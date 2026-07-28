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ઘર વેચવું પડ્યું, હિંસા સહન કરી, હવે ઇતિહાસ રચ્યો: જાણો CWGમાં ભારત માટે ગોલ્ડ જીતનાર શર્મિલા ધનખરની સંઘર્ષભરી કહાની

હરિયાણાની પેરા-એથ્લીટ શર્મિલા ધનખરે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં F57 શોટ પુટ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

પેરા-એથ્લીટ શર્મિલા ધનખર
પેરા-એથ્લીટ શર્મિલા ધનખર (માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયનું X હેન્ડલ)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 5:53 PM IST

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WHO IS SHARMILA DHANKHAR: શર્મિલા ધનખરે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેરા શોટ પુટ (F57) ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સિઝનનું તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. આ વિજય સાથે, તેણીએ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં મેડલ માટે ભારતની 20 વર્ષની રાહનો અંત લાવ્યો અને આ રમતમાં દેશનો પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ભારતને ગૌરવ અપાવવામાં શર્મિલા ધનખરે મેળવેલી સિદ્ધિ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વનો વિષય છે. ચાલો આપણે શર્મિલા ધનખડ કોણ છે તેના પર નજીકથી નજર કરીએ.

શર્મિલા ધનખર કોણ છે?

હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢ જિલ્લાના ચિત્રોલી ગામની રહેવાસી, શર્મિલા ધનખરનું જીવન શરૂઆતથી જ પડકારોથી ભરેલું હતું. માત્ર બે વર્ષની ઉંમરે પોલિયો થયા બાદ તેણીએ એક પગ ગુમાવી દીધો હતો. તેના પિતા ખેડૂત હતા અને તેણીની યોગ્ય સારવાર કરાવી શકતા ન હતા, અને તેની માતા દૃષ્ટિહીન હતી. ગરીબી અને મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ઉછરેલી, શર્મિલાની નાની ઉંમરે જ લગ્ન કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

શર્મિલા 28 વર્ષની ઉંમરે ફરીથી લગ્ન કરે છે

ગરીબ પરિવારમાંથી આવતી હોવાથી, શર્મિલાનું જીવન લગ્ન પછી સરળ ન બન્યું. તેણીએ દહેજ માટે વર્ષો સુધી ત્રાસ સહન કર્યો અને ઘરેલુ હિંસાનો ભોગ બની. જ્યારે તે 26 વર્ષની હતી અને બે પુત્રીઓની માતા હતી, ત્યારે તેના પતિએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હોવાથી, તેણીને તેના બાળકો સાથે તેના પિતાના ઘરે પાછી ફરવી પડી. તેના પહેલા લગ્નના દુ:ખોને પાછળ છોડીને, તેણીએ 28 વર્ષની ઉંમરે ફરીથી લગ્ન કર્યા - અજિત સાથે લગ્ન કર્યા - તેના બાળકો માટે સારું જીવન પૂરું પાડવાની આશામાં. આ લગ્ન એક આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયા, કારણ કે તેમના પતિ અજિત સંપૂર્ણપણે તેમની પડખે ઉભા રહ્યા.

શું શર્મિલાએ તાલીમ માટે પોતાનું ઘર વેચી દીધું?

પતિના સમર્થન છતાં, શર્મિલાને ખરેખર રમતગમતની સફર શરૂ કરવામાં છ વર્ષ લાગ્યા. અંતે, 34 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે F57 વ્હીલચેર શ્રેણીમાં ભાગ લેતા કોચ ટેકચંદ અને દેવેન્દ્રના માર્ગદર્શન હેઠળ શોટ પુટ ઇવેન્ટ માટે તાલીમ શરૂ કરી. તેમના પતિ અજિતની આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર ન હતી, જેના કારણે તેમની રમતગમત તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ બન્યો. છતાં, શર્મિલાએ હિંમત હાર્યા નહીં. 2023 માં, તેણીએ તાલીમ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે પોતાનું ઘર પણ વેચી દીધું અને ભાડાના ઘરમાં રહેવા ગઈ, તેણીએ પોતાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.

બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી

બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ મેળવવામાં નિષ્ફળ જવાથી શર્મિલાને ખૂબ નિરાશા થઈ, જ્યાં તેણી ચોથા સ્થાને રહી. જોકે, તેણીએ હિંમત હાર્યા નહીં અને તેણીની સખત મહેનત ચાલુ રાખી. ત્યારબાદ તેણીએ 2023 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને દુબઈ ફઝા ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા. આ પહેલા, 2021 માં, તેણીએ રાષ્ટ્રીય પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં એક નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવીને સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો, જેનાથી દેશભરમાં તેની વ્યાપક ઓળખ બની હતી.

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