ન તો કોઈ રન બનાવ્યો, ન કોઈ વિકેટ લીધી, ન તો કોઈ કેચ પકડ્યો, છતાં આ ખેલાડી બન્યો પ્લેયર ઓફ ધ મેચ

વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ફાસ્ટ બોલરે ODI મેચમાં ન તો રન બનાવ્યા, ન તો વિકેટ લીધી, ન તો કેચ પકડ્યો છતાં, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 8:38 PM IST

CAMERON CUFFY: 2001 માં ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે રમાયેલી એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં, કેમેરોન કફીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વેસ્ટ ઇન્ડીઝના આ ક્રિકેટરે મેચ દરમિયાન ન તો કોઈ રન બનાવ્યા, ન કોઈ વિકેટ લીધી, ન તો એક પણ કેચ પકડ્યો છતાં, તેને મેન ઓફ ધ મેચ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો. આ પાછળની કહાની ખૂબ જ રસપ્રદ છે. ચાલો તમને તેના વિશે જણાવીએ.

2001માં ઝિમ્બાબ્વે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાયેલી મેચ

જૂન 2001નો દિવસ હતો. હરારે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઝિમ્બાબ્વેની ટીમો આમને-સામને હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 266 રન બનાવ્યા. ઓપનિંગ બેટ્સમેન ડેરેન ગંગાએ 66 રન બનાવ્યા, જ્યારે ક્રિસ ગેલે 53 રનનો ફાળો આપ્યો. શિવનારાયણ ચંદ્રપોલે પણ 51 રન બનાવ્યા. આ ત્રણ સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન 50 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહીં. તે સમયના હિસાબથી આ એક સન્માનજનક ODI કુલ સ્કોર માનવામાં આવતો હતો, જે ચોક્કસપણે પીછો કરી શકાય તેવો હતો.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 27 રનથી મેચ જીતી લીધી

ત્યારબાદ, જ્યારે ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ આ લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરી, ત્યારે ઓપનિંગ બેટ્સમેન એલિસ્ટર કેમ્પબેલે 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, તેમના સિવાય, અન્ય કોઈ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર રન બનાવી શક્યો નહીં. ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 239 રન જ બનાવી શકી. આમ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે 27 રનના માર્જિનથી મેચ આરામથી જીતી લીધી. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ તરફથી મેર્વિન ડિલને ત્રણ વિકેટ લીધી. જોકે, 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' એવોર્ડ જાહેર થતાં બધા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. કેમેરોન કફીને આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો.

કેમેરોન કફીને આ એવોર્ડ મેળવવા પાછળનું કારણ

કેમેરોન કફીને બેટિંગ કરવાની તક મળી નહીં, કારણ કે તે બોલર હતો અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ફક્ત 5 વિકેટ ગુમાવી હતી. જોકે, તેણે બોલિંગ કરી જોકે તે એક પણ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો. તો, તેને હજુ પણ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' કેમ જાહેર કરવામાં આવ્યો? જવાબ તેની શાનદાર બોલિંગમાં રહેલો છે. કેમેરોન કફીએ તેની 10 ઓવરમાં માત્ર 20 રન આપ્યા. તેની બે ઓવર મેડન હતી, એવી ઓવર જેમાં એક પણ રન બન્યો ન હતો. મર્વિન ડિલને ત્રણ વિકેટ લીધી હોવા છતાં, તેણે પોતાની 10 ઓવરમાં 48 રન આપ્યા હતા, જે તે સમયના ધોરણો અનુસાર ખૂબ જ ઊંચો આંકડો માનવામાં આવતો હતો. વધુમાં, કેમેરોન કફીએ મેચ દરમિયાન એક પણ કેચ પકડ્યો ન હતો. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તેને આ સન્માન ફક્ત ખૂબ ઓછા રન આપીને પોતાની ઓવર ફેંકવા બદલ આપવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, આ મેચ અને કેમેરોન કફી બંનેની વ્યાપક ચર્ચા થઈ હતી.

