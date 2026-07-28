5 ઓવર, 5 મેડન, 5 વિકેટ... વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બોલરે પાકિસ્તાન સામે ઇતિહાસ રચ્યો
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન, જસ્ટિન ગ્રીવ્સે એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે પહેલાં ક્યારેય થઈ ન હતી.
Published : July 28, 2026 at 2:44 PM IST
JUSTIN GREAVES: પાંચ ઓવર અને પાંચ વિકેટ, દરેક ઓવરમાં એક વિકેટ અને તે પણ એક પણ રન આપ્યા વિના. ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આવી અનોખી સિદ્ધિ પહેલાં ક્યારેય સાંભળવામાં આવી ન હતી કે કલ્પના પણ નહોતી. છતાં, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બોલર જસ્ટિન ગ્રીવ્સે હવે પહેલી વાર આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં, ગ્રીવ્સની બોલિંગે પાકિસ્તાની બેટિંગ લાઇનઅપને અસરકારક રીતે પંગુ બનાવી દીધી છે. આ ગ્રીવ્સે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પ્રથમ પાંચ વિકેટ લીધી છે. મેચ હાલમાં ચાલી રહી છે.
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ શ્રેણીની પહેલી મેચ હાલમાં ચાલી રહી છે, અને મેચનો ત્રીજો દિવસ ઇતિહાસના પાનામાં નોંધાઈ ગયો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ફાસ્ટ બોલર જસ્ટિન ગ્રીવ્સે એક પણ રન આપ્યા વિના સતત પાંચ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ લીધી. જ્યારે ગ્રીવ્સે ઇનિંગ્સની 64મી ઓવર નાખી, ત્યારે તેણે પહેલા પાંચ બોલમાં કોઈ રન આપ્યો નહીં અને અંતિમ બોલ પર એક વિકેટ લીધી. ત્યારબાદ તેણે 66મી ઓવર નાખી, બીજા જ બોલ પર એક વિકેટ લીધી જ્યારે બાકીના બોલમાં કોઈ રન આપ્યો નહીં. ત્યારબાદ, તેણે 68મી ઓવર નાખી, ત્રીજા બોલ પર એક વિકેટ લીધી અને ફરીથી કોઈ રન આપ્યો નહીં. 70મી ઓવરમાં, તેણે ચોથા બોલ પર એક વિકેટ લીધી. અંતે, 72મી ઓવરમાં, તેણે છેલ્લા બોલ પર કોઈ રન આપ્યા વિના એક વિકેટ લીધી. આ પોતાનામાં એક અનોખો રેકોર્ડ છે.
An unbelievable spell of fast bowling from West Indies seamer Justin Greaves that netted five consecutive wicket maidens in the first #WTC27 Test 💥— ICC (@ICC) July 28, 2026
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ગ્રીવ્સે પાકિસ્તાન સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું
જસ્ટિન ગ્રીવ્સે ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ પછી, તે સોશિયલ મીડિયા પર સનસનાટીભર્યા બની ગયો છે. આ સ્પેલ દરમિયાન, ગ્રીવ્સે કુલ 11 ઓવર ફેંકી, જેમાં છ મેઇડનનો સમાવેશ થાય છે, અને 27 રન આપીને પાંચ વિકેટ લીધી. તેના શિકારમાં પાકિસ્તાનના શાન મસૂદ, મોહમ્મદ રિઝવાન, આમેર જમાલ, અલી ઉસ્માન અને અબ્દુલ અબ્બાસનો સમાવેશ થાય છે.
🚨 JUSTIN GREAVES DESTROYED PAKISTAN 🚨— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) July 28, 2026
- 5 OVERS
- 5 MAIDENS
- 5 WICKETS
64th over: 0,0,0,0,0,W
66th over: 0,W,0,0,0,0
68th over: 0,0,W,0,0,0
70th over: 0,0,0,W,0,0
72th over: 0,0,0,0,0,W
His spell = 11-6-27-5 vs Pakistan in the First Innings 🔥pic.twitter.com/41YHXWfxpI
મેચ રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી
પહેલા બેટિંગ કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 311 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, સમગ્ર પાકિસ્તાન ટીમ ફક્ત 282 રન જ બનાવી શકી, જેના કારણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પ્રથમ દાવના આધારે લીડ મળી. જોકે, જ્યારે તેઓ ફરીથી બેટિંગ કરવા ઉતર્યા ત્યારે ટીમનું પ્રદર્શન ખરાબ થઈ ગયું. ત્રીજા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 126 રનમાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. હાલમાં તેમની પાસે 155 રનની લીડ છે અને ત્રણ વિકેટ બાકી છે; ટીમ વધુ કેટલા રન ઉમેરી શકે છે તે જોવાનું બાકી છે.
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