વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે પાકિસ્તાનની શર્મનાક હાર, જસ્ટિન ગ્રીવ્સ બન્યો મેચનો હીરો
WI vs PAK: વેસ્ટ ઈન્ડિઝે પહેલી ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાનને 90 રનથી હરાવ્યું, શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી.
Published : July 29, 2026 at 4:06 PM IST
WI VS PAK: પાકિસ્તાન ટીમ હાલમાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પ્રવાસે છે; જ્યારે આ ફોર્મેટમાં બાબર આઝમની કેપ્ટનશીપમાં વાપસી થઈ હતી, ત્યારે શરૂઆત અપેક્ષા કરતા ઘણી ઓછી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝે તારોબાના બ્રાયન લારા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી પહેલી મેચમાં પાકિસ્તાનને 90 રનથી હરાવ્યું હતું, જેના કારણે શ્રેણીમાં 1-0ની લીડ મેળવી હતી. ચોથી ઇનિંગમાં પાકિસ્તાનને 211 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેનું બેટિંગ પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું, જે ફક્ત 120 રનમાં જ ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. આ ઇનિંગમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે જેડેન સીલ્સ બોલિંગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા, તેમણે 14.2 ઓવરમાં માત્ર 20 રન આપીને 5 વિકેટ ઝડપી હતી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝની આ જીતનો હીરો જસ્ટિન ગ્રીવ્સ હતો તેણે બંને ઇનિંગ્સમાં કુલ સાત વિકેટ ઝડપી હતી. આ શાનદાર પ્રદર્શન માટે ગ્રીવ્સને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
પાકિસ્તાન 120 રનમાં જ ઓલઆઉટ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દ્વારા આપવામાં આવેલા 211 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે પાકિસ્તાની ટીમનો દેખાવ ખરાબ રહ્યો. બીજા દાવમાં, પાકિસ્તાન તરફથી ફક્ત બાબર આઝમ 58 રન બનાવી શક્યા, જ્યારે આઠ ખેલાડીઓ બે આંકડા સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહીં. બાબર ઉપરાંત, મોહમ્મદ અબ્બાસે 23 રન અને મોહમ્મદ રિઝવાને 11 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી, ઝડપી બોલર જેડેન સીલ્સે એક વિનાશક સ્પેલ બોલિંગ કરી જેણે પાકિસ્તાની બેટિંગ લાઇનઅપની કમર તોડી નાખી અને પાંચ વિકેટ ઝડપી.
VICTORIOUS!🥇— Windies Cricket (@windiescricket) July 28, 2026
Series off to a perfect start!🏏💥
The Men in Maroon take the first Test at the Brian Lara Cricket Academy in Trinidad & Tobago🇹🇹 by 90 runs!🙌🏾#WIvPAK #WIOutside pic.twitter.com/xjbCKHwCN6
સીલ્સે બીજી ઇનિંગમાં 14.2 ઓવર ફેંકી અને માત્ર 20 રન આપીને 5 વિકેટ ઝડપી. તેના સિવાય કેમાર રોચ અને જસ્ટિન ગ્રીવ્સે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે શમાર જોસેફે એક વિકેટ લીધી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝની આ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગનો સામનો કરીને, આખી પાકિસ્તાન ટીમ ફક્ત 120 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
જસ્ટિન ગ્રીવ્સે પહેલી ઇનિંગમાં ભારે તબાહી મચાવી
આ મેચમાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, શરૂઆતની ઇનિંગમાં 311 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે, શાઈ હોપે 92 રન બનાવ્યા, જ્યારે કેવેમ હોજે 84 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. પાકિસ્તાન માટે બોલિંગમાં, મોહમ્મદ અલીએ સૌથી વધુ ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ અબ્બાસે ત્રણ અને ખુર્રમ શહઝાદે બે વિકેટ લીધી. જવાબમાં, પાકિસ્તાનના શાન મસૂદે શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 12 ચોગ્ગા સહિત સદી (109 રન) ફટકારી.
Back to Back Player of the Match awards for Justin Greaves in tests. 🙌🏿🏏#WIvPAK | #MenInMaroon | #WIOutside pic.twitter.com/nXFRGcuKbJ— Windies Cricket (@windiescricket) July 28, 2026
મસૂદ ઉપરાંત, ઇમામ-ઉલ-હકે 63 રન બનાવ્યા, જ્યારે બાબર આઝમે 23 રન અને સલમાન આગાએ 20 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ ઇનિંગ્સના બળ પર, પાકિસ્તાને તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 282 રન બનાવ્યા. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે, જસ્ટિન ગ્રીવ્સે વિનાશક સ્પેલ બોલિંગ કરીને 5 વિકેટ લીધી. પરિણામે, વેસ્ટ ઇન્ડીઝે પ્રથમ ઇનિંગ્સના આધારે 29 રનની લીડ મેળવી.
મોહમ્મદ અબ્બાસની પાંચ વિકેટ વ્યર્થ ગઈ
આ દરમિયાન, બીજી ઇનિંગમાં, પાકિસ્તાનના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, વેસ્ટ ઇન્ડીઝને ફક્ત 181 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. પાકિસ્તાન તરફથી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ અબ્બાસે પાંચ વિકેટ લીધી, 15.5 ઓવરમાં માત્ર 22 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. જોકે, આ પાંચ વિકેટ પણ પાકિસ્તાની ટીમને હારથી બચાવી શકી નહીં.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ દ્વારા આપવામાં આવેલા 211 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, પાકિસ્તાનની ટીમ ફક્ત 120 રન જ બનાવી શકી અને 90 રનથી મેચ હારી ગઈ. આ સાથે, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી લીડ મેળવી લીધી છે. શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ હવે રવિવાર, 2 ઓગસ્ટથી ક્વીન્સ પાર્ક ખાતે રમાશે.
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