને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવા કે નહીં તે અંગે અંતિમ નિર્ણય લેશે. તેમ છતાં, મુંબઈ પાસે સૂર્યકુમાર યાદવના રૂપમાં એક સક્ષમ વિકલ્પ છે, જેમણે તાજેતરમાં 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો.

IPLમાં હાર્દિક પંડ્યાનો કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ: હાર્દિક પંડ્યાએ અત્યાર સુધી IPLમાં બે ટીમોનું નેતૃત્વ કર્યું છે, અને દરેક ટીમ સાથેનો તેમનો પ્રવાસ ઘણો અલગ રહ્યો છે. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ, ગુજરાત ટાઇટન્સે તેમની પહેલી જ સીઝનમાં ચેમ્પિયનશિપ ટ્રોફી મેળવી હતી, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સાથેનો તેમનો કાર્યકાળ પડકારજનક સાબિત થયો છે. IPL 2024 માં, હાર્દિકે રોહિત શર્માના સ્થાને MI ની કેપ્ટનશીપ સંભાળી હતી. આજ સુધી, હાર્દિકે 63 IPL મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે, જેમાં 36 જીત અને 27 હારનો રેકોર્ડ છે. તેમની જીતની ટકાવારી લગભગ 58 ટકા છે.

