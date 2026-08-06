શાકિબ અલ હસનના ઘર પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલો કેમ કરવામાં આવ્યો? જાણો સમગ્ર ઘટનાક્રમ વિશે
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય શાકિબ અલ હસનના પૈતૃક ઘર પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે.
Published : August 6, 2026 at 1:07 PM IST
SHAKIB AL HASAN: બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર અને ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન શાકિબ અલ હસનના ઘર પર ગઈકાલે રાત્રે, બુધવારે (5 ઓગસ્ટ, 2026) પેટ્રોલ બોમ્બથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ બાંગ્લાદેશ અને ક્રિકેટ જગતને શોકની લહેરમાં ફેલાવી દીધી છે. ક્રિકેટરના ઘર પર આ પ્રકારનો હુમલો ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, શાકિબ અલ હસન ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીના દ્વારા આયોજિત પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપ્યા પછી આ હુમલો થયો હતો. ચાલો હવે આ હુમલો શા માટે થયો અને પોલીસ અને રાજકીય પક્ષો તરફથી અત્યાર સુધી મળેલા પ્રતિભાવો અંગેની વિસ્તારથી જાણીએ.
શાકિબ અલ હસનના ઘર પર હુમલો કેમ થયો?
શાકિબના ઘર પર થયેલા હુમલાને તેની રાજકીય ગતિવીધી સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે. ઘટનાના થોડા કલાકો પહેલા, શાકિબે નવી દિલ્હીમાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીના દ્વારા આયોજિત વર્ચ્યુઅલ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લીધો હતો. શેખ હસીનાએ દિલ્હીના ફોરેન કોરસપોન્ડન્ટ્સ ક્લબમાં આ કાર્યક્રમને સંબોધિત કર્યો હતો, જ્યારે શાકિબ શ્રીલંકાથી કાર્યવાહીમાં જોડાયો હતો. શાકિબ શેખ હસીનાની પાર્ટી, અવામી લીગનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ભૂતપૂર્વ સંસદ સભ્ય છે; આ જ કારણ છે કે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ તેના ઘર પર હુમલો કર્યો હતો.
Unidentified people tonight attempted to set fire to the Magura house of former Bangladesh cricket captain and former lawmaker Shakib Al Hasan, police said. The incident occurred hours after former Magura-1 MP Shakib joined a media interaction addressed by ousted prime minister…— ANI (@ANI) August 5, 2026
હુમલા પર આવામી લીગની પ્રતિક્રિયા
આવામી લીગે જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલો લોકશાહીના નામે રાજકીય કાર્યકરોને નિશાન બનાવવાનું વધુ એક ઉદાહરણ છે. પાર્ટીનો દાવો છે કે પ્રેસ કોન્ફરન્સ પહેલા, બીએનપી, ઇસ્લામી જમાત અને એનસીપી જેવા સંગઠનોએ આ ઘટનાના કવરેજ અંગે મીડિયા આઉટલેટ્સને ધમકી આપી હતી. જો કે, આ દાવાઓની સ્વતંત્ર રીતે ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.
Torching residences : the cost of attending Awami League press conference— Bangladesh Awami League (@albd1971) August 5, 2026
Neo fascism engulfs Bangladesh
A grisly petrol bomb attack took place at the residence of Bangladesh’s celebrated cricket icon Sakib Al hasan, hours after the world famous star cricketer appeared at a… pic.twitter.com/Uqmwwih3XG
પોલીસે હુમલા અંગે શું કહ્યું?
મગુરા સદર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી મોહમ્મદ અબ્દુલ્લા અલ મામુને જણાવ્યું કે, કેટલાક બદમાશોએ શાકિબના ઘર પર ઈંટો અને પથ્થરો ફેંક્યા અને બારીઓ તોડી નાખી. ઘરને આગ લગાવવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. હુમલામાં કોઈ ઘાયલ થયાના કોઈ અહેવાલ નથી, અને ગુનેગારોની હજુ સુધી ઓળખ થઈ નથી. શાકિબના ઘરની બહાર સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, અને આ મામલાની તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી, કોઈ સંગઠને હુમલાની જવાબદારી સ્વીકારી નથી.
શાકિબ અલ હસનું ક્રિકેટ કરિયર
શાકિબ અલ હસને 2006 માં બાંગ્લાદેશ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી, તેણે ટેસ્ટ, ODI અને T20 ફોર્મેટમાં કુલ 447 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેણે 14,730 રન બનાવ્યા છે અને 14 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી નોંધાવી છે. આ ડાબોડી સ્પિન બોલરે કુલ 712 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ પણ લીધી છે. તેણે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં પણ નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડ્યો છે; IPL માં, તેણે 71 મેચોમાં 63 વિકેટ લીધી છે અને 793 રન બનાવ્યા છે, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે T20 વર્લ્ડ કપ અને ODI વર્લ્ડ કપ બંનેમાં તેની ટીમ માટે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન પણ કર્યું છે.
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