Explainer: ફૂટબોલ મેદાન પર રેડ કાર્ડ શા માટે બતાવવામાં આવે છે? જાણો આ પરિસ્થિતીમાં ખેલાડીને કઈ સજા મળે છે
ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન ખેલાડીઓને રેડ કાર્ડ કેમ બતાવવામાં આવે છે? ખેલાડીઓને કઈ પરિસ્થિતિમાં તે મળે છે અને કઈ સજા મળે છે?
Published : June 15, 2026 at 4:07 PM IST
Red card in football: ફૂટબોલની રમતને બધી રમતોમાં સૌથી ફૂર્તિલી રમત માનવામાં આવે છે. બંને ટીમોના ખેલાડીઓ સતત મેદાનમાં દોડતા રહે છે, બોલને વિરોધી ટીમના ગોલપોસ્ટમાં નાખવાનો પ્રયાસ કરે છે. 90 મિનિટની સંપૂર્ણ મેચમાં, ખેલાડીઓ રમત દરમિયાન સતત દોડતા જોવા મળે છે. જો કે, બંને ટીમોના ગોલકીપરોને થોડી રાહત મળે છે કારણ કે તેમને સતત દોડવાની જરૂર નથી, જ્યારે વિરોધી ટીમ હુમલો કરે છે ત્યારે ગોલ અટકાવવા માટે તેમને ફક્ત સતર્ક રહેવાની અને ક્રિયામાં ઉતરવાની જરૂર છે.
આ રમતને 'ફૂટબોલ' નામ કેવી રીતે મળ્યું તેની પાછળ એક રસપ્રદ કહાની છે. તે પગ અને બોલનો ઉપયોગ કરીને રમાય છે; તેથી, તેને ફૂટબોલ કહેવામાં આવે છે - કારણ કે 'પગ' નો અર્થ પગ છે અને 'બોલ' નો અર્થ બોલ જ છે. આ રમત જાપાનમાં અસુકા રાજવંશના શાસનકાળ દરમિયાન રમાતી હતી, જ્યાં તેને 'કેમારી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. 1586 માં ગ્રીનલેન્ડમાં ફૂટબોલનો પરિચય થયો હતો.
ફૂટબોલના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો, બે ટીમો વચ્ચે પહેલી મેચ 16મી સદીના અંતમાં અથવા 17મી સદીની શરૂઆતમાં રમાઈ હતી. આ મેચ દરમિયાન ગોલ કરવાનો નિયમ સ્થાપિત થયો હતો; તે સમયે, ધ્વજનો ઉપયોગ કરીને ગોલપોસ્ટ બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી, આ રમત સતત વિકસિત થઈ છે, જેમાં FIFA (ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી ફૂટબોલ એસોસિએશન) રમતને પ્રોત્સાહન આપવા અને આગળ વધારવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહી છે.
આજે, FIFA વર્લ્ડ કપ ખૂબ જ ધામધૂમથી યોજાઈ રહ્યો છે. 2026 FIFA વર્લ્ડ કપ હાલમાં ચાલી રહ્યો છે, જેનું સંયુક્ત આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ ગયા ગુરુવાર, 11 જૂનના રોજ શરૂ થઈ હતી. ઓપનિંગ મેચ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી; આ રમત દરમિયાન, ત્રણ ખેલાડીઓને રેડ કાર્ડ બતાવીને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
ફૂટબોલમાં રેડ કાર્ડ એટલે શું?: તે કયા સંજોગોમાં ખેલાડીઓને આપવામાં આવે છે, અને તેના પછી શું દંડ ફટકારવામાં આવે છે? 2026 ના ફિફા વર્લ્ડ કપ મેચમાં, બે દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડીઓ - થેમ્બા ઝ્વેન અને સ્ફેફેલો સિથોલ ને રેડ કાર્ડ મળ્યા હતા, જેમ કે મેક્સીકન ડિફેન્ડર સીઝર મોન્ટેસને પણ રેડ કાર્ડ મળ્યા હતા. ચાલો આને વધુ વિગતવાર જાણીએ.
ફૂટબોલમાં લાલ કાર્ડ શું છે?
ફૂટબોલમાં રેડ કાર્ડ એ ફક્ત તે રંગનું કાર્ડ નથી; તેના બદલે, તે મેચ દરમિયાન ખેલાડીને મળી શકે તેવી સૌથી ગંભીર સજાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જ્યારે કોઈ ખેલાડી નિયમોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન કરે છે ત્યારે રેફરી રેડ કાર્ડ જારી કરે છે. આ કાર્ડ મેચ રેફરી પાસે હોય છે, અને જો કોઈ ખેલાડીને તે મળે છે, તો રમતમાં તેમની ભાગીદારી તરત જ સમાપ્ત થાય છે; તેમને અપવાદ વિના મેદાન છોડી દેવાની જરૂર પડે છે. વધુમાં, ખેલાડી મેચમાં પાછો ફરી શકતો નથી, અને તેમની ટીમને એક ઓછા ખેલાડી સાથે રમવાનું ચાલુ રાખવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે, કારણ કે રેડ કાર્ડ મેળવનાર ખેલાડી માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટની મંજૂરી નથી.
કયા કારણોસર રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવે છે?
- ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન, ખેલાડીને અન્ય લોકો સાથે લડવા, ખતરનાક અથવા હિંસક ટેકલ કરવા અથવા રેફરી અથવા અન્ય ખેલાડીઓ પ્રત્યે અપશબ્દો બોલવા જેવી ક્રિયાઓ માટે રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવી શકે છે.
- ખતરનાક અથવા હિંસક ટેકલ કરવું.
- વિરોધી ખેલાડી સામે ગંભીર અથવા ખતરનાક ફાઉલ કરવો.
- હિંસક વર્તન અથવા શારીરિક હુમલો કરવો.
- હાથ વડે ઇરાદાપૂર્વક ગોલ અટકાવવો (ગોલકીપર પોતાના પેનલ્ટી એરિયાની બહાર સિવાય).
- વિરોધીને ગોલ કરવાની સ્પષ્ટ તક ગેરકાયદેસર રીતે ન આપવી.
- રેફરી, ખેલાડી અથવા અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિ પ્રત્યે અપમાનજનક અથવા અપશબ્દો બોલવાનો ઉપયોગ કરવો.
- જો ખેલાડીને એક જ મેચમાં બે યલો કાર્ડ મળે તો તેને પણ રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવે છે.
ખેલાડીને રેડ બતાવવામાં આવે ત્યારે શું સજા થાય છે?
- જ્યારે ખેલાડીઓને ફૂટબોલ મેદાન પર રેડ કાર્ડ મળે છે, ત્યારે તેમને વિવિધ દંડનો સામનો કરવો પડે છે. તેનું મુખ્ય પરિણામ એ છે કે તેમને મેચમાંથી બહાર મોકલી દેવામાં આવે છે અને બાકાત રાખવામાં આવે છે. એકવાર કોઈ ખેલાડીને આ કાર્ડ મળે છે, તો તેઓ તે રમતમાં ફરી રમી શકતા નથી.
- ખેલાડીએ તરત જ મેદાન છોડી દેવું જોઈએ.
- તેઓ ફરીથી મેચમાં ભાગ લઈ શકતા નથી.
- તેમની ટીમે બાકીની મેચ એક ખેલાડી ઓછા સાથે રમવી પડશે.
- તેમના સ્થાને કોઈ અવેજી ખેલાડી લાવી શકાતો નથી.
- ઘણા કિસ્સાઓમાં, ખેલાડીને ભવિષ્યની મેચો માટે સસ્પેન્શનનો સામનો પણ કરવો પડી શકે છે.
- માનક કેસોમાં આગામી મેચ માટે સસ્પેન્શન (પ્રતિબંધ).
- ગંભીર ફાઉલ, હિંસા અથવા ગેરવર્તણૂકના કેસોમાં બહુવિધ મેચનો પ્રતિબંધ લાદવામાં આવી શકે છે.
- ચોક્કસ દંડ પણ વસૂલવામાં આવે છે.
યલો કાર્ડ અને રેડ કાર્ડ વચ્ચે શું તફાવત છે?
ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન, ખેલાડીઓને ક્યારેક માનક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ચેતવણી આપવામાં આવે છે; આ ચેતવણી પીળા કાર્ડ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે. જો કે, ખેલાડીને રમવાનું ચાલુ રાખવાની પરવાનગી છે. યલો કાર્ડ ઓછા ગંભીર ઉલ્લંઘન સૂચવે છે. છતાં, જો કોઈ ફૂટબોલરને બે યલો કાર્ડ મળે છે, તો તે રેડ કાર્ડ સમાન છે. આવી સ્થિતિમાં, ખેલાડીને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવે છે, જેમ તે લાલ કાર્ડ માટે હશે, અને રેડ કાર્ડ સાથે સંકળાયેલા સમાન પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે.
યલો કાર્ડ
- ચેતવણી
- ખેલાડી રમવાનું ચાલુ રાખી શકે છે
- ઓછી ગંભીરતા
રેડ કાર્ડ
- મેદાનની બહાર મોકલવાની સજા
- ખેલાડીને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવે છે
- ગંભીર ઉલ્લંઘન
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