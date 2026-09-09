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સુપ્રીમ કોર્ટનો BCCI ને તીખો સવાલ, 'નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ એક્ટ' તમારા પર કેમ લાગુ ન થવો જોઈએ?

કડક અવલોકનો કરતા, સુપ્રીમ કોર્ટે BCCI અને રાજ્ય ક્રિકેટ સંગઠનોને પૂછ્યું છે કે તેમને 'નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ એક્ટ, 2025' ના દાયરામાં કેમ ન લાવવા જોઈએ.

સુપ્રીમ કોર્ટનો BCCI ને તીખો સવાલ
સુપ્રીમ કોર્ટનો BCCI ને તીખો સવાલ (Representational image. (IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 9:06 PM IST

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ભારતીય ક્રિકેટના સંચાલન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ફરી એકવાર ગતિવિધિઓ તેજ થઈ ગઈ છે. દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે BCCI અને રાજ્ય ક્રિકેટ સંગઠનો સમક્ષ સીધો અને મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે: 'નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ એક્ટ, 2025' હવે દેશભરમાં અમલમાં છે, તો આ ક્રિકેટ સંબંધિત સંસ્થાઓને તેના કાર્યક્ષેત્રની બહાર કેમ રાખવી જોઈએ? કોર્ટે ક્રિકેટ બોર્ડના વકીલોને આ બાબતે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરવા માટે કડક સૂચનાઓ જારી કરી છે. ખરેખર, કોર્ટના આ કડક અવલોકન સાથે, IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલની ચૂંટણીઓ અને આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) અંગે ત્રણ મુખ્ય નિર્ણયો પણ બહાર આવ્યા છે. આ તાજેતરના વિકાસની આગામી દિવસોમાં ભારતીય ક્રિકેટના સમગ્ર વહીવટી માળખા પર ઊંડી અસર થવાની ધારણા છે.

કોર્ટના કડક વલણ પાછળનો ઉદ્દેશ

સુપ્રીમ કોર્ટે BCCI અને દેશભરના તમામ રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશનોને નોટિસ ફટકારી છે, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે તેમને 'નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ એક્ટ, 2025' હેઠળ કેમ ન લાવવા જોઈએ. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે આજે બોર્ડના વકીલોને આ બાબતે સૂચનાઓ માંગવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જો BCCI ભારત સરકાર દ્વારા ઘડવામાં આવેલા આ નવા કાયદાના દાયરામાં આવે છે, તો બોર્ડ સીધા RTI (માહિતી અધિકાર) કાયદાના દાયરામાં આવશે, અને રમતગમત વહીવટ પર સરકારી દેખરેખ વધશે.

કોર્ટના કડક વલણ પાછળનો ઉદ્દેશ રમતગમત સંગઠનોમાં થતી અનિયમિતતાઓને રોકવા અને પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. જો BCCIને આ નવા કાયદા હેઠળ લાવવામાં આવે છે, તો તે હવે મનસ્વી રીતે કાર્ય કરી શકશે નહીં. પરિણામે, સરકાર અને કાયદો બોર્ડના રોજિંદા કામકાજ, નાણાકીય વ્યવહારો અને તમામ મુખ્ય વહીવટી નિર્ણયો પર સીધી તપાસ જાળવી રાખશે. હવે બધાની નજર BCCI આ મુદ્દા પર કોર્ટમાં શું જવાબ રજૂ કરે છે તેના પર છે.

ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા કડક કાર્યવાહી

બીસીસીઆઈની મહત્વપૂર્ણ બેઠક પહેલા, બરોડા અને જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશનોને ભાગ લેવાથી રોકવામાં આવ્યા છે. બોર્ડના ચૂંટણી અધિકારી, એકે જોતીએ પ્રક્રિયાગત અનિયમિતતાઓ અને દસ્તાવેજીકરણની ખામીઓને કારણે આ કડક નિર્ણય લીધો છે. બરોડાના પ્રણવ અમીન અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના દેશ રતન દુબેના નામાંકન નામંજૂર થતાં, બંને રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ બીસીસીઆઈની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ)માં ભાગ લઈ શકશે નહીં અથવા મતદાન કરી શકશે નહીં.

અરુણ ધુમલ અને ખૈરુલ જમાલ મજુમદાર બિનહરીફ ચૂંટાશે

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના મેનેજમેન્ટમાં સ્થિરતા ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. અરુણ સિંહ ધુમલ (હિમાચલ પ્રદેશ) અને ખૈરુલ જમાલ મજુમદાર (મિઝોરમ) એ IPL ગવર્નિંગ કાઉન્સિલના પદ માટે પોતાના નામાંકન દાખલ કર્યા છે. કોઈ મજબૂત વિરોધી ઉમેદવાર ન હોવાથી, કાઉન્સિલમાં તેમની ફરીથી ચૂંટણી લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે. અરુણ ધુમલની સતત હાજરી આગામી IPL સીઝન માટે આયોજન અને સંગઠન કોઈપણ વિક્ષેપ વિના આગળ વધવામાં મદદ કરશે.

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TAGGED:

NATIONAL SPORTS GOVERNANCE ACT 2025
સુપ્રીમ કોર્ટ
નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ગવર્નન્સ એક્ટ
સુપ્રીમ કોર્ટનો BCCI ને પ્રશ્ન
NATIONAL SPORTS GOVERNANCE ACT 2025

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