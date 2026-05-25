Explainer: તૈયારીનો અભાવ કે ખરાબ કિસ્મત, ભારત ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેતું નથી
આજે, ભારતમાં ફૂટબોલની લોકપ્રિયતા ધીમે ધીમે વધી રહી છે જોકે, ભારતીય રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટીમ ક્યારેય ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ શકી નથી.
Published : May 25, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 3:23 PM IST
'ફિફા વર્લ્ડ કપ'શરુ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે 1.4 અબજ લોકોના રાષ્ટ્ર, ભારતમાં એક જ પ્રશ્ન ગુંજતો રહે છે: "આપણે ક્યારે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં રમીશું?" ભારત જેવા વિશાળ દેશ માટે, એ કડવું સત્ય છે કે, આજ સુધી, આપણે ફક્ત એક જ વાર (1950માં) ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવામાં સફળ થયા છીએ - અને તે પછી પણ, આપણે ખરેખર ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ શક્યા નથી. આખરે, આ પાછળના વાસ્તવિક કારણો શું છે? ચાલો વિગતવાર નજર કરીએ.
ઇતિહાસ પર એક નજર
ભારતીય ફૂટબોલનો ઇતિહાસ 19મી સદીના મધ્યભાગનો છે, જ્યારે બ્રિટિશ શાસનના યુગ દરમિયાન દેશમાં આ રમત રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, ફૂટબોલ ફક્ત ભારતમાં તૈનાત બ્રિટિશ આર્મી અને નેવી અધિકારીઓમાં જ રમાતો હતો. 1870ના દાયકામાં, આ રમત ધીમે ધીમે ભારતીય સમાજમાં પ્રવેશવા લાગી. એવું માનવામાં આવે છે કે ભારતનો પ્રથમ ફૂટબોલ ક્લબ, કલકત્તા એફસી, 1872 માં સ્થાપિત થયો હતો. જોકે, કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, આ ક્લબ શરૂઆતમાં રગ્બી ક્લબ તરીકે શરૂ થયો હતો અને 1894 માં ફૂટબોલ ક્લબમાં રૂપાંતરિત થયો હતો.
ભારતીય ફૂટબોલને યોગ્ય દિશામાં લઈ જવાનું શ્રેય નાગેન્દ્ર પ્રસાદ સર્વાધિકારીને જાય છે, જેમને ભારતીય ફૂટબોલના પિતા પણ ગણી શકાય. સર્વાધિકારીએ કોલકાતા અને બંગાળમાં અસંખ્ય ફૂટબોલ ક્લબની સ્થાપના કરી, જેના કારણે રમતની લોકપ્રિયતામાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો. આ જ કારણ છે કે કલકત્તા (હવે કોલકાતા) અને બંગાળને ભારતીય ફૂટબોલના ગઢ માનવામાં આવે છે - તે સ્થાનો જ્યાં રમતે તેના મૂળ મજબૂત રીતે સ્થાપિત કર્યા.
તેમણે 1889 માં મોહન બાગન, 1891 માં મોહમ્મડન સ્પોર્ટિંગ ક્લબ અને 1920 માં પૂર્વ બંગાળની સ્થાપના કરી. આ ત્રણેય ક્લબ આજે પણ અસ્તિત્વમાં છે. સર્વાધિકારીએ પોતે અનેક ક્લબની સ્થાપના કરી હતી, જેમાંથી એક સોવાબજાર ક્લબ હતી. આ ક્લબ ટ્રેડ્સ કપ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય ક્લબ હતી, જેણે 1892માં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. તેમણે પૂર્વ સરે રેજિમેન્ટને હરાવીને આ વિજય મેળવ્યો. આ વિજયે લગભગ બે દાયકા પછી મોહન બાગનના ઐતિહાસિક IFA શીલ્ડ વિજયનો પાયો નાખ્યો.
1893માં, સર્વાધિકારીએ ભારતીય ફૂટબોલ એસોસિએશન (IFA) ની સ્થાપનામાં પણ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 1937માં ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) ની રચના થાય ત્યાં સુધી IFA ભારતમાં ફૂટબોલ માટે સંચાલક મંડળ તરીકે સેવા આપી હતી. 1899માં, કેરળના ત્રિસુરમાં આર.બી. ફર્ગ્યુસન ફૂટબોલ ક્લબ - જેને યંગ મેન્સ ફૂટબોલ ક્લબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે - ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ દક્ષિણ ભારતમાં પ્રથમ ફૂટબોલ ક્લબ હતી. આ ક્લબે કેરળમાં ફૂટબોલને લોકપ્રિય બનાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. કેરળની સાથે, બંગાળ અને હૈદરાબાદ ભારતમાં ફૂટબોલ માટે મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી આવ્યા. ડ્યુરન્ડ કપ - જે આજે પણ એશિયાની સૌથી જૂની સક્રિય ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે - 1888માં શરૂ થયું હતું. ભારતની રાજ્ય-સ્તરીય ફૂટબોલ ચેમ્પિયનશિપ, સંતોષ ટ્રોફી, 1941 થી યોજાઈ રહી છે.
ભારતીય ફૂટબોલનો સુવર્ણ યુગ
સ્વતંત્રતા પછી, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમનું પ્રથમ સત્તાવાર મિશન 1948 લંડન ઓલિમ્પિક્સ હતું. આ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ટીમે પહેલી વાર ભારતીય ત્રિરંગા હેઠળ તેની મેચ રમી હતી. ટીમનું નેતૃત્વ તાલિમેરેન એઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને કોચિંગ બલાઇદાસ ચેટર્જી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 31 જુલાઈ, 1948 ના રોજ, ટીમનો સામનો પૂર્વ લંડનના ક્રિકલફિલ્ડ સ્ટેડિયમમાં ફ્રાન્સ સામે થયો હતો, જે 17,000 દર્શકોની ભીડ સામે રમી હતી. ભારતને તેની પ્રથમ ઓલિમ્પિક ફૂટબોલ મેચમાં 2-1 થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, એક રમત જેમાં સારંગપાણી રમને સ્વતંત્ર ભારતનો પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલ કર્યો હતો. નોંધનીય છે કે, આ મેચમાં ભારતના આઠ ખેલાડીઓ ખુલ્લા પગે રમ્યા હતા.
ભારતે સતત ત્રણ ઓલિમ્પિક રમતોમાં ભાગ લીધો હતો
હેલસિંકી 1952, મેલબોર્ન 1956 અને રોમ 1960. 1956 મેલબોર્ન ઓલિમ્પિક્સમાં, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી પ્રથમ એશિયન ટીમ બનીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તેઓએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં યજમાન રાષ્ટ્ર, ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. જોકે, સમર બેનર્જીના નેતૃત્વમાં, ટીમ સેમિફાઇનલમાં યુગોસ્લાવિયા અને બ્રોન્ઝ-મેડલ મેચમાં બલ્ગેરિયા સામે હારનો સામનો કર્યા પછી મેડલ મેળવવાથી થોડીક વાર ચૂકી ગઈ. ખરેખર, 1948 અને 1970 વચ્ચેના સમયગાળાને ભારતીય ફૂટબોલનો "સુવર્ણ યુગ" તરીકે વ્યાપકપણે ગણવામાં આવે છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ફૂટબોલ ટીમે બે એશિયન ગેમ્સ ગોલ્ડ મેડલ (1951 અને 1962 માં) અને એક બ્રોન્ઝ મેડલ (1970 માં) જીત્યો હતો. ભારતે 1964 માં AFC એશિયન કપમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જે રનર્સ-અપ તરીકે સમાપ્ત થયો હતો. આજ સુધી, આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે. ભારતે બ્રાઝિલમાં 1950 ના FIFA વર્લ્ડ કપ માટે પણ ક્વોલિફાય કર્યું હતું, પરંતુ AIFF (ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન) એ ટીમ મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જણાવેલ કારણો "ટીમ પસંદગી પર મતભેદ અને અપૂરતો પ્રેક્ટિસ સમય" હતા. આ પહેલો - અને આજ સુધીનો એકમાત્ર - પ્રસંગ હતો જ્યારે FIFA વર્લ્ડ કપમાં રમવાની ટીમોમાં ભારતનું નામ દેખાયું હતું. ત્યારથી, ભારત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું નથી.
એક ઐતિહાસિક તક અને 'ઉઘાડા પગે' માન્યતા
1950 ના ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ ન લેવા બદલ ભારતની અસમર્થતાની આસપાસ અસંખ્ય વાર્તાઓ છે. આવી જ એક વાર્તા સૂચવે છે કે ફિફાએ ખેલાડીઓને ખુલ્લા પગે સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપી ન હતી - એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ, કારણ કે તે સમયે ભારતીય ફૂટબોલ ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓ ફૂટવેર વિના રમવાનું પસંદ કરતા હતા. જો કે, આ ફક્ત અડધું સત્ય છે; વાસ્તવિક કારણો બીજે ક્યાંક હતા. તે સમયે, ઓલિમ્પિક રમતોનું ભારત માટે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ કરતાં ઘણું વધારે મહત્વ હતું. બીજું વ્યાપકપણે ઉલ્લેખિત કારણ એ છે કે તત્કાલીન શાસક સંસ્થા, ઓલ ઈન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન (AIFF) ને બ્રાઝિલની મુશ્કેલ દરિયાઈ સફરનો ખર્ચ ઉઠાવવાનું આર્થિક રીતે અશક્ય લાગ્યું.
તે ક્ષણ હજુ સુધી કેમ આવી નથી?
1950 માં તે ઐતિહાસિક ક્ષણને 76 વર્ષ થઈ ગયા છે. આ દરમિયાન, અનેક ફિફા વર્લ્ડ કપ યોજાયા છે, છતાં ભારત ક્યારેય ક્વોલિફાય થવામાં સફળ રહ્યું નથી. આના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે; જોકે, પ્રાથમિક પરિબળોને સામાન્ય રીતે પાયાના સ્તરે ખામીઓ, રમતના મેદાનોની નબળી સ્થિતિ, ક્રિકેટ પ્રત્યે રાષ્ટ્રીય જુસ્સો અને વાણિજ્યિક રોકાણનો અભાવ માનવામાં આવે છે. ભારત મૂળભૂત ફૂટબોલ માળખાકીય સુવિધાઓનો અભાવ ભોગવે છે. વધુમાં, દેશમાં વિશ્વસ્તરીય ફૂટબોલ એકેડેમીનો અભાવ છે. મુખ્ય શહેરોને બાદ કરતાં, આજે પણ, બાળકોને યોગ્ય રમતના મેદાનો અથવા કોચિંગ સુવિધાઓની સુવિધા નથી.
