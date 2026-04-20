'યુનિવર્સ બોસ' ક્રિસ ગેલે ખરીદી ટીમ, પહેલીવાર T20 લીગમાં મચાવશે ધમાલ

ટી20 ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ બનાવનાર ક્રિસ ગેલ હવે એક નવી ભૂમિકામાં દેખાવા માટે તૈયાર છે. ગેલ એક નવી ટી20 લીગમાં પોતાની ટીમનો ઉત્સાહ વધારતો જોવા મળશે.

CHRIS GAYLE
CHRIS GAYLE (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 20, 2026 at 5:47 PM IST

CHRIS GAYLE NEW TEAM: યુરોપમાં ક્રિકેટના વિસ્તરણ તરફ એક મોટું પગલું ભરતા, યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL) એ તેની ગ્લાસગો ફ્રેન્ચાઇઝીની જાહેરાત કરી છે. આ નવી ટીમ - 'ગ્લાસગો મુગાફિયન્સ'ની એલાન સાથે, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના દિગ્ગજ ક્રિસ ગેઇલ સહ-માલિક તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યા છે, જેનાથી ટુર્નામેન્ટ વધુ મનોહર બની છે. ETPL યુરોપની પ્રથમ ICC-માન્યતા પ્રાપ્ત T20 ફ્રેન્ચાઇઝ લીગ છે. લીગની શરૂઆતની સીઝન 26 ઓગસ્ટથી 20 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન રમવાની છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ગ્લાસગો, એમ્સ્ટરડેમ, એડિનબર્ગ, ડબલિન, બેલફાસ્ટ અને રોટરડેમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી છ ટીમો કુલ 33 મેચોમાં ભાગ લેશે. તનેશા બત્રા ગ્લાસગો ટીમ, 'મુફાફિયન્સ' ના માલિક તરીકે સેવા આપે છે, જ્યારે ક્રિસ ગેઇલ ટીમના સહ-માલિક અને ગ્લોબલ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની બેવડી ભૂમિકા ભજવશે.

આ પ્રસંગે બોલતા, ETPL ના સહ-માલિક અને બોલીવુડ અભિનેતા અભિષેક બચ્ચને જણાવ્યું હતું કે, "આ સફર માટે મુફ્ફી ગ્રુપ અને ક્રિસ ગેઇલનું સ્વાગત કરતાં અમને ખૂબ આનંદ થાય છે. યુરોપ ક્રિકેટ માટે સૌથી રોમાંચક પ્રદેશોમાંનો એક છે, જે અપાર સંભાવનાઓ પ્રદાન કરે છે. ETPL દ્વારા, અમે ફક્ત એક લીગ બનાવી રહ્યા નથી; તેના બદલે, અમે એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવી રહ્યા છીએ જે પ્રતિભાને ઉછેરશે અને યુરોપને ક્રિકેટ માટે એક નવા વૈશ્વિક કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરશે."

ક્રિસ ગેઇલ પોતાની નવી સફર માટે ઉત્સાહિત

ક્રિસ ગેઇલે જણાવ્યું હતું કે 'ગ્લાસગો મુગાફિયન્સ'ના સહ-માલિકની ભૂમિકામાં પગ મૂકવો એ તેમના માટે એક નવો અને રોમાંચક પ્રકરણ છે. ETPL પહેલેથી જ વૈશ્વિક સ્તરે ચર્ચા જગાડી રહ્યું છે, અને વિશ્વભરની ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં રમ્યા પછી, તેમને વિશ્વાસ છે કે આ કંઈક ખાસ બનવાનું છે. યુરોપ ક્રિકેટની અંતિમ સીમાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને ETPL પાસે સ્થાનિક પ્રતિભાને શોધવા અને ભવિષ્યના સ્ટાર્સને ઉછેરવાની ક્ષમતા છે જે આ ક્ષેત્રમાં રમતને મજબૂત બનાવશે. તેઓ આ નવી સફર શરૂ કરવા માટે રોમાંચિત છે.

ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે ભાગીદારી

કેટલાક મોટા નામો ETPL સાથે સંકળાયેલા છે. એમ્સ્ટરડેમ ટીમને સ્ટીવ વો અને જેમી ડ્વાયરનો ટેકો મળ્યો છે, જ્યારે મિશેલ માર્શ તેના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપશે. ગ્લેન મેક્સવેલ બેલફાસ્ટ ટીમના સહ-માલિક છે. દરમિયાન, એડિનબર્ગ ટીમનું નેતૃત્વ કાયલ મિલ્સ અને નાથન મેક્કુલમ કરી રહ્યા છે, જેમાં મિશેલ સેન્ટનર કેપ્ટનની ભૂમિકા નિભાવશે. ETPL ક્રિકેટ આયર્લેન્ડ, ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડ અને રોયલ ડચ ક્રિકેટ એસોસિએશનના સહયોગથી વિકસાવવામાં આવી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. શ્રેયસ ઐયર ભારતીય T20I ટીમમાં કેવી રીતે એન્ટ્રી કરશે? ક્રિકેટ દિગ્ગજ એ શાનદાર ફોર્મ્યુલા જણાવ્યો
  2. IPL 2026 દરમિયાન, વિરાટ અને અનુષ્કા પ્રેમાનંદ મહારાજના શરણે, વૃંદાવનમાં ગુરુના આશીર્વાદ લીધા

