ઘર વેચવું પડ્યું, હિંસા સહન કરી, હવે ઇતિહાસ રચ્યો: જાણો CWGમાં ભારત માટે ગોલ્ડ જીતનાર શર્મિલા ધનખરની સંઘર્ષભરી કહાની
હરિયાણાની પેરા-એથ્લીટ શર્મિલા ધનખરે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં F57 શોટ પુટ ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
Published : July 28, 2026 at 5:53 PM IST
WHO IS SHARMILA DHANKHAR: શર્મિલા ધનખરે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પેરા શોટ પુટ (F57) ઇવેન્ટમાં 9.81 મીટરના થ્રો સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સિઝનનું તેમનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન હતું. આ વિજય સાથે, તેણીએ પેરા-એથ્લેટિક્સમાં મેડલ માટે ભારતની 20 વર્ષની રાહનો અંત લાવ્યો અને આ રમતમાં દેશનો પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં ભારતને ગૌરવ અપાવવામાં શર્મિલા ધનખરે મેળવેલી સિદ્ધિ સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વનો વિષય છે. ચાલો આપણે શર્મિલા ધનખડ કોણ છે તેના પર નજીકથી નજર કરીએ.
શર્મિલા ધનખર કોણ છે?
હરિયાણાના મહેન્દ્રગઢ જિલ્લાના ચિત્રોલી ગામની રહેવાસી, શર્મિલા ધનખરનું જીવન શરૂઆતથી જ પડકારોથી ભરેલું હતું. માત્ર બે વર્ષની ઉંમરે પોલિયો થયા બાદ તેણીએ એક પગ ગુમાવી દીધો હતો. તેના પિતા ખેડૂત હતા અને તેણીની યોગ્ય સારવાર કરાવી શકતા ન હતા, અને તેની માતા દૃષ્ટિહીન હતી. ગરીબી અને મુશ્કેલીઓ વચ્ચે ઉછરેલી, શર્મિલાની નાની ઉંમરે જ લગ્ન કરી દેવામાં આવ્યા હતા.
HISTORY CREATED🥇— SAI Media (@Media_SAI) July 27, 2026
Sharmila scripts history by winning Gold in the Women's Shot Put F57 with a season-best throw of 9.81m at the Commonwealth Games! 💪
With this incredible effort, she ends India's 20-year wait for a Para Athletics medal at the Commonwealth Games, becomes… pic.twitter.com/LOJfbTiGQ4
શર્મિલા 28 વર્ષની ઉંમરે ફરીથી લગ્ન કરે છે
ગરીબ પરિવારમાંથી આવતી હોવાથી, શર્મિલાનું જીવન લગ્ન પછી સરળ ન બન્યું. તેણીએ દહેજ માટે વર્ષો સુધી ત્રાસ સહન કર્યો અને ઘરેલુ હિંસાનો ભોગ બની. જ્યારે તે 26 વર્ષની હતી અને બે પુત્રીઓની માતા હતી, ત્યારે તેના પતિએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી. બીજો કોઈ વિકલ્પ ન હોવાથી, તેણીને તેના બાળકો સાથે તેના પિતાના ઘરે પાછી ફરવી પડી. તેના પહેલા લગ્નના દુ:ખોને પાછળ છોડીને, તેણીએ 28 વર્ષની ઉંમરે ફરીથી લગ્ન કર્યા - અજિત સાથે લગ્ન કર્યા - તેના બાળકો માટે સારું જીવન પૂરું પાડવાની આશામાં. આ લગ્ન એક આશીર્વાદરૂપ સાબિત થયા, કારણ કે તેમના પતિ અજિત સંપૂર્ણપણે તેમની પડખે ઉભા રહ્યા.
શું શર્મિલાએ તાલીમ માટે પોતાનું ઘર વેચી દીધું?
પતિના સમર્થન છતાં, શર્મિલાને ખરેખર રમતગમતની સફર શરૂ કરવામાં છ વર્ષ લાગ્યા. અંતે, 34 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે F57 વ્હીલચેર શ્રેણીમાં ભાગ લેતા કોચ ટેકચંદ અને દેવેન્દ્રના માર્ગદર્શન હેઠળ શોટ પુટ ઇવેન્ટ માટે તાલીમ શરૂ કરી. તેમના પતિ અજિતની આર્થિક સ્થિતિ સ્થિર ન હતી, જેના કારણે તેમની રમતગમત તાલીમનો ખર્ચ ઉઠાવવો મુશ્કેલ બન્યો. છતાં, શર્મિલાએ હિંમત હાર્યા નહીં. 2023 માં, તેણીએ તાલીમ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે પોતાનું ઘર પણ વેચી દીધું અને ભાડાના ઘરમાં રહેવા ગઈ, તેણીએ પોતાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.
STORY | CWG: Sharmila wins historic gold in para athletics as India shines with multiple medals— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
Sharmila Dhankar scripted history by becoming India's first-ever Commonwealth Games para-athletics gold medallist, while high jumper Sarvesh Kushare and weightlifters Valluri Ajaya… pic.twitter.com/U9kMZhsR7R
બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી
બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મેડલ મેળવવામાં નિષ્ફળ જવાથી શર્મિલાને ખૂબ નિરાશા થઈ, જ્યાં તેણી ચોથા સ્થાને રહી. જોકે, તેણીએ હિંમત હાર્યા નહીં અને તેણીની સખત મહેનત ચાલુ રાખી. ત્યારબાદ તેણીએ 2023 એશિયન પેરા ગેમ્સમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું અને દુબઈ ફઝા ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ અને બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યા. આ પહેલા, 2021 માં, તેણીએ રાષ્ટ્રીય પેરા એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં એક નવો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ બનાવીને સુવર્ણ ચંદ્રક જીત્યો હતો, જેનાથી દેશભરમાં તેની વ્યાપક ઓળખ બની હતી.
આ પણ વાંચો: