રાયપુરમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓએ કાળી પટ્ટી કેમ પહેરી હતી? જાણો સાચું કારણ શું છે
રાયપુરમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહેલી પહેલી T20 મેચમાં ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતરી છે.
Published : October 16, 2026 at 8:37 PM IST
IND W VS ZIM W: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે મહિલા ક્રિકેટ ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ રાયપુરના શહીદ વીર નારાયણ ઈન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે પ્રથમ વખત સ્મૃતિ મંધાનાની કેપ્ટન્સીમાં મેદાન માર્યું છે. તે જ સમયે, આ T20 મેચમાં, બંને ટીમના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં આવ્યા હતા. મેચની શરૂઆત પહેલા તમામ ખેલાડીઓએ એક મિનિટનું મૌન પણ પાળ્યું હતું. આ જોઈને ચાહકોના મનમાં સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કે છેલ્લા ખેલાડીઓએ આવું કેમ કર્યું? તો ચાલો તમને જણાવીએ આ પાછળનું કારણ.
ભારતીય અને ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓએ કાળી પટ્ટી કેમ પહેરી?
રાયપુરમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ T20 મેચમાં ભારતીય અને ઝિમ્બાબ્વેના ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરી રહ્યા છે. બંને ટીમોએ ઝિમ્બાબ્વેના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને અમ્પાયર સારાહ દામ્બાનેવાનાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ પગલું ભર્યું છે, જેમનું 12 ઓક્ટોબરના રોજ અવસાન થયું હતું. દામ્બાનેવાનાએ ઝિમ્બાબ્વે માટે ફાસ્ટ બોલર તરીકે ક્રિકેટ રમી હતી અને બાદમાં અમ્પાયરિંગમાં કારકિર્દી બનાવી હતી. જોકે, લાંબી બીમારી સામે લડ્યા બાદ, તેમનું 36 વર્ષની ઉંમરે દુઃખદ અવસાન થયું. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, બધા ખેલાડીઓએ તેમના સન્માનમાં એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું. BCCI એ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા આ માહિતી શેર કરી.
The Indian Cricket Team, Zimbabwe Cricket Team and match officials are wearing black arm bands and observed a moment of silence in honour and memory of former Zimbabwe cricketer and umpire Sarah Dambanevana, following her recent passing. #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/Oh6Co9smeF— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
સારાહ દામ્બનવાના કોણ હતી?
સારાહ દામ્બનવાના ઝિમ્બાબ્વેની ભૂતપૂર્વ મહિલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર અને ICC અમ્પાયર હતી. 2022 માં, દામ્બનવાનાએ ICC ડેવલપમેન્ટ અમ્પાયર્સ પેનલમાં સામેલ થનારી પ્રથમ ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા અમ્પાયર બનીને ઇતિહાસ રચ્યો. ત્યારબાદ તેમને જાન્યુઆરી 2023 માં ICC અંડર-19 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં ICC ટુર્નામેન્ટમાં અમ્પાયરિંગ કરવાની પ્રથમ તક મળી. તેમણે 2 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ બોત્સ્વાનાની રાજધાની ગેબોરોનમાં કેન્યા અને બોત્સ્વાના મહિલા ટીમો વચ્ચે રમાયેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં અમ્પાયરિંગ ડેબ્યૂ કર્યું. બાદમાં તેમને 2024 ના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપમાં અમ્પાયરિંગ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા.
દામ્બનવાનાએ 72 સિનિયર આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અમ્પાયરિંગ કર્યું છે, જેમાં 10 પુરુષોના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય, 14 મહિલા ODI અને 48 મહિલા T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે. તેણીની છેલ્લી મેચ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ નેપાળમાં આયોજિત ICC મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્લોબલ ક્વોલિફાયરમાં આયર્લેન્ડ અને થાઇલેન્ડ વચ્ચેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી. ICC ચેરમેન જય શાહે પણ તેણીના નિધન પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.
Presenting #TeamIndia's Playing XI for the 1️⃣st T20I 🙌 Niki Prasad makes her T20I debut 👏 Updates ▶️ https://t.co/ZebQdoQIRo #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/6Re95WN1x1— BCCI Women (@BCCIWomen) October 16, 2026
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ભારત: શફાલી વર્મા, સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), અનુષ્કા શર્મા, હરમનપ્રીત કૌર, નિક્કી પ્રસાદ, રિચા ઘોષ (વિકેટકીપર), દીપ્તિ શર્મા, શ્રી ચરાણી, અરુંધતી રેડ્ડી, નંદિની શર્મા અને ક્રાંતિ ગૌર.
ઝિમ્બાબ્વે: કેલીસ ન્ધલોવુ, પ્યારું બિઝા, ચિપો મુગેરી-તિરિપાનો, શાર્નેય મેયર્સ, મિશેલ માવુંગા, ન્યાશા ગ્વાનઝુરા, ફ્રાન્સિસ્કા ચિપારે, મોડેસ્ટર મુપાચિકવા (ડબલ્યુકે), જોસેફાઈન ન્કોમો (કેપ્ટન), ઓલિએન્ડર ચારે અને ટેન્ડાઈ માકુશા.
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