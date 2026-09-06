'શરીરે સાથ છોડી દિધો' જોન સીનાએ WWE માંથી નિવૃત્તિ લેવાનું સાચું કારણ જણાવ્યું
જોન સીનાએ WWE માં ઘણા વર્ષો સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને ચાહકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું હતું. હવે તેઓ કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે.
Published : September 6, 2026 at 8:49 PM IST
WWE હવે જોન સીના વિના અધૂરું લાગે છે. તેમણે વર્ષો સુધી ચાહકોનું ખૂબ મનોરંજન કર્યું અને વૈશ્વિક સ્તરે તેમના ચાહકોને આકર્ષિત કર્યા, જ્યાં પણ જાય છે ત્યાં પ્રેમ મેળવ્યો. આજે પણ, જ્યારે પણ તે રિંગમાં ઉતરે છે ત્યારે પ્રેક્ષકો ખુશીથી છલકાઈ જાય છે. જોન સીનાએ ગયા વર્ષે (13 ડિસેમ્બર 2025) કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી; જ્યારે બધાને અપેક્ષા હતી કે તે થોડા વધુ વર્ષો સુધી કુસ્તી ચાલુ રાખશે, પરંતુ એવું થયું નહીં, અને તે પહેલાથી જ તેની કારકિર્દીની અંતિમ મેચમાં ભાગ લઈ ચૂક્યો છે. હવે, સીનાએ WWE માંથી નિવૃત્તિ લેવાના નિર્ણય પાછળનું કારણ જાહેર કર્યું છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે તેમણે શું કહ્યું.
2025નું વર્ષ સીના માટે શાનદાર રહ્યું
જોન સીનાનો નિવૃત્તિ પ્રવાસ 2025 ના આખા વર્ષ દરમિયાન ફેલાયેલો હતો. તેણે પોતાના જૂના હરીફોનો સામનો કર્યો અને રસ્તામાં અનેક રેકોર્ડ બનાવ્યા. સીનાએ પોતાનો સમય સંપૂર્ણપણે WWE ચાહકોને સમર્પિત કર્યો, કંપની સાથેની દરેક ક્ષણને યાદ રાખવા માંગતો હતો. તેને સાથી કુસ્તીબાજો તરફથી સંપૂર્ણ સમર્થન મળ્યું, અને નોંધપાત્ર રીતે, ટ્રિપલ એચએ તેને સર્જનાત્મક સ્વતંત્રતા આપી, જેનાથી તે પોતાની ઇચ્છા મુજબ કરી શકે. બ્રોક લેસ્નર પણ તેનો સામનો કરવા પાછો ફર્યો, જોકે સીનાને આખરે લેસ્નર સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
સીનાએ ખોલ્યું એક મોટું રાઝ
જોન સીનાએ તાજેતરમાં રેસલરેન્ટને એક ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો હતો, જ્યાં તેણે પોતાની રેસલિંગ કારકિર્દી વિશે નિખાલસતાથી વાત કરી અને પૂછાયેલા દરેક પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા. તેને તેની નિવૃત્તિ વિશે પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું; સીનાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તેનું શરીર હવે ટકી શકતું નથી, તેથી જ તેણે નિવૃત્તિ લેવી પડી. સીનાએ કહ્યું, "સાચું કહું તો, મેં ફક્ત એક જ કારણસર નિવૃત્તિ લીધી: મારા શરીર પર પડેલા નુકસાનને કારણે."
Speechless. 😔 pic.twitter.com/BEfg0Fqd4Z— WWE (@WWE) December 14, 2025
શરીર પર ખરાબ અસર પડી
સીના ઘણા વર્ષો સુધી કુસ્તી કરતો રહ્યો, અને આનાથી તેના શરીર પર ખરાબ અસર પડી; તેણે સર્જરી પણ કરાવી છે. સીનાએ ઉમેર્યું, "એક વાત સ્પષ્ટ હતી: શારીરિક રીતે, હું હવે પહેલા જેવો રહ્યો નથી. મારી ગતિ અને ઉર્જા ઓછી થઈ ગઈ હતી, અને મારી શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ હતી. તેથી જ મારે નિર્ણય લેવો પડ્યો. મેં જાતે નક્કી કર્યું કે આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે."
WWE સાથેના સંબંધો તોડ્યા નથી
સીનાએ ઇન-રિંગ એક્શનથી દૂર થઈ ગયા છે, પરંતુ તેમણે WWE સાથેના સંબંધો તોડ્યા નથી; તેઓ કંપની સાથે કરાર હેઠળ છે. તેઓ ક્યારેક ક્યારેક દેખાવાનું ચાલુ રાખશે. સીનાએ આ વર્ષે રેસલમેનિયા 42નું આયોજન કર્યું હતું, અને તેમની હાજરીએ ઇવેન્ટમાં અપાર ચમક ઉમેરી હતી. કંપની ભવિષ્યમાં પણ તેમનો ઉપયોગ કરવાની યોજના ધરાવે છે; તેઓ એક ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવા માટે પણ તૈયાર છે, જેની સંપૂર્ણ વિગતો ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
સીનાને ક્યારે મળશે સન્માન?
જોન સીના હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થવાને લાયક છે; તેમની કારકિર્દી ઐતિહાસિક રહી છે. તેમને આ સન્માન આવતા વર્ષે મળી શકે છે. ઇન્ડક્શન સમારોહ સામાન્ય રીતે રેસલમેનિયાના સમયની આસપાસ થાય છે. આવતા વર્ષે રેસલમેનિયા સાઉદી અરેબિયામાં યોજાવાનું છે, અને સીના ત્યાં હાજરી આપી શકે છે. કંપની નોંધપાત્ર વ્યવસાય પેદા કરવા માટે તેમની હાજરીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, અને સાઉદી ચાહકો તેમને જોઈને ખુશ થશે.
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