ભારત- પાકિસ્તાન મેચ અંગે મોટી અપડેટ, PCB એ હજુ સુધી ICC ને પત્ર લખ્યો નથી

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવા અંગે ICCને સત્તાવાર પત્ર લખ્યો નથી.

ભારત- પાકિસ્તાન
ભારત- પાકિસ્તાન (IANS)
Published : February 3, 2026 at 4:10 PM IST

PCB vs ICC: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે શ્રીલંકા પહોંચી ગઈ છે, જ્યાં તેઓ 7 ફેબ્રુઆરીએ નેધરલેન્ડ્સ સામેની પહેલી મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. જોકે, તે પહેલાં, પાકિસ્તાન સરકારે ભારત સામે મેચ નહીં રમવાની જાહેરાત કરીને T20 વર્લ્ડ કપમાં રંગમાં ભંગ પાડ્યો છે.

રવિવારે, પાકિસ્તાન સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાત કરી હતી કે ક્રિકેટ ટીમને T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે, જોકે ટીમ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામેની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરશે નહીં. આનાથી એક નવો વિવાદ ઉભો થયો.

ICCની ચેતવણી

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ પણ એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, કેટલીક મેચ રમવી અને ICC ઇવેન્ટ્સમાં અન્યનો બહિષ્કાર કરવો એ રમતની ભાવનાની વિરુદ્ધ છે. તેમણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ને આ નિર્ણયના તેમના અને તેમના દેશ પર પડનારા ગંભીર પરિણામોની પણ જાણ કરી હતી, અને ચેતવણી આપી હતી કે પસંદગીયુક્ત ભાગીદારી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ICC એ એમ પણ કહ્યું હતું કે તેમને બહિષ્કાર અંગે PCB તરફથી કોઈ સત્તાવાર લેખિત સંદેશ મળ્યો નથી.

PCB એ સત્તાવાર પત્ર લખવાનો ઇનકાર કર્યો છે

આ બાબતે નવીનતમ અપડેટ એ છે કે PCB આ નિર્ણયની સત્તાવાર રીતે ICC ને જાણ કરવા તૈયાર નથી. આ દાવો ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "કારણ કે આ એક સરકારી નિર્ણય છે અને સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ દ્વારા જાણ કરવામાં આવ્યો છે, તેથી ICC ને લખવાની કોઈ જરૂર નથી."

પીસીબીના એક સૂત્રને ટાંકીને અહેવાલમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે શું ભારતે ક્યારેય આઈસીસીને જાણ કરી હતી કે તેઓ પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ નહીં કરે. જ્યારે સરકારી પત્ર આપવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ભારતે ક્યારેય એવું કર્યું નહીં. તો, શું લેખિતમાં કંઈ આપવાની જરૂર છે?

PCBની પ્રતિબંધથી બચવાની કોશિશ

આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે, પીસીબી 15 ફેબ્રુઆરી સુધી વિવાદને લંબાવવા માંગે છે અને આઈસીસી પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો કે, એ પણ સ્પષ્ટ છે કે પીસીબી ભવિષ્યમાં કોઈપણ પ્રતિબંધોથી બચવા માટે મેચનો બહિષ્કાર ટાળવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ માને છે કે આ બોર્ડનો નિર્ણય નથી, પરંતુ સરકારનો નિર્ણય છે, જેના માટે તેઓ બંધાયેલા છે.

આ નિર્ણયથી ક્રિકેટ જગત હચમચી ગયું છે કારણ કે જો ભારત-પાકિસ્તાન મેચ નહીં રમાય તો આઈસીસીના સત્તાવાર પ્રસારણકર્તાને ભારે નાણાકીય નુકસાન થશે અને એવી અપેક્ષા છે કે તે આ મામલો કોર્ટમાં લઈ જશે. પીસીબીએ એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે તે દરેક પ્લેટફોર્મ પર આ કેસ લડવા માટે તૈયાર છે.

