ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટરને 7 મેના રોજ કોર્ટમાં હાજર રહેવાનો આદેશ
પોલીસે એક મહાન ક્રિકેટરની ધરપકડ કરી, જોકે, તેને તાત્કાલિક જામીન મળી ગયા.
Published : April 8, 2026 at 4:01 PM IST
DAVID WARNER ARRESTED: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનર ડેવિડ વોર્નરની સિડનીમાં દારૂ પીને ગાડી ચલાવવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. વોર્નર હાલમાં પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PCL) ની 11મી સીઝનમાં કરાચી કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. આ સમય દરમિયાન, તે ટૂંકા વિરામ માટે પોતાના વતન પરત ફર્યો હતો.
શું છે સમગ્ર મામલો: સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસે પુષ્ટિ આપી છે કે 5 એપ્રિલ, રવિવારની રાત્રે વોર્નરને રેન્ડમ બ્રેથ ટેસ્ટ માટે રોકવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો સૂચવે છે કે વોર્નરનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો, ત્યારબાદ તેને વધુ તપાસ માટે પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હતો. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે વોર્નરના બ્લડ આલ્કોહોલનું પ્રમાણ (BAC) 0.104 હતું. ત્યારબાદ તેને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેને 7 મેના રોજ હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી.
દોષિત ઠરે તો કડક સજા: ન્યૂ સાઉથ વેલ્સ પોલીસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "વોર્નરને ગુરુવાર, 7 મેના રોજ સ્થાનિક કોર્ટમાં હાજર રહેવા માટે નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. તપાસ ચાલુ છે; જોકે, કોર્ટમાં હાજર થાય ત્યાં સુધી તેને જામીન આપવામાં આવ્યા છે. જો વોર્નર દોષિત ઠરે તો ન્યૂ સાઉથ વેલ્સમાં મધ્યમ-શ્રેણીના PCA (દારૂની નિર્ધારિત માત્રા) ગુના માટે મહત્તમ સજામાં $2,200 દંડ, ફરજિયાત કેદ અને લાઇસન્સ સસ્પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે."
વોર્નર PCLમાં ક્યારે પાછો ફરશે?: વોર્નરની ટીમ, કરાચી કિંગ્સ, આગામી 9 એપ્રિલે પેશાવર ઝાલ્મી સામે રમશે. આ ઘટનાક્રમથી કરાચી કિંગ્સ કેમ્પમાં ચિંતા વધી ગઈ છે. જોકે, બાકીની પીએસએલ મેચોમાં વોર્નરની ભાગીદારી જોખમમાં નથી, કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્ટે ન તો તેના પર મુસાફરી પ્રતિબંધ લાદ્યો છે કે ન તો તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેથી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે આગામી મેચ પહેલા પાકિસ્તાન પાછો ફરશે.
આ પણ વાંચો: