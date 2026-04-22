કેટલી ખતરનાક પિચ...! બેટ્સમેનના માથા પર વાગ્યો બોલ, હોસ્પિટલમાં દાખલ, મેચ રદ કરવામાં આવી
ક્રિકેટની દુનિયામાં એક ખતરનાક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. ઘરેલુ મેચ દરમિયાન, બેટ્સમેનના માથા પર બોલ વાગ્યો હતો, જેના કારણે તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો.
Published : April 22, 2026 at 3:25 PM IST
DANGEROUS PITCH: ક્રિકેટના મેદાનમાં ઈજાઓ થવી એ સામાન્ય ઘટના છે. ખેલાડીઓને ઘણીવાર ઈજા થાય છે અને મેદાન છોડીને જવું પડે છે; જોકે, જ્યારે ઈજા એટલી ગંભીર હોય છે કે બેટ્સમેનને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવો પડે છે ત્યારે પરિસ્થિતિ ખરેખર ગંભીર બની જાય છે. આવી જ એક ઘટના તાજેતરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં બની હતી, જ્યાં હાલમાં સ્થાનિક ક્રિકેટ ચાલી રહી છે. મેચ દરમિયાન, એક બોલ બેટ્સમેનના માથા પર વાગ્યો, જેના કારણે તે પીચ પર જ ઢળી પડ્યો. આ ઘટના બાદ ગુસ્સામાં, બેટ્સમેને તેનું હેલ્મેટને લાત મારી ફેકી દિધું હતું અને મેદાન છોડી ચાલી ગયો હતો.
શું છે સમગ્ર ઘટના
વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં હાલમાં એક ચેમ્પિયનશિપ ચાલી રહી છે, જે તેમની સ્થાનિક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ તરીકે સેવા આપે છે. એન્ટિગુઆના સર વિવિયન રિચાર્ડ્સ સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો અને લીવર્ડ આઇલેન્ડ્સ વચ્ચેની મેચ રમાઈ રહી હતી. જોકે, ત્રીજા દિવસે જ મેચ રદ કરવામાં આવી અને ડ્રો જાહેર કરવામાં આવી. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ફાસ્ટ બોલર જેડેન સીલ્સનો બોલ બેટ્સમેન જેરેમિયા લુઇસના હેલ્મેટ પર વાગ્યો. બોલ એટલો ઝડપથી ઉછળ્યો કે લુઇસને ટાળવાની કોઈ તક મળી નહીં અને તેને ઈજા થઈ. આ ઘટનાથી તે એટલો ગુસ્સે થયો કે તેણે તેના હેલ્મેટ પર એક જોરદાર લાત મારી, જેનાથી તે ફૂટબોલની જેમ ઉડી ગયું. જેરેમિયા લુઇસને થયેલી ઈજા એટલી ગંભીર હતી કે તેને મેદાનમાંથી સ્ટ્રેચર પર લઈ જવાની જરૂર પડી, ત્યારબાદ તેને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો.
Jayden Seales has claimed the first seven wickets to fall in an innings for Trinidad & Tobago against Leeward Islands, but looks set to be denied the chance to take 10 with the game halted due to a dangerous pitch. The last ball before the suspension is not for the faint-hearted pic.twitter.com/o4G5ULiSAh— Ben Gardner (@Ben_Wisden) April 21, 2026
મેચ રદ કરવામાં આવી
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ પછી, અમ્પાયરો અને મેચ રેફરી લાંબા સમય સુધી ચર્ચામાં રોકાયા. ત્યારબાદ, તેમણે બંને ટીમોના કેપ્ટનોને બોલાવ્યા. મેચ અધિકારીઓએ કેપ્ટન જોશુઆ દા સિલ્વા અને જસ્ટિન ગ્રીવ્સને જાણ કરી કે પિચ ખૂબ જ ખતરનાક માનવામાં આવી રહી છે અને મેચ રદ કરવામાં આવી છે. બાદમાં, જેરેમિયા લુઇસની તબીબી અપડેટ મળ્યા પછી, એવું બહાર આવ્યું કે તે હવે સ્થિર છે અને ચિંતાનું કોઈ કારણ નથી. જો કે, એવું જાણવા મળ્યું છે કે તે હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની અપેક્ષા છે.
27 વિકેટ પડી
જેરેમિયા લુઇસ સાથે જે બન્યું તે કોઈ અભૂતપૂર્વ ઘટના નથી. હકીકતમાં, મેચ તેના ત્રીજા દિવસે હતી જ્યારે તેને પહેલા સત્ર દરમિયાન રદ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલા પણ, પિચના અસમાન ઉછાળાને કારણે બેટ્સમેનોને અહીં બેટિંગ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. ત્રીજા દિવસ સુધીમાં, કુલ 147 ઓવર ફેંકાઈ ગઈ હતી, જેના પરિણામે 27 વિકેટ પડી ગઈ હતી. મેચ આગળ વધશે નહીં. વધુમાં, ભવિષ્યમાં જ્યારે પણ આ સ્થળે મેચ સુનિશ્ચિત થાય છે, ત્યારે પિચનું અગાઉથી સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તે માટે પગલાં લેવામાં આવશે.
